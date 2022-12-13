Ибрагимович об уходе Роналду из «МЮ»: «Мы не узнаем правды. Все беспокоятся о своем имидже»

Форвард прокомментировал уход из .

«В таких случаях мы никогда не узнаем, что там было на самом деле. Они говорят то, что хотят сказать. Роналду говорит то, что должен сказать для самозащиты. Тренер тоже говорит что-то для самозащиты. А потом и клуб что-то говорит.

Со мной было бы не так, я бы сказал вам, что произошло на самом деле. Но все мы разные.

Все беспокоятся о своем имидже. На мой взгляд, лучший имидж создается тогда, когда ты остаешься собой.

А всей правды мы никогда не узнаем», – отметил шведский футболист.

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«Выиграть ЧМ хотят все, но не всем это удается. Все стараются, и когда ты не побеждаешь, то испытываешь определенные эмоции. Когда побеждаешь – тоже, просто другие», – сказал 41-летний игрок.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