Скаутов «МЮ» не убедил уровень Гакпо. Вингер переходит в «Ливерпуль»

Стало известно, почему « » не поборолся с « » за .

Как пишет журналист ВВС Говард Нерс, скаутов «Манчестер Юнайтед» не убедил уровень развития игрока на данный момент.

Ранее неоднократно сообщалось об интересе «МЮ» к Гакпо, но вчера объявил, что вингер продолжит карьеру в «Ливерпуле». За него заплатят 37 млн фунтов без учета бонусов.

Гакпо забил 13 голов и сделал 17 результативных передач в 24 матчах сезона за ПСВ. У него 3 гола в 5 матчах на ЧМ-2022.

Подробно со статистикой 23-летнего левого вингера можно ознакомиться здесь.

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