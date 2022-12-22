«Коринтианс» может предложить «Зениту» пятерых игроков за Алберто. Переговоры пройдут до конца года
«Коринтианс» и «Зенит» проведут переговоры по Юри Алберто до конца года.
Представители сине-бело-голубых должны были прибыть в Бразилию для переговоров 16 декабря, однако в связи с тем, что посредник по сделке отсутствовал в Бразилии, поездку пришлось отложить.
«Зенит» рассчитывает получить за Алберто финансовую компенсацию, а также включить в сделку полузащитника Густаво Мантуана и вратаря Ивана, выступающих за питерский клуб на правах аренды, чтобы покрыть часть затрат.
Кроме того, «Коринтианс» может включить в сделку полузащитника Адсона Феррейру, защитника Роберта Ренана и 16-летнего вингера Педро дос Сантоса.
В общей сложности трансфер Юри Алберто оценивается в 25 миллионов евро. Игрок уже предупредил «Зенит», что хочет остаться в «Коринтианс». На данный момент нападающий выступает за бразильский клуб на правах аренды, которая закончится летом следующего года.
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