Эрик тен Хаг: «МЮ» потерял форварда, поэтому хочет купить нового. Это должен быть правильный игрок – критерии здесь высоки»

Эрик тен Хаг подтвердил, что «Манчестер Юнайтед» хочет купить нападающего.

В ноябре команду покинул . С ним расторгли контракт по согласию сторон.

«Да, мы понимаем, что потеряли нападающего, поэтому хотим подписать нового игрока на эту позицию. Однако мы хотим подписать правильного игрока, который добавит команде качества. Это не будет просто увеличением численности состава.

Критерии в « » высоки», – сказал тренер.

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