Тен Хаг о Роналду: «Мы хотели строить новое будущее для «МЮ», а он не хотел быть его частью»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об уходе Криштиану Роналду.

– Что вы чувствуете сейчас, когда ситуация с Роналду разрешилась?

– Это уже в прошлом. Мы смотрим вперед и движемся дальше.

– Вы общались после выхода интервью?

– Нет.

– Многих людей задело то, как он выражался. Слова вроде «предательства» неуважительны. Что вы почувствовали?

– Как я и говорил, это уже в прошлом. Я хочу двигаться дальше. Мы хотим построить для «МЮ» новое будущее, а он не хотел быть его частью. Идем дальше.

Я не хочу тратить на это энергию, – сказал тен Хаг.

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21 комментарий

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Haci Ceferli
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Ответ Великий Алонсо
Просто Криштиану по полочкам унизил лысого физрука Тен Хага и все
Но он уже в прошлом🥲
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lightrip
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Нет, вы еще извернитесь и как-то по-другому спросите, вдруг он ответит, сможете намазать ##### на вашу статью!
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Haci Ceferli
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ЭТХ повёл себя очень воздержанно, пикни фрукт такое про Сарри или Моуриньо, их бы года два еще заткнуть не смогли бы)
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Konstantin Meerov
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Ответ юрий кварт
Чувствуется, что тренер не справился с ситуацией, теперь оправдывает собственную не способность управлять. Результаты лучше не станут, проблема не в Роналду
будут выше 6 места, не переживай
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Dima Iskornev
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Кто «Мы»?
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Maxximus
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Возможно у кого-то были сомнения на счёт Роналду в МЮ, мол конфликт интересов и все такое, но игра на ЧМ за Португалию поставила жирную точку. Криштиану пару лет назад нужно было отправляться покорять МЛС.
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юрий кварт
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Чувствуется, что тренер не справился с ситуацией, теперь оправдывает собственную не способность управлять. Результаты лучше не станут, проблема не в Роналду
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trav
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Тен Хаг вылетит к лету. СЛишком он многое на себя берёт. А ведь он просто тренер. Его дело конусы расставлять
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Игорь Климов
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Ответ Streetbor
Эрик предельно корректен, не то что залежалый фрукт..
Factos!
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Astret
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В коментах мессиглоры распереживались за МЮ)
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Игорь Климов
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Этот Кринж7 для МЮ в прошлом.
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Feliks Chilingaryan
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Posmotrim rebyata..na segodgyashniy den chitaetsya chto Ten Hag prav,no posmotrim po vremeni vsyakoe mojet sluchitsha
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Fan of Sport
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Тен Хаг показал, что он действительно верит в свои идеи и заслужил уважение практически каждого фаната МЮ.
Подписание Лисандро Мартинеза, в которого кроме Тен Хага по сути никто и не верил, а он сходу стал одним из лучших ЦЗ в АПЛ, потом ситуация с Роналду и победителем которой вышел Тен Хаг, причём с огромным преимуществом, теперь почти всем известно, что самая главная фигура в МЮ это не игрок, даже не руководство, а именно Тен Хаг, ну и нельзя не отметить прогресс в игре МЮ, особенно в плане тактической подготовки к матча и в плане физики команда прибавила, намного активнее прессингуют и поддерживают один темп практически весь матч, конечно ещё расти до уровня Сити или Баварии, но сейчас хоть ясно в каком направлении движется МЮ (кроме руководства) и какую команду хочет построить Тен Хаг.
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Александр Беляков
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Как же мерзко было смотреть коммент шоу, где клоун Генич доказывал , что Роналду имеет право так высказываться
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Конспекты Мостового
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Хочется чтобы у ЭТХ получилось в МЮ. Чтобы где то в саудовской Аравии опять заплакал один нарцисс.
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Muhammad Juraev
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Хорошо, что МЮ избавился от этой истерички!
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Великий Алонсо
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Просто Криштиану по полочкам унизил лысого физрука Тен Хага и все
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Boba
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Таких вопросов еще будет очень много до конца сезона, а потом еще рассуждений по поводу занятого места МЮ в конце АПЛ без Рона. Тренеру терпения!
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corazón blanco
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Выдержка у Тен Хага, как у хорошего вина.
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ман сити фейк
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По любому ЭТХ прав в этом конфликте
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Streetbor
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Эрик предельно корректен, не то что залежалый фрукт..
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