Скаутов «МЮ» не убедил уровень Гакпо. Вингер переходит в «Ливерпуль»
Стало известно, почему «Манчестер Юнайтед» не поборолся с «Ливерпулем» за Коди Гакпо.
Как пишет журналист ВВС Говард Нерс, скаутов «Манчестер Юнайтед» не убедил уровень развития игрока на данный момент.
Ранее неоднократно сообщалось об интересе «МЮ» к Гакпо, но вчера ПСВ объявил, что вингер продолжит карьеру в «Ливерпуле». За него заплатят 37 млн фунтов без учета бонусов.
Гакпо забил 13 голов и сделал 17 результативных передач в 24 матчах сезона за ПСВ. У него 3 гола в 5 матчах на ЧМ-2022.
Подробно со статистикой 23-летнего левого вингера можно ознакомиться здесь.
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Значит есть причины, а может уже есть соглашение с другим нападающим которое объявят до закрытия зимнего ТО.
А болтовни сколько было
странно, но я не понимаю сарказм это или нет.
уточните, пожалуйста
А мб они уразумели, что им нужен именно центральный нападающий, а не 7-8 вингер в команде?