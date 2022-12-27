Контракт Гакпо с «Ливерпулем» – на 6 лет. За него заплатят 37 млн фунтов без учета бонусов

Теги Ливерпуль высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия возможные трансферы Коди Гакпо Фабрицио Романо Футбол

Коди Гакпо переходит в «Ливерпуль» из ПСВ.

По данным журналиста Фабрицио Романо, вингер сборной Нидерландов подпишет с английским клубом контракт сроком на 6 лет.

«Ливерпуль» и ПСВ уже договорились о сумме трансфера. Без учета бонусов за игрока заплатят 37 млн фунтов.

Вчера ПСВ объявил о договоренности с «Ливерпулем» о трансфере Гакпо.

Гакпо забил 13 голов и сделал 17 результативных передач в 24 матчах сезона за ПСВ. У него 3 гола в 5 матчах на ЧМ-2022.

Подробно со статистикой 23-летнего левого вингера можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев

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tackle by Moore
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Ответ Чёрный тюльпан
Фирмино опять на банку что ли присядет в угоду новому игроку? Уж вряд ли Клопп Диаса или Нуньеса посадит, когда за обоих отвалили кучу денег, так при этом Луис ещё и отлично со старта въехал в футбол Юргена. Это ещё про Жоту забывать не стоит. Не под сменщика Салаху же Коди брали, к тому же справа он не играет.
Клопп запаниковал просто что ЛЧ ускользает и расчехлил кошелку. Видимо перестал верить в тренировки
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tackle by Moore
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Как можно было просрать Гакпо, которого вели с лета когда так нужен нап и сам Гакпо хотел перейти?
Так что это не нап, а очередной левый вингер, когда своих девать некуда. Я рад, что прошли времена когда МЮ кидался на все легко доступное по принципу лишь бы купить, а потом тренеры чесали голову как они это будут встраивать в состав
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Чёрный тюльпан
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Ответ Санжар Уразбаев
Я уже представляю новую схему , 4 2 2 2 - где Гакпо и Нуньес на острие за ними Диас и Салах а за ними Джуд и Фабиньо
Вот только Беллингем в другой клуб собирается, так что как-нибудь без Джуда, зато с Хендерсоном.
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Матрёшка Ефросиьевна
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Очень техничный игрок. При этом ещё и фактурный. Явно добавит разнообразия в атаке
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Чёрный тюльпан
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Фирмино опять на банку что ли присядет в угоду новому игроку? Уж вряд ли Клопп Диаса или Нуньеса посадит, когда за обоих отвалили кучу денег, так при этом Луис ещё и отлично со старта въехал в футбол Юргена. Это ещё про Жоту забывать не стоит. Не под сменщика Салаху же Коди брали, к тому же справа он не играет.
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vladimir.kostrichko
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Ответ afr.ff
Ничего что Энцо опорник? Но реално максимум цена 50-60 лямов должно быть
Скажи это Бенфике....Они 120 хотят.
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afr.ff
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Ответ vladimir.kostrichko
37 лямов после такого ЧМ выглядит очень адекватной суммой...Это намного лучше наркоманских 120 лямов за Энцо Фернандеса...К тому же Гакпо забил больше и сезонов в европ у него больше.
Ничего что Энцо опорник? Но реално максимум цена 50-60 лямов должно быть
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Гегенпрессинг Рангника
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Как можно было просрать Гакпо, которого вели с лета когда так нужен нап и сам Гакпо хотел перейти?
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Санжар Уразбаев
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Я уже представляю новую схему , 4 2 2 2 - где Гакпо и Нуньес на острие за ними Диас и Салах а за ними Джуд и Фабиньо
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NIRVANA
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Ответ Papa Paolo
ИСКРЕННЕ Не понимаю МЮ, 110 раз хотели его купить, видимо маленький ценник отпугивает их. Другого объяснения нет, Ливер красавцы, без тягомотины и трёхлетних прицеливаний. Пришли, дали денег, забрали.
А как такое объяснение от МЮ, что они ищут чистую 9ку? Не подходит для объяснения?
Тут же 90% людей кричали, зачем МЮ еще один вингер, а теперь что?
Допускаю, что небольшой ценник - следствие отсутствия конкуренции за него
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MK Gamer
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Удачно срубил Ливерпуль) не то что Нуньес за 100)
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liv6
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Сделка в стиле Ливерпуля
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Кирилл
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37 млн ?
Это вообще копейки по сегодняшним меркам за молодого талантливого игрока, который ярко проявил себя на ЧМ.

Ливерпуль крутую сделку провернул, конечно.
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vladimir.kostrichko
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37 лямов после такого ЧМ выглядит очень адекватной суммой...Это намного лучше наркоманских 120 лямов за Энцо Фернандеса...К тому же Гакпо забил больше и сезонов в европ у него больше.
+12
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Papa Paolo
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ИСКРЕННЕ Не понимаю МЮ, 110 раз хотели его купить, видимо маленький ценник отпугивает их. Другого объяснения нет, Ливер красавцы, без тягомотины и трёхлетних прицеливаний. Пришли, дали денег, забрали.
+23
-1
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Mr. Shady
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Без лишнего шума провернули хорошую сделку. Добро пожаловать и удачи
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