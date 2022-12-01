Свен-Йоран Эрикссон: «Можно назвать Руни, Бекхэма, Фердинанда, но Скоулз талантливее всех, кого я тренировал»

отметил высокий уровень экс-хавбека .

«Думаю, что Скоулз – самый талантливый из всех, кого я тренировал. Он умел все.

Можно назвать многих выдающихся футболистов, с которыми я работал. Руни, Бекхэма, Фердинанда, Терри, Оуэна на пике.

Но Скоулз и был плеймейкером, и забивал голы, и умел защищаться – пускай не лучше всех в мире. Он был великолепным футболистом», – сказал экс-тренер сборной Англии Betway.

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