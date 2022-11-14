Личка о трех бокалах пива по 0,33 после 0:8 от «Зенита»: «Это много для меня, но зато вернулся в номер, зашел в душ, сразу лег»

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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал об отношении к пиву.

– Знаю, что после матча с «Зенитом» вы остались в Петербурге. Андреев (спортивный директор клуба Дмитрий Андреев – прим. Sports.ru) повез вас в ресторан – там вы выпили три бокала пива по 0,33, хотя обычно выпиваете один. Помогло расслабиться? 

– Когда проигрываешь 0:8, не хочется куда-то идти. Но я сказал себе: «Сейчас очень легко закрыться в комнате и плакать». Поэтому сходил с Андреевым в ресторан.

Три бокала пива – много для меня. Честно говоря, уже во время ужина думал не о «Зените», а о составе на кубковую игру с «Ростовом».

Но Андрееву спасибо, он меня отвлек – так я бы просидел в номере, точно не уснул бы до утра, думал. А так – вернулся в номер, зашел в душ, сразу лег, – сказал 45-летний чех в интервью Sports.ru.

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