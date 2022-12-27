Эрик тен Хаг: «МЮ» потерял форварда, поэтому хочет купить нового. Это должен быть правильный игрок – критерии здесь высоки»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг подтвердил, что «Манчестер Юнайтед» хочет купить нападающего.

В ноябре команду покинул Криштиану Роналду. С ним расторгли контракт по согласию сторон.

«Да, мы понимаем, что потеряли нападающего, поэтому хотим подписать нового игрока на эту позицию. Однако мы хотим подписать правильного игрока, который добавит команде качества. Это не будет просто увеличением численности состава.

Критерии в «Манчестер Юнайтед» высоки», – сказал тренер.

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31 комментарий

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Paradisemon
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Ответ tackle by Moore
Тен Хагу шесть новых игроков летом приперли, причем очень недешевых, так что про прошлый худший в истории сезон вообще не катит - команда пересобрана. Плюс как показало лето, если он очень кого то хочет, то упирается рогом и продавливает трансфер, как это было с Антони. Значит не больно ему Гакпо был и нужен. Я вообще так понимаю, что таблоиды Гакпо сватали в МЮ лишь только потому что он голландец, а не потому что он заходил по позиции или тренерскому видению игры. Вот в ливер он объективно зайдет хорошо и будет полезен, потому что они знают на чью позицию его берут и какие функции он будет там исполнять. Вместо травмированного Диаза зайдет как влитой. Но это не будет значить что МЮ ошибся. Единственная причина купить Гакпо была чтобы его не купил ливер и тем самым ослабить конкурента. Но МЮ уже так купил в свое время Фреда и Роналду и получилось в обоих случаях так себе. Решили не наступать на те же грабли и правильно сделали. В МЮ нужен профильный нап. Ведь даже тот же ливер сначала купил Нуньеса, а лишь потом пришел за Гакпо
Очень недешёвые игроки из за того что они тысячу лет ждали фиг пойми что и начали делать трансферы в последний момент,Антони мартизен оба не должны были быть дороже 40 миллионов,60 миллионов за 30 каземиро это слишком много.Это не Тен хага проблемы за сколько игроки приходят когда могли прийти намного дешевле если бы люди которые занимаются трансферами умели делать свою работу.Гакпо не давно говорил что он был в шаге от перехода в мю и был расстроен этим ты видимо это упустил?Тен хаг очевидно хотел обоих прошлым летом но получил одного только за за некомпетентности клоунов которые ждали 2 месяца чтобы аякс скупили.Можешь поискать Тен хаг в The Athletic на прошлой недели говорил что аякс знал что Антони уйдёт летом и они уже при нём смотрели искали игроков на его позицию.Ну не может игрок из аякс уйти за 100 миллионов если люди знают как делать свою работу.Посмотри на ливерпуль 37 миллионов+бонусы за пару дней супер быстрая сделка пока мю ковыряются в носу и выбирают кому продать клуб
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Игорь Климов
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Ответ Заяцволк
Есть один безработный португалец, можно его взять, только быстрее надо действовать, а то все клубы Европы скоро возжелают отведать спелого фрукта, борьба предстоит нелёгкая.
Его уже ангажировал "Аль-Наср" из Саудовской Аравии!)
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Игорь Климов
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Уход Кринжа7 это не потеря для МЮ, а избавление от ненужного.
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Paradisemon
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Ответ PIT-BUL
ТХ красава!) Гакпо не нужен. И вряд-ли особо нужен был. Иначе бы бросил все как Антони и перешел бы в МЮ. Вангую Гакпо в ливере сядет на банку. Забил 3 гола и что? Золотой мяч? Валенсия тоже забил 3 за меньше игр, и опыт АПЛ есть. Плюс ценник не большой. Толку будет больше чем от Гакпо
Чем бросать то будут?Денег то нет.Переплатили за Антони Мартинеза и Каземиро из за того что два поражения на старте вынудили открыть кошелёк.Глейзеры продают клуб если ты не в курсе нафига им ещё больше денег тратить если их тут не будет в следующем сезоне
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tackle by Moore
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Ответ Paradisemon
После ухода Ван Гала Рэшфорда никто не развивал у него были все данные стать как мбаппе но мю и тут обделался.Тен хагу купили игроков которых он хотел и они все хорошо показывают себя и ещё пару игроков которых не купили но были слухи по типу Арнаутовича и Рабьё у него очевидно есть понимание кто ему нужен,но с Глейзерами даже если всех лучших скаутов зафигачить в Манчестер толку от этого будет 0 потому что люди которые делают трансферы не компетентны и Тен хагу остаёться делать магию с игроками которые прошлый сезон закончили с самым худшим результатом в истории клуба
