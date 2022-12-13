Ибрагимович об уходе Роналду из «МЮ»: «Мы не узнаем правды. Все беспокоятся о своем имидже»
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал уход Криштиану Роналду из «МЮ».
«В таких случаях мы никогда не узнаем, что там было на самом деле. Они говорят то, что хотят сказать. Роналду говорит то, что должен сказать для самозащиты. Тренер тоже говорит что-то для самозащиты. А потом и клуб что-то говорит.
Со мной было бы не так, я бы сказал вам, что произошло на самом деле. Но все мы разные.
Все беспокоятся о своем имидже. На мой взгляд, лучший имидж создается тогда, когда ты остаешься собой.
А всей правды мы никогда не узнаем», – отметил шведский футболист.
Также Ибрагимович прокомментировал слезы Роналду после вылета сборной Португалии с ЧМ-2022.
«Выиграть ЧМ хотят все, но не всем это удается. Все стараются, и когда ты не побеждаешь, то испытываешь определенные эмоции. Когда побеждаешь – тоже, просто другие», – сказал 41-летний игрок.
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