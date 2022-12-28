Майкл Оуэн: «Рэшфорд не будет забивать по 30 голов за сезон, как Руни или ван Перси. Он не главный бомбардир»
Майкл Оуэн не думает, что Маркус Рэшфорд будет много забивать за «Манчестер Юнайтед».
«Это не главный бомбардир команды. Рэшфорд не будет забивать по 30 голов за сезон, как Уэйн Руни или Робин ван Перси. Но он будет каждый год выдавать двузначные показатели результативности, если будет играть на левом фланге.
Если вы думаете, что «Манчестер Юнайтед» опустит его в центр поля, а Рэшфорд забьет 30 голов и будет главной звездой, то я бы поставил это под сомнение», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью Amazon Prime.
Во вчерашней игре 17-го тура АПЛ между «МЮ» и «Ноттингем Форест» Рэшфорд забил победный гол и отдал результативную передачу.
Всего у него 5 голов и 3 ассиста в 15 матчах АПЛ в этом сезоне. Полную статистику 25-летнего нападающего можно найти здесь.
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Рэшфорд 1,5 года с травмой мучался, и с учетом общей чехарды в клубе, статистика у него хорошая. Еще может 10 лет бегать и побить рекорд Руни, которого Оуэн приписал к бомбардирам, хотя он таким никогда не был, а его достижение по рекорду голов было достигнуто за счет количества сезонов, которых было 15.