Тен Хагу шесть новых игроков летом приперли, причем очень недешевых, так что про прошлый худший в истории сезон вообще не катит - команда пересобрана. Плюс как показало лето, если он очень кого то хочет, то упирается рогом и продавливает трансфер, как это было с Антони. Значит не больно ему Гакпо был и нужен. Я вообще так понимаю, что таблоиды Гакпо сватали в МЮ лишь только потому что он голландец, а не потому что он заходил по позиции или тренерскому видению игры. Вот в ливер он объективно зайдет хорошо и будет полезен, потому что они знают на чью позицию его берут и какие функции он будет там исполнять. Вместо травмированного Диаза зайдет как влитой. Но это не будет значить что МЮ ошибся. Единственная причина купить Гакпо была чтобы его не купил ливер и тем самым ослабить конкурента. Но МЮ уже так купил в свое время Фреда и Роналду и получилось в обоих случаях так себе. Решили не наступать на те же грабли и правильно сделали. В МЮ нужен профильный нап. Ведь даже тот же ливер сначала купил Нуньеса, а лишь потом пришел за Гакпо
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bb_att
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забирайте Влаховича
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Paradisemon
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Ответ vinylovich100
Я уже устал читать про то, что Гакпо - универсальный нападающий. Он яркий левый краек, в центре его использовал только Ван Гал в сборной и то в какой-то хитрой гибридной схеме. Тот же Рэшфорд тоже может играть в центре, и играет гораздо успешнее Гакпо, но лучше себя чувствует на профильной позиции слева.
Ван гал его использовал и как 8 и 10 и правым вингером играл что показывает его универсальность и все разы он смотрелся очень хорошо.Какая разница как он играет в псв если тен хаг хочет его купить,но каждый раз читать от людей что МЮ не нужны левые вингеры их там и так "много".От куда вам знать как Тен хаг будет его использовать.У нас только что увели игрока которого хотел тренер из за некомпетентности скаутов и директоров.Начиная с 1 января гакпо теперь будет разрывать в Ливерпуле и все мы будет говорить какой он офигенный игрок и как мю облажался
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Paradisemon
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Ответ tackle by Moore
Ага мог бы. Прям как Рэшфорд. Получился бы отличный очередной недонап, который типа что-то умеет, но при этом порет 80 процентов своих моментов, потому что основной его профиль - беготня, а не завершение. Нужен профильный нап-убийца с ударом и реализацией, а не очередное переученное нечто, которых своих девать некуда
После ухода Ван Гала Рэшфорда никто не развивал у него были все данные стать как мбаппе но мю и тут обделался.Тен хагу купили игроков которых он хотел и они все хорошо показывают себя и ещё пару игроков которых не купили но были слухи по типу Арнаутовича и Рабьё у него очевидно есть понимание кто ему нужен,но с Глейзерами даже если всех лучших скаутов зафигачить в Манчестер толку от этого будет 0 потому что люди которые делают трансферы не компетентны и Тен хагу остаёться делать магию с игроками которые прошлый сезон закончили с самым худшим результатом в истории клуба
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ALMANAC
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Но мы продолжим следить за Гакпо)
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Kiryl Olshewski
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Нужно купить Виктора Осимхена Летом. Он как влитой впишется в систему Тен Хага, но и стоить будет 100-120 млн
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Dm Kznts
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Ответ tackle by Moore
Ага мог бы. Прям как Рэшфорд. Получился бы отличный очередной недонап, который типа что-то умеет, но при этом порет 80 процентов своих моментов, потому что основной его профиль - беготня, а не завершение. Нужен профильный нап-убийца с ударом и реализацией, а не очередное переученное нечто, которых своих девать некуда
А чистых классических напов нет на рынке вообще.
Ну может мерто гринвуда от тюряги отмажет ))
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vinylovich100
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Ответ Paradisemon
Я уже устал читать про то что Гакпо вингер и у мю их много.Он может спокойно сыграть на 4 атакующих позициях и в будущем мог бы спокойно поменять позицию на форварда как в своё время сделали анри и вар перси.Главное данные позволяют
Я уже устал читать про то, что Гакпо - универсальный нападающий. Он яркий левый краек, в центре его использовал только Ван Гал в сборной и то в какой-то хитрой гибридной схеме. Тот же Рэшфорд тоже может играть в центре, и играет гораздо успешнее Гакпо, но лучше себя чувствует на профильной позиции слева.
