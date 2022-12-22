«Коринтианс» может предложить «Зениту» пятерых игроков за Алберто. Переговоры пройдут до конца года

«Коринтианс» и « » проведут переговоры по до конца года.

Представители сине-бело-голубых должны были прибыть в Бразилию для переговоров 16 декабря, однако в связи с тем, что посредник по сделке отсутствовал в Бразилии, поездку пришлось отложить.

«Зенит» рассчитывает получить за Алберто финансовую компенсацию, а также включить в сделку полузащитника и вратаря Ивана, выступающих за питерский клуб на правах аренды, чтобы покрыть часть затрат.

Кроме того, «Коринтианс» может включить в сделку полузащитника , защитника Роберта Ренана и 16-летнего вингера Педро дос Сантоса.

В общей сложности трансфер Юри Алберто оценивается в 25 миллионов евро. Игрок уже предупредил «Зенит», что хочет остаться в « ». На данный момент нападающий выступает за бразильский клуб на правах аренды, которая закончится летом следующего года.