Контракт Гакпо с «Ливерпулем» – на 6 лет. За него заплатят 37 млн фунтов без учета бонусов
Коди Гакпо переходит в «Ливерпуль» из ПСВ.
По данным журналиста Фабрицио Романо, вингер сборной Нидерландов подпишет с английским клубом контракт сроком на 6 лет.
«Ливерпуль» и ПСВ уже договорились о сумме трансфера. Без учета бонусов за игрока заплатят 37 млн фунтов.
Вчера ПСВ объявил о договоренности с «Ливерпулем» о трансфере Гакпо.
Гакпо забил 13 голов и сделал 17 результативных передач в 24 матчах сезона за ПСВ. У него 3 гола в 5 матчах на ЧМ-2022.
Подробно со статистикой 23-летнего левого вингера можно ознакомиться здесь.
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Допускаю, что небольшой ценник - следствие отсутствия конкуренции за него
Это вообще копейки по сегодняшним меркам за молодого талантливого игрока, который ярко проявил себя на ЧМ.
Ливерпуль крутую сделку провернул, конечно.