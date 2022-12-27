Клопп сыграл ключевую роль при переходе Гакпо в «Ливерпуль». Он просил купить вингера из-за травм

сыграл ключевую роль при переходе в «Ливерпуль».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, главный тренер «Ливерпуля» сыграл решающую роль при переговорах с Гакпо.

Из-за травм Клопп хотел, чтобы «Ливерпуль» подписал нового вингера. В связи с пожеланиями тренера руководство клуба решило действовать быстро.

«Ливерпуль» быстро убедил Гакпо присоединиться к команде – в аналогичной ситуации год назад в клуб перешел Луис Диас. Сделка с ПСВ по Коди уже закрыта.

Сообщалось, что Гакпо подпишет с «Ливерпулем» контракт сроком на 6 лет. За него заплатят 37 млн фунтов без учета бонусов.

Вчера ПСВ объявил о договоренности с « » о трансфере Гакпо.

Гакпо забил 13 голов и сделал 17 результативных передач в 24 матчах сезона за ПСВ. У него 3 гола в 5 матчах на ЧМ-2022.

Подробно со статистикой 23-летнего левого вингера можно ознакомиться здесь.

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