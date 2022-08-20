Ломбертс о Дзюбе: «Чемпионат России лучше турецкого. Там много клубов с окончанием на «спор»

Николас Ломбертс прокомментировал переход в турецкий .

«Я никогда не слышал про этот клуб до этого. Я не могу сказать многого, я знаю команды из Стамбула, сейчас могу пожелать Дзюбе всего наилучшего, сейчас я сфокусирован на работе в качестве ассистента главного тренера , я не могу следить за российскими и турецкими клубами.

Если он мог играть в России на высоком уровне, значит он сможет играть на таком же уровне в Турции. Я уверен, что чемпионат России лучше турецкого.

Но я действительно не знал про этот клуб до этого. Турция – это большая страна, не такая большая, как Россия. Там есть много клубов с окончанием на «спор», как , и , много других.

Но я прошу прощения, я не могу сказать что-то о клубе. Вы сказали, что там играет и , но я сфокусирован на своей работе, у меня нет времени следить за турецким футболом», – сказал бывший защитник .