Клопп сыграл ключевую роль при переходе Гакпо в «Ливерпуль». Он просил купить вингера из-за травм

Теги Ливерпуль высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия Юрген Клопп возможные трансферы Коди Гакпо Футбол

Юрген Клопп сыграл ключевую роль при переходе Коди Гакпо в «Ливерпуль».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, главный тренер «Ливерпуля» сыграл решающую роль при переговорах с Гакпо.

Из-за травм Клопп хотел, чтобы «Ливерпуль» подписал нового вингера. В связи с пожеланиями тренера руководство клуба решило действовать быстро.

«Ливерпуль» быстро убедил Гакпо присоединиться к команде – в аналогичной ситуации год назад в клуб перешел Луис Диас. Сделка с ПСВ по Коди уже закрыта.

Сообщалось, что Гакпо подпишет с «Ливерпулем» контракт сроком на 6 лет. За него заплатят 37 млн фунтов без учета бонусов.

Вчера ПСВ объявил о договоренности с «Ливерпулем» о трансфере Гакпо.

Гакпо забил 13 голов и сделал 17 результативных передач в 24 матчах сезона за ПСВ. У него 3 гола в 5 матчах на ЧМ-2022.

Подробно со статистикой 23-летнего левого вингера можно ознакомиться здесь.

