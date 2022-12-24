Тен Хаг о Роналду: «Мы хотели строить новое будущее для «МЮ», а он не хотел быть его частью»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об уходе Криштиану Роналду.
– Что вы чувствуете сейчас, когда ситуация с Роналду разрешилась?
– Это уже в прошлом. Мы смотрим вперед и движемся дальше.
– Вы общались после выхода интервью?
– Нет.
– Многих людей задело то, как он выражался. Слова вроде «предательства» неуважительны. Что вы почувствовали?
– Как я и говорил, это уже в прошлом. Я хочу двигаться дальше. Мы хотим построить для «МЮ» новое будущее, а он не хотел быть его частью. Идем дальше.
Я не хочу тратить на это энергию, – сказал тен Хаг.
Подписание Лисандро Мартинеза, в которого кроме Тен Хага по сути никто и не верил, а он сходу стал одним из лучших ЦЗ в АПЛ, потом ситуация с Роналду и победителем которой вышел Тен Хаг, причём с огромным преимуществом, теперь почти всем известно, что самая главная фигура в МЮ это не игрок, даже не руководство, а именно Тен Хаг, ну и нельзя не отметить прогресс в игре МЮ, особенно в плане тактической подготовки к матча и в плане физики команда прибавила, намного активнее прессингуют и поддерживают один темп практически весь матч, конечно ещё расти до уровня Сити или Баварии, но сейчас хоть ясно в каком направлении движется МЮ (кроме руководства) и какую команду хочет построить Тен Хаг.