Канунников о поколениях футболистов: «Сейчас свобода слова, а раньше ######## бы дали. В «Зените» мне пихали – я закрывал рот. В «Рубине» говорю молодому, что он ошибся – ноль реакции»

вспомнил выступления в «Зените» под руководством .

– Когда был русский костяк – это топ-лэвел. В то время для меня точно. Данни, Текке, Ломбертс, Кришито, после пришли , Витцель. Я просто приезжал на базу, закрывал рот и тренировался. Мне пихали, меня подкалывали, они имели на это право. А я закрывал рот и пахал.

Уже в , когда мне было 25-26 лет, я мог сказать молодому пацану, что он ошибся. В ответ – ноль реакции. Типа: «Что ты мне рассказываешь?» Если бы я так ответил в «Зените» – мне голову бы открутили. Сейчас свобода слова. А раньше – ######## бы дали.

– Кем в памяти остался для тебя Спаллетти?

– Он многое для меня сделал. Он видел во мне потенциал. Целенаправленно оставлял меня после каждой тренировки на индивидуальное занятие. Мы, в принципе, с Радимовым и Симутенковым оставались и отрабатывали разные моменты.

Лучано верил в меня. Мне нравился его подход. Мы внедрили в «Зените» элементарную вещь: передача из фланга в центр и закидушка на Кержа ( – прим. Sports.ru). Это работало. Два года «Зенит» становился чемпионом. В этот период атмосфера была топ. Не зря после «Зенита» он еще столько клубов потренировал. А сейчас идет к трофею с , – сказал воспитанник , выступавший за питерский клуб с 2009 по 2012 год.