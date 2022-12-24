Тен Хаг о Роналду: «Мы хотели строить новое будущее для «МЮ», а он не хотел быть его частью»

Главный тренер « » Эрик тен Хаг высказался об уходе .

– Что вы чувствуете сейчас, когда ситуация с Роналду разрешилась?

– Это уже в прошлом. Мы смотрим вперед и движемся дальше.

– Вы общались после выхода интервью?

– Нет.

– Многих людей задело то, как он выражался. Слова вроде «предательства» неуважительны. Что вы почувствовали?

– Как я и говорил, это уже в прошлом. Я хочу двигаться дальше. Мы хотим построить для «МЮ» новое будущее, а он не хотел быть его частью. Идем дальше.

Я не хочу тратить на это энергию, – сказал тен Хаг.