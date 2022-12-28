Майкл Оуэн: «Рэшфорд не будет забивать по 30 голов за сезон, как Руни или ван Перси. Он не главный бомбардир»

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Робин ван Перси Майкл Оуэн премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Футбол

Майкл Оуэн не думает, что Маркус Рэшфорд будет много забивать за «Манчестер Юнайтед».

«Это не главный бомбардир команды. Рэшфорд не будет забивать по 30 голов за сезон, как Уэйн Руни или Робин ван Перси. Но он будет каждый год выдавать двузначные показатели результативности, если будет играть на левом фланге.

Если вы думаете, что «Манчестер Юнайтед» опустит его в центр поля, а Рэшфорд забьет 30 голов и будет главной звездой, то я бы поставил это под сомнение», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью Amazon Prime.

Во вчерашней игре 17-го тура АПЛ между «МЮ» и «Ноттингем Форест» Рэшфорд забил победный гол и отдал результативную передачу.

Всего у него 5 голов и 3 ассиста в 15 матчах АПЛ в этом сезоне. Полную статистику 25-летнего нападающего можно найти здесь.

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27 комментариев

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Pushkin_CR7
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Ответ bodros
Рунс прилично забивал, сезон 9/10, 11/12,
Да, конечно. Если бы еще меньше бухал и следил за собой, то мог бы еще больше забивать и дольше играть.
Один из последних трушных игроков в Англии, и в МЮ, в частности.
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Leo Messi
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Ответ Chris "Birdman" Andersen
И сколько раз Руни забил 30 за сезон??
около 30 забивал : 26 и 27 мячей. ( имеется ввиду только АПЛ )
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Jordan95
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Согласен, такое же переоцененное бревно, как сам Оуэн.
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Яйца Тен Хага
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Ответ Легенда питерского Зенита
Уж лучше бы Ван Нистелроя вспомнил. Ван Перси только один хороший сезон выдал (первый, чемпионский)
Так дед потом ушел )
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Сарсен Абдрахманов
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Да ладно. Старина Варди тоже поздно раскрылся. Глядишь и Рэшфорд стрельнет. Мне нравилась его игра под руководством Ван Гала. Время покажет
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bodros
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Ответ Pushkin_CR7
А причем тут бомбардирские способности и возраст? Ему только 25 стукнуло, и никому он не подает ничего, есть уже другие, кто подает надежды. Рэшфорд 1,5 года с травмой мучался, и с учетом общей чехарды в клубе, статистика у него хорошая. Еще может 10 лет бегать и побить рекорд Руни, которого Оуэн приписал к бомбардирам, хотя он таким никогда не был, а его достижение по рекорду голов было достигнуто за счет количества сезонов, которых было 15.
Рунс прилично забивал, сезон 9/10, 11/12,
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Социо Пат
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Ответ kaka10
Забил 32 гола в первом сезоне Во втором сделали игрока замены
Может потому что результаты перестал давать?1 гол за 10 игр о чём то говорит?
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kaka10
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Ответ Социо Пат
Ну привели одного с надеждой на 30 голов за сезон и чем это кончилось??
Забил 32 гола в первом сезоне
Во втором сделали игрока замены
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ман сити фейк
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Ответ Любезный Коссутий
разве что в дайвинге
У Реша стата хуже
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Мукунку хороший
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Врут противные мальчишки,
Зря про дядю говорят.
Никакая он не шишка,
Он обычный депутат.
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Chris "Birdman" Andersen
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Ответ niko_MU 907
2 раза по 34 гола.а в остальных стабильно отметку в 20 переходил во многом
Я думаю решфорд тоже сподобиться хотя бы на один такой сезон. Он хороший футболист. А если от каждого второго выпускника академии ждать карьерного перфоманса Руни то это тупо. Руни грандиозный игрок, таких получить в свою команду большая удача. Если Маркус на 50-60 процентов потянет такой уровень то будет круто
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Любезный Коссутий
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Ответ ман сити фейк
Даже Стерлинг свои лучшие годы так много не забил. А Решфорд на порядок хуже Рахима.
разве что в дайвинге
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Pushkin_CR7
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Ответ Кукич
Так оно есть. Игроку скоро 26 , а он еще в подающих ходит. Английский Кокорин
А причем тут бомбардирские способности и возраст? Ему только 25 стукнуло, и никому он не подает ничего, есть уже другие, кто подает надежды.
Рэшфорд 1,5 года с травмой мучался, и с учетом общей чехарды в клубе, статистика у него хорошая. Еще может 10 лет бегать и побить рекорд Руни, которого Оуэн приписал к бомбардирам, хотя он таким никогда не был, а его достижение по рекорду голов было достигнуто за счет количества сезонов, которых было 15.
+7
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Predator№7
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Но он как минимум лучше Кринжа)
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Евгений Романов
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Ответ ман сити фейк
Игроку среднего класса такое большое внимание.
Согласен,непонятно зачем его вообще спросили о Рэшфорде)
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niko_MU 907
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Ответ Chris "Birdman" Andersen
И сколько раз Руни забил 30 за сезон??
2 раза по 34 гола.а в остальных стабильно отметку в 20 переходил во многом
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Гегенпрессинг Рангника
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Кринж забил 20 голов и это был худший сезон. Плевать кто забивать будет, Рэшфорд уже 5+3 в АПЛ и МЮ хорошо играет. Подпишут форварда и дадут фланг Маркусу
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ман сити фейк
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Игроку среднего класса такое большое внимание.
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Легенда питерского Зенита
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Уж лучше бы Ван Нистелроя вспомнил. Ван Перси только один хороший сезон выдал (первый, чемпионский)
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Chris "Birdman" Andersen
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И сколько раз Руни забил 30 за сезон??
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ман сити фейк
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Даже Стерлинг свои лучшие годы так много не забил. А Решфорд на порядок хуже Рахима.
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Социо Пат
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Ответ skvoznoi
И что теперь? Не приглашать игроков и не возлагать надежд?
Строить не зависимую от одного игрока систему, современный футбол идёт по этой тенденции
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al
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так это уже все поняли, Майки😉
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Chris "Birdman" Andersen
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Может перевод кривой? Много знаете футболистов переведённых в центр поля и забивающих оттуда 30??
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skvoznoi
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Ответ Социо Пат
Ну привели одного с надеждой на 30 голов за сезон и чем это кончилось??
И что теперь? Не приглашать игроков и не возлагать надежд?
+5
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