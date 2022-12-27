Эрик тен Хаг: «МЮ» потерял форварда, поэтому хочет купить нового. Это должен быть правильный игрок – критерии здесь высоки»
Эрик тен Хаг подтвердил, что «Манчестер Юнайтед» хочет купить нападающего.
В ноябре команду покинул Криштиану Роналду. С ним расторгли контракт по согласию сторон.
«Да, мы понимаем, что потеряли нападающего, поэтому хотим подписать нового игрока на эту позицию. Однако мы хотим подписать правильного игрока, который добавит команде качества. Это не будет просто увеличением численности состава.
Критерии в «Манчестер Юнайтед» высоки», – сказал тренер.
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Ну может мерто гринвуда от тюряги отмажет ))
Да и Глейзеры не мелочились. Летом около 250 мультов кинули на трансферы.
А вообще не уверен что с мерто можно подписать качественного игрока за реальную цену.
Тот же вудварт, только без его коммерческой чуйки.
Когда глейзеры скинут клуб, всех дилетантов на мороз. И первым - мерто.
А летом могли все по уму разрулить - отпустить аренда и купить