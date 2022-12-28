Личный тренер Джеймса о новой травме Риса: «Мне стоит держать язык за зубами, хотя мне много что есть сказать»
Личный тренер Риса Джеймса неоднозначно высказался по поводу повторной травмы игрока.
Защитник «Челси» получил очередную травму во время второго тайма вчерашнего матча АПЛ с «Борнмутом» (2:0). Это была первая игра англичанина с 11 октября 2022 года – тогда он травмировал колено в матче с «Миланом» в Лиге чемпионов.
Джеймс Ральф, персональный тренер ряда игроков АПЛ по физической подготовке, выразил недовольство травмой игрока, с которым он сотрудничает.
В своих сторис он написал: «Мне стоит держать язык за зубами, хотя мне есть что сказать (много что!)» Позднее пост был удален.
Со статистикой выступлений Риса можно ознакомиться здесь.
Личный тренер Риса Джеймса возмущается в соцсетях. Кто виноват в очередной травме одной из главных звезд «Челси»?
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
давайте просто вспомним прошлую зиму, когда у Тухеля просто 11 стартовых игроков набирались со сложностью.
в этом сезоне уже ломались Фофана и Джеймс, после чего они пропустили ЧМ, готовясь ко второй части сезона. и вот один сломался в товарке (как Броя, кстати), второй - в первом же матче АПЛ.
жаль, конечно, что этот личный тренер не позволил себе большего, там явно борьба взглядов между ним и клубом.