«МЮ» думал об аренде Гакпо с выкупом через полгода. ПСВ предпочел продать вингера «Ливерпулю» зимой

« » изучал возможность аренды вингера .

По данным The Guardian, манкунианцы рассматривали вариант, при котором они арендуют футболиста сборной Нидерландов до лета и затем будут обязаны его выкупить.

Однако такая схема показалась клубу из Эйндховена не настолько привлекательной, как продажа игрока «Ливерпулю» зимой.

Сообщалось, что в результате перехода Гакпо в мерсисайдскую команду получит минимум 37 млн фунтов.

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