«МЮ» думал об аренде Гакпо с выкупом через полгода. ПСВ предпочел продать вингера «Ливерпулю» зимой
«Манчестер Юнайтед» изучал возможность аренды вингера Коди Гакпо.
По данным The Guardian, манкунианцы рассматривали вариант, при котором они арендуют футболиста сборной Нидерландов до лета и затем будут обязаны его выкупить.
Однако такая схема показалась клубу из Эйндховена не настолько привлекательной, как продажа игрока «Ливерпулю» зимой.
Сообщалось, что в результате перехода Гакпо в мерсисайдскую команду ПСВ получит минимум 37 млн фунтов.
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