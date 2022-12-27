Скаутов «МЮ» не убедил уровень Гакпо. Вингер переходит в «Ливерпуль»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия возможные трансферы Коди Гакпо Футбол

Стало известно, почему «Манчестер Юнайтед» не поборолся с «Ливерпулем» за Коди Гакпо.

Как пишет журналист ВВС Говард Нерс, скаутов «Манчестер Юнайтед» не убедил уровень развития игрока на данный момент.

Ранее неоднократно сообщалось об интересе «МЮ» к Гакпо, но вчера ПСВ объявил, что вингер продолжит карьеру в «Ливерпуле». За него заплатят 37 млн фунтов без учета бонусов.

Гакпо забил 13 голов и сделал 17 результативных передач в 24 матчах сезона за ПСВ. У него 3 гола в 5 матчах на ЧМ-2022.

Подробно со статистикой 23-летнего левого вингера можно ознакомиться здесь.

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34 комментария

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topsatan
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Ну на самом деле что в этом палене такого? Мертвый игрок, и скоро сгиет на лавке
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frank mamuda
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Уровень самого маню тоже мало кого убеждает)
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Kenai Tahov
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Я не боролся за Марго Робби потому что меня не убедил её уровень в постели.
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korysh
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жду когда Гакпо им забьет в первой же игре
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Леонид Ботвинник
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Не делайте проблемы - потом купят у Ливерпуля за 80. Пусть покрутится в АПЛ, привыкнет )))
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GuruFutbola
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Ответ Криштиану Роналду
Уровень Гакпо за 37 млн. не убедил, но зато в свое время убедил уровень Магуайра за 87 млн. Звучит как нелепое оправдание, из-за того что почти за даром упустили сильного игрока, который в итоге перешёл к извечному сопернику.
2 года назад так же каким-то способом смог убедить уровень одного альнасралду, но это уже совершенно другая история)
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MURA
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Не думается что МЮ и ЭХТ (учитывая что они обслуживаются.в одном агентстве) так глупы упускать его, учитывая что летом он вообще дешевле обошёлся бы.
Значит есть причины, а может уже есть соглашение с другим нападающим которое объявят до закрытия зимнего ТО.
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Вертуальный
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Цена не убедила так дёшево
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Alex Legend
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Ответ Sevuska
У му ориентиром является уровень развития тропаря магваера . Поэтому с Коди им не по пути .
Магуайр в 2019 был в полнейшем порядке
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Arman FCSM
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Ответ Rascola Victor
Да не нужен он МЮ! Куда его девать? В МЮ кучя вингеров! Нападающий нужен а не очередной вингер
МАИ ГЛАЗААААА
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cektor
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Заднюю начали давать ))
А болтовни сколько было
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grek087
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МЮ поражает конечно. Импотенция полнейшая во всем. Копеечный трансфер, оформляйте а дальше видно будет. Нет, у них в приоритете трансферы от 80 и выше за таких же, а чаще даже слабее игроков. Вот увидите следующий трансфер это Цыплёнок Феликс за 100😂
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Buba
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Лисица и виноград, Маню и Гакпо.
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Sergey Kuznetsov
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Ответ Someone from Internet
Хорошо, что в своё время Ливерпуль убедил Алиссон
это действительно хорошо)
странно, но я не понимаю сарказм это или нет.
уточните, пожалуйста
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Elik1989
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За то уровень Антони за сотку убедил. Окей, может все же нападающего летом купят..
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Яйца Тен Хага
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Ответ Криштиану Роналду
Уровень Гакпо за 37 млн. не убедил, но зато в свое время убедил уровень Магуайра за 87 млн. Звучит как нелепое оправдание, из-за того что почти за даром упустили сильного игрока, который в итоге перешёл к извечному сопернику.
Еще даром отпустили в свободное плавание клоуна, который у тебя на аватарке)
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Rascola Victor
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Ответ Криштиану Роналду
Уровень Гакпо за 37 млн. не убедил, но зато в свое время убедил уровень Магуайра за 87 млн. Звучит как нелепое оправдание, из-за того что почти за даром упустили сильного игрока, который в итоге перешёл к извечному сопернику.
Да не нужен он МЮ! Куда его девать? В МЮ кучя вингеров! Нападающий нужен а не очередной вингер
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Arman FCSM
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- Слишком дёшево стоит, - резюмировали скауты "МЮ"
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Jason Williams
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Ответ Андрей Чучунков
Когда он будет забивать третий на Олд-Траффорде на 41 минуте, будет уже поздно пить баржоми
как нуньез?
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Андрей Чучунков
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Когда он будет забивать третий на Олд-Траффорде на 41 минуте, будет уже поздно пить баржоми
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Someone from Internet
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Ответ Sergey Kuznetsov
ахахаха здорово, что скаутов мю убедил антони, магваер, роналду
Хорошо, что в своё время Ливерпуль убедил Алиссон
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Илья Сутурин
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Ахахаха типичный МЮ после ухода Сэра Алекса
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GoodHP
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Главное подача, да?
А мб они уразумели, что им нужен именно центральный нападающий, а не 7-8 вингер в команде?
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Николай Корягин
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Их не убедил столь низкий ценник. 37 млн = недостаточный уровень развития. А вот 100 за Антони = высокий уровень развития
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Денис Давыдов
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Ну и славно) посмотрим на его уровень в Ливерпуле)
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