Майкл Оуэн: «Рэшфорд не будет забивать по 30 голов за сезон, как Руни или ван Перси. Он не главный бомбардир»

не думает, что будет много забивать за « ».

«Это не главный бомбардир команды. Рэшфорд не будет забивать по 30 голов за сезон, как или Робин ван Перси. Но он будет каждый год выдавать двузначные показатели результативности, если будет играть на левом фланге.

Если вы думаете, что «Манчестер Юнайтед» опустит его в центр поля, а Рэшфорд забьет 30 голов и будет главной звездой, то я бы поставил это под сомнение», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью Amazon Prime.

Во вчерашней игре 17-го тура АПЛ между «МЮ» и «Ноттингем Форест» Рэшфорд забил победный гол и отдал результативную передачу.

Всего у него 5 голов и 3 ассиста в 15 матчах в этом сезоне. Полную статистику 25-летнего нападающего можно найти здесь.

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