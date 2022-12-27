Контракт Гакпо с «Ливерпулем» – на 6 лет. За него заплатят 37 млн фунтов без учета бонусов

переходит в «Ливерпуль» из ПСВ.

По данным журналиста , вингер сборной Нидерландов подпишет с английским клубом контракт сроком на 6 лет.

«Ливерпуль» и ПСВ уже договорились о сумме трансфера. Без учета бонусов за игрока заплатят 37 млн фунтов.

Вчера ПСВ объявил о договоренности с « » о трансфере Гакпо.

Гакпо забил 13 голов и сделал 17 результативных передач в 24 матчах сезона за ПСВ. У него 3 гола в 5 матчах на ЧМ-2022.

Подробно со статистикой 23-летнего левого вингера можно ознакомиться здесь.

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