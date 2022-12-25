«Зенит» почти договорился об обмене Алберто на 2 игроков «Коринтианс». Иван и Мантуан не останутся

« » почти договорился с «Коринтианс» об обмене на двух игроков.

В российский клуб в обмен на 21-летнего нападающего перейдут полузащитник Ду Кейрос и защитник , сообщает Goal.com.

Ранее интерес к этим игрокам проявляли клубы из Европы – Кейроса хотел подписать «Лион», а у Ренана было предложение из Англии.

Вратарь Иван Куарезма и вингер , выступавшие за «Зенит» на правах аренды, в клубе, скорее всего, не останутся. Иван, вероятно, вернется в «Коринтианс», а потом вновь уйдет в аренду. Ситуация вокруг Мантуана остается неопределенной.

Алберто сообщил «Зениту», что не собирается возвращаться в Россию, несмотря на действующий контракт, срок которого рассчитан до июня 2027 года. Юри намерен остаться в Бразилии, он хочет выступать за «Коринтианс».

Сейчас Алберто выступает за « » на правах аренды сроком до июня 2023 года. После перехода он сыграл 28 матчей, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

22-летний Кейрос может играть на позициях опорного и центрального полузащитника, а также на правом фланге обороны.

19-летний Ренан может выйти на позициях правого и левого центрального защитника, а также на левом фланге обороны.