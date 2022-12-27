Клопп сыграл ключевую роль при переходе Гакпо в «Ливерпуль». Он просил купить вингера из-за травм
Юрген Клопп сыграл ключевую роль при переходе Коди Гакпо в «Ливерпуль».
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, главный тренер «Ливерпуля» сыграл решающую роль при переговорах с Гакпо.
Из-за травм Клопп хотел, чтобы «Ливерпуль» подписал нового вингера. В связи с пожеланиями тренера руководство клуба решило действовать быстро.
«Ливерпуль» быстро убедил Гакпо присоединиться к команде – в аналогичной ситуации год назад в клуб перешел Луис Диас. Сделка с ПСВ по Коди уже закрыта.
Сообщалось, что Гакпо подпишет с «Ливерпулем» контракт сроком на 6 лет. За него заплатят 37 млн фунтов без учета бонусов.
Вчера ПСВ объявил о договоренности с «Ливерпулем» о трансфере Гакпо.
Гакпо забил 13 голов и сделал 17 результативных передач в 24 матчах сезона за ПСВ. У него 3 гола в 5 матчах на ЧМ-2022.
Подробно со статистикой 23-летнего левого вингера можно ознакомиться здесь.
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Вот Эриксен - без вопросов, и это единичный случай. В отличии от Блинда, Классена, Бергвейна, Мемфиса и компании
Че по не деградировавшему Ван Бисаке?)
Но в случае Коди - хочется чтобы у него получилось. Следил за ним последние года 3 персонально - очень талантливый, скромный и работоспособный игрок