Рэшфорд забил 100-й гол за «МЮ» – «Вест Хэму». Столько у 22 игроков в истории клуба

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Вест Хэм премьер-лига Англия Кристиан Эриксен Маркус Рэшфорд Футбол

Гол в ворота «Вест Хэма» стал юбилейным для форварда Маркуса Рэшфорда.

Нападающий открыл счет в матче 14-го тура АПЛ, воспользовавшись передачей хавбека Кристиана Эриксена.

На счету англичанина теперь 100 мячей за «Манчестер Юнайтед». Он стал 22-м игроком, добравшимся до этой отметки, и первым со времен Уэйна Руни (в 2009 году).

Рэшфорд является выпускником академии «МЮ» и играет за основную команду с сезона-2015/16. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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