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27 комментариев

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Sanan1908
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Ответ newhood@icloud.com
Надо чаще проигрывать топам?))
Неа)) просто интересный факт
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vals1702
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теперь Энцо и Амрабат. Летом Джуд или Райс
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Алексей Демченко
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Ответ QWertY
Клопп как обычно наныл на трансфер. А МЮ сам отказался от Гакпо, если верить словам Коди)
Вот сразу, если тема касается МЮ - какие то не адекватные мнения... QWertY написал правду , что уже летом МЮ от него отказался, ГУГЛ ВАМ В ПОМОЩЬ. Сейчас им вингер тем более не нужен. После АНТОНИ И ГАРНАЧО , но хейтеры МЮ не могут успокоиться и придумывать какие то бредни , что клуб упустил Гакпо.
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ta-tosha
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Ответ Vitalijus Bilevicius
Вейналдум, Вертонген, К.Эрикссен, Д.Тадич, В.Бони, вратарь М.Ворм, да даже М.Йошида. короче, осторожней с "практически все" :)
Джинни стал играть на уровне только у Клоппа, и то года через 2. Тадич в Саутгемптоне - что это было? Бони, Ворм, Йошида - обычные игроки, которые и не были проспектами.
Вот Эриксен - без вопросов, и это единичный случай. В отличии от Блинда, Классена, Бергвейна, Мемфиса и компании
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tackle by Moore
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Ответ Stivi M.D.
Деградировал в первую очередь Сантуш, ставя в состав Далота вместо Канселу, за что и пожрал говна в плове🤡 Че по не деградировавшему Ван Бисаке?)
Вышел в первом за полгода матче после травмы, сходу отдал ассист. Я думаю у Тен Хага даже полено Нуньез в нормального забивного форварда превратился бы
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Мансур Мадаев
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Ответ Vitalijus Bilevicius
Вейналдум, Вертонген, К.Эрикссен, Д.Тадич, В.Бони, вратарь М.Ворм, да даже М.Йошида. короче, осторожней с "практически все" :)
А Суарес?)
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Stivi M.D.
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Ответ tackle by Moore
Согласен, несчастный Далот так деградировал под лысым физруком, что аж на ЧМ основным защитником поехал, усадив в запас Кансело
Деградировал в первую очередь Сантуш, ставя в состав Далота вместо Канселу, за что и пожрал говна в плове🤡
Че по не деградировавшему Ван Бисаке?)
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Vitalijus Bilevicius
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Ответ ta-tosha
Трансфер стремный, практически все таланты, которые переходили из Эредивизии в АПЛ в последние лет 5/7 - провалились. Но в случае Коди - хочется чтобы у него получилось. Следил за ним последние года 3 персонально - очень талантливый, скромный и работоспособный игрок
Вейналдум, Вертонген, К.Эрикссен, Д.Тадич, В.Бони, вратарь М.Ворм, да даже М.Йошида. короче, осторожней с "практически все" :)
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Артур Марутян
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Коди очень умный игрок, с хорошим дриблингом пасом и ударом. должен заиграть в Ливерпуле, плюс универсал. Конкуренция конечно бешеная теперь будет когда вернутся Диас и Жота.
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Ответ Sanan1908
Вчера где-то прочитал новость , что типа в прошлом году проиграли ттх и сразу купили Диаза, а в этом проиграли Мс и сразу Гакпо))
Надо чаще проигрывать топам?))
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Sanan1908
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Вчера где-то прочитал новость , что типа в прошлом году проиграли ттх и сразу купили Диаза, а в этом проиграли Мс и сразу Гакпо))
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Ответ 7nwpztjwrp
Кому захочется играть под руководством лысого физрука из второго клуба Манчестера, когда есть возможность поработать с Клоппом? Даже голландцы выбирают Ливерпуль, смех
Я думаю, каждый футболист хотел бы поиграть лично у Клоппа, но есть еще мильён ньюансов… деньги, контракты, место в составе, предверженность клубам и традициям
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«Юра, держи подарок, но это тебе на лето!»… «Но я же просил Джуда»..
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v.belorussky
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Респект нашему Клоппу! Без трансферов не остаётся даже у наших якобы жадных хозяев!
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liverpool and barcelona fan
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По идее зимние трансферы Ливерпуля хорошие. Надеюсь заиграет и будет разрывать левый фланг как Мане и Диас
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QWertY
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Ответ 7nwpztjwrp
Кому захочется играть под руководством лысого физрука из второго клуба Манчестера, когда есть возможность поработать с Клоппом? Даже голландцы выбирают Ливерпуль, смех
Клопп как обычно наныл на трансфер. А МЮ сам отказался от Гакпо, если верить словам Коди)
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Altern4tive
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Ответ tackle by Moore
Согласен, несчастный Далот так деградировал под лысым физруком, что аж на ЧМ основным защитником поехал, усадив в запас Кансело
Далота спасла аренда в Милан, до которой в МЮ до него не было дела, что весьма красочно показывает отношение к своим игрокам. И играть в старте он начал еще при Рангнике, просто до этого просрав в пустоту два сезона
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ta-tosha
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Трансфер стремный, практически все таланты, которые переходили из Эредивизии в АПЛ в последние лет 5/7 - провалились.
Но в случае Коди - хочется чтобы у него получилось. Следил за ним последние года 3 персонально - очень талантливый, скромный и работоспособный игрок
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Игорь Замаруев
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Ответ Алексей Прядко
Думаю заиграет как Салах, Мане, надеюсь не повторит судьбы Кэррола, шакири.
Вместо Шакири лучше Минамино
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llolishe
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Ливерпуль, ты ли это?
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Sergey Kuznetsov
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Очень хорошо, что получилось подписать хорошего игрока зимой (вот бы не одного его!!!), ведь летом предстоит еще большая работа!
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tackle by Moore
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Ответ Altern4tive
Его научил опыт Марсьяля, ван де Бека, Санчо, Антони, Шоу, Далота, Уан-Биссаки и прочих талантов
Согласен, несчастный Далот так деградировал под лысым физруком, что аж на ЧМ основным защитником поехал, усадив в запас Кансело
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alim_liver_kz
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Ответ Алексей Прядко
Думаю заиграет как Салах, Мане, надеюсь не повторит судьбы Кэррола, шакири.
Про Шакири ты зря. Чел выиграл почти все, и свой вклад внес не раз в решающих матчах
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Altern4tive
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Ответ tackle by Moore
Еще один загубленный безумным физкультурником футболист. Ничему опыт Диаза парня не научил
Его научил опыт Марсьяля, ван де Бека, Санчо, Антони, Шоу, Далота, Уан-Биссаки и прочих талантов
+7
-2
+5
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Алексей Прядко
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Думаю заиграет как Салах, Мане, надеюсь не повторит судьбы Кэррола, шакири.
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