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tackle by Moore
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Ответ liverpool and barcelona fan
Щедрому владельцу? Вы же сити обвиняете что они много тратят на трансферы и клуб благодаря деньгам держится? Да и Глейзеры не мелочились. Летом около 250 мультов кинули на трансферы.
Сити в основном болельщики ливера обвиняют в тратах на всех ветках. Но только до тех пор пока сами не выложат сотку за реген Энди Кэролла
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PIT-BUL
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ТХ красава!) Гакпо не нужен. И вряд-ли особо нужен был. Иначе бы бросил все как Антони и перешел бы в МЮ. Вангую Гакпо в ливере сядет на банку. Забил 3 гола и что? Золотой мяч? Валенсия тоже забил 3 за меньше игр, и опыт АПЛ есть. Плюс ценник не большой. Толку будет больше чем от Гакпо
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tackle by Moore
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Ответ Paradisemon
Я уже устал читать про то что Гакпо вингер и у мю их много.Он может спокойно сыграть на 4 атакующих позициях и в будущем мог бы спокойно поменять позицию на форварда как в своё время сделали анри и вар перси.Главное данные позволяют
Ага мог бы. Прям как Рэшфорд. Получился бы отличный очередной недонап, который типа что-то умеет, но при этом порет 80 процентов своих моментов, потому что основной его профиль - беготня, а не завершение. Нужен профильный нап-убийца с ударом и реализацией, а не очередное переученное нечто, которых своих девать некуда
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gustavo1097
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5 игрока на фланги уже в клубе есть: Рэшфорд, Антони, Санчо, Марсиаль и Гарначо. Не очень понимаю, куда нужен был на Гакпо. Команде нужен нападающий результативный, и я сомневаюсь, что Феликс, которого сватают в МЮ, подойдет на эту роль
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liverpool and barcelona fan
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Ответ tackle by Moore
Зимой из вариантов на рынке только Рамуш, за которого меньше сотки не запросят и проблемный арендный Фелиш. Так что скорее всего придется ждать лета, а тем временем надеюсь Глейзеры и клуб какому-нибудь щедрому владельцу продадут
Щедрому владельцу? Вы же сити обвиняете что они много тратят на трансферы и клуб благодаря деньгам держится?
Да и Глейзеры не мелочились. Летом около 250 мультов кинули на трансферы.
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Заяцволк
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Есть один безработный португалец, можно его взять, только быстрее надо действовать, а то все клубы Европы скоро возжелают отведать спелого фрукта, борьба предстоит нелёгкая.
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Любезный Коссутий
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варианты +/- в районе любимой МЮ сотки
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Dm Kznts
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Это типо означает что Гакпо не правильный ))
А вообще не уверен что с мерто можно подписать качественного игрока за реальную цену.
Тот же вудварт, только без его коммерческой чуйки.
Когда глейзеры скинут клуб, всех дилетантов на мороз. И первым - мерто.
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Amalfitano
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Опять купят игрока за 100 мультов и он будет играть на уровне Марсьяля.
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Street Fighter
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Ответ Великий Алонсо
Ты потерял лучшего футболиста в истории, лысый учитель физкультуры, такого Великого игрока как Криштиану ты больше никогда не потренируешь
В школах разве не запретили пользоваться телефонами? Давай, у тебя сейчас итоговая за четверть по математике
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avcgloronalduMU
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Теперь у мю ни Рона ни гапа
А летом могли все по уму разрулить - отпустить аренда и купить
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Paradisemon
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Ответ NIRVANA
На месте Гакпо уже появляет себя Гарначо и очень зрело. Да и крайков в команде достаточно. МЮ нужна 9ка, а не «вингер, который так-то может сыграть в форварда». Полно таких
Я уже устал читать про то что Гакпо вингер и у мю их много.Он может спокойно сыграть на 4 атакующих позициях и в будущем мог бы спокойно поменять позицию на форварда как в своё время сделали анри и вар перси.Главное данные позволяют
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Владимир Калугин
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