Личный тренер Джеймса о новой травме Риса: «Мне стоит держать язык за зубами, хотя мне много что есть сказать»

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Грэм Поттер Рис Джеймс Здоровье Футбол

Личный тренер Риса Джеймса неоднозначно высказался по поводу повторной травмы игрока.

Защитник «Челси» получил очередную травму во время второго тайма вчерашнего матча АПЛ с «Борнмутом» (2:0). Это была первая игра англичанина с 11 октября 2022 года – тогда он травмировал колено в матче с «Миланом» в Лиге чемпионов.

Джеймс Ральф, персональный тренер ряда игроков АПЛ по физической подготовке, выразил недовольство травмой игрока, с которым он сотрудничает.

В своих сторис он написал: «Мне стоит держать язык за зубами, хотя мне есть что сказать (много что!)» Позднее пост был удален.

Со статистикой выступлений Риса можно ознакомиться здесь.

Личный тренер Риса Джеймса возмущается в соцсетях. Кто виноват в очередной травме одной из главных звезд «Челси»?

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9 комментариев

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1eo
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Очень похоже, что Рису Джеймсу пора менять клуб.
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Gestor_36
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Возможно Джеймс Ральф хотел рассказать какой у Риса Джеймса бездарный личный тренер, из-за которого у последнего много травм. но в последнюю минуту Джеймс Ральф вспомнил, что он и есть личный тренер футболиста ))
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*MVP*
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Ответ Акира_1
Там и Поттер гений. Как он выпустил в последнем туре ЛЧ основу и потерял 2 игроков. Короче, в Челси нет щас ни врачей, ни тренера.
я про Поттера уже писал после того матча. как в менеджере я в нем разочаровался тогда. в ничего не значащем матче от загонял основу, когда далее шли три игры - против Арсенала, Сити и Ньюкасла (все слили). ах, да, эти дельцы еще умудрились Чиллуэла сломать на последних минутах матча, когда за день до этого он тренировался в бандаже на больном колене.
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Акира_1
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Ответ *MVP*
мне кажется, это почти открытый плевок в медштаб Челси, причем по делу. давайте просто вспомним прошлую зиму, когда у Тухеля просто 11 стартовых игроков набирались со сложностью. в этом сезоне уже ломались Фофана и Джеймс, после чего они пропустили ЧМ, готовясь ко второй части сезона. и вот один сломался в товарке (как Броя, кстати), второй - в первом же матче АПЛ. жаль, конечно, что этот личный тренер не позволил себе большего, там явно борьба взглядов между ним и клубом.
Там и Поттер гений. Как он выпустил в последнем туре ЛЧ основу и потерял 2 игроков. Короче, в Челси нет щас ни врачей, ни тренера.
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Lex Lex
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Раз сказал А говори и Б , а просто так воздух че сотрясать
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*MVP*
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мне кажется, это почти открытый плевок в медштаб Челси, причем по делу.

давайте просто вспомним прошлую зиму, когда у Тухеля просто 11 стартовых игроков набирались со сложностью.

в этом сезоне уже ломались Фофана и Джеймс, после чего они пропустили ЧМ, готовясь ко второй части сезона. и вот один сломался в товарке (как Броя, кстати), второй - в первом же матче АПЛ.

жаль, конечно, что этот личный тренер не позволил себе большего, там явно борьба взглядов между ним и клубом.
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Артём Кощеев
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Какого икса так рано выпустили на поле?? Дебилы б**
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СуперКонь
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Ничего непонятно, но очень интересно
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Blaumerc
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Из серии:- я не люблю говорить о судьях, но в этот раз скажу, но лучше держать язык за зубами.
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