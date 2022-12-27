«МЮ» думал об аренде Гакпо с выкупом через полгода. ПСВ предпочел продать вингера «Ливерпулю» зимой

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия Коди Гакпо Футбол

«Манчестер Юнайтед» изучал возможность аренды вингера Коди Гакпо.

По данным The Guardian, манкунианцы рассматривали вариант, при котором они арендуют футболиста сборной Нидерландов до лета и затем будут обязаны его выкупить.

Однако такая схема показалась клубу из Эйндховена не настолько привлекательной, как продажа игрока «Ливерпулю» зимой.

Сообщалось, что в результате перехода Гакпо в мерсисайдскую команду ПСВ получит минимум 37 млн фунтов.

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10 комментариев

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Алексей Толстюк
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Ответ laudrup
Гакпо, сильнейший игрок ПСВ, поэтому понятно, что отдали его Ливерпулю, чтобы купить замену. Хотя, заменить его сейчас в ПСВ практически невозможно.
Там Савиньо есть, будут его подпускать
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QWertY
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Да понятно, что МЮ отказался от Гакпо. Тен Хагу он не сильно нужен, ибо в команде острая необходимость центрфорварда коим голландец не является.
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rigobersong
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Ничего страшного, летом какого-нибудь Уоткинса за 100 лямов купим:)
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Murad Agamov
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Elik1989
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Тен Хаг сто пудов хотел его видеть в своей команде, но пока идёт процесс продажи клуба, Глэйзеры, скорее всего, просто не собираются больше вкладываться куда-либо.
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Виталий Желтоусов
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Просто у Ливерпуля с баблом порядок.
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Ебздрогыч
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При этом МЮ хотел, чтобы стоимость аренды оплатил Ливерпуль
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Okaka
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Ответ RealJericho
Ливер набирает талантов, но поможет ли им это в чемпионской гонке...если только в след году. Нуньеза еще не прокачали же!
Им сейчас главное в топ 4 попасть
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laudrup
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Гакпо, сильнейший игрок ПСВ, поэтому понятно, что отдали его Ливерпулю, чтобы купить замену. Хотя, заменить его сейчас в ПСВ практически невозможно.
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RealJericho
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Ливер набирает талантов, но поможет ли им это в чемпионской гонке...если только в след году. Нуньеза еще не прокачали же!
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