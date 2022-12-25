«Зенит» почти договорился об обмене Алберто на 2 игроков «Коринтианс». Иван и Мантуан не останутся

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Иван Куарезма Юри Алберто Густаво Мантуан Роберт Ренан Футбол

«Зенит» почти договорился с «Коринтианс» об обмене Юри Алберто на двух игроков.

В российский клуб в обмен на 21-летнего нападающего перейдут полузащитник Ду Кейрос и защитник Роберт Ренан, сообщает Goal.com.

Ранее интерес к этим игрокам проявляли клубы из Европы – Кейроса хотел подписать «Лион», а у Ренана было предложение из Англии.

Вратарь Иван Куарезма и вингер Густаво Мантуан, выступавшие за «Зенит» на правах аренды, в клубе, скорее всего, не останутся. Иван, вероятно, вернется в «Коринтианс», а потом вновь уйдет в аренду. Ситуация вокруг Мантуана остается неопределенной.

Алберто сообщил «Зениту», что не собирается возвращаться в Россию, несмотря на действующий контракт, срок которого рассчитан до июня 2027 года. Юри намерен остаться в Бразилии, он хочет выступать за «Коринтианс».

Сейчас Алберто выступает за «Коринтианс» на правах аренды сроком до июня 2023 года. После перехода он сыграл 28 матчей, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

22-летний Кейрос может играть на позициях опорного и центрального полузащитника, а также на правом фланге обороны.

19-летний Ренан может выйти на позициях правого и левого центрального защитника, а также на левом фланге обороны.

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Лоел
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Когда деньги решают не все.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мукунка нехороший,мало того что пришел гадить,так ещё и нажаловался,позорище таким быть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
R. Giskard Reventlov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Молодец Юрик, решил не портить карму и карьеру
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
Альберто конечно не очень порядочным оказался
И это только начало, дурной пример заразительный.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
StHappyOne
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
Альберто конечно не очень порядочным оказался
В чем? Он приехал играть в Европе, а тут первенство водокачки и потенциальный переход в Азию. Ему это зачем? Карьера короткая
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Григорьев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Юрий Кечко
А мне Мантуан когда выходил понравился
Твои сексуальные предпочтения здесь никого не интересуют
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Кирилл.С-Пб
Мантуана должны оставлять. На фоне других напов самый острый. Быстрый, с ударом.
Видимо настораживают две травмы крестов,а так да,хорошо выглядит.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lindeman
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
Альберто конечно не очень порядочным оказался
Человек хочет развиваться, а не проводить 30 игр в сезоне
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Адильхан Абдусаламов
А когда подписали сколько визгов то было. Юра,Юрий,Юрочка,вы же знаете Гагарина? А щас этот питерский Гагарин вигвамы газпрому рисует
Ларссон и прочие Кралы с Тилями не дадут соврать😁
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл.С-Пб
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мантуана должны оставлять. На фоне других напов самый острый. Быстрый, с ударом.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адильхан Абдусаламов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А когда подписали сколько визгов то было.
Юра,Юрий,Юрочка,вы же знаете Гагарина?
А щас этот питерский Гагарин вигвамы газпрому рисует
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vaano1987
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
ну и правильно.кто хочет повторить карьеру малкома и клаудиньо,которую они просто загубили перейдя в зенит.все таки играть до окончания карьеры в нашем болоте такое себе удовольствие.а ду кейрос и ренан реально по ходу игроки уровня нашего чемпа.в европе никому и не нужны)
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
импортозамещение
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мукунку хороший
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Виктор
В смысле из спартака?
Ага..
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Жаль, Юри быстрый нап+ в прессинге хорош.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Дроздов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как расходники меняют при ТО, год проработали, следующая замена
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ art.shu05@gmail.com
Ну игроки вроде неплохие, перспективные. Думаю будут лучше чем хрустальный Мантуан и Иван, которого непонятно зачем брали
Посмотри пенальти со спартаком. Вот за этим и брали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Мукунку хороший
Быстрее бы все оттуда разбежались)))
В смысле из спартака?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
meowzzz
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мантуан хороший, но у него 1) было 2 крестов к 21 году; 2) он стоит 5-7 млн, а Юри 20.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мукунку хороший
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Дмитрий9779
Все равно вам чемпионами не стать)))
Нам и не надо.. чемпионы вы..картонные)))
0
-8
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Мукунку хороший
Быстрее бы все оттуда разбежались)))
Все равно вам чемпионами не стать)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
samarskij-kuzmich
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Луис Альберто вернулся домой. Марианна спасла его из рабства))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мукунку хороший
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Быстрее бы все оттуда разбежались)))
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Колбаскер тут
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В каждом стаде есть паршивая овца
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А мне Мантуан когда выходил понравился
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий