Дмитрий Чистяков: «Люблю пивка выпить после игры – полежать в ванне или в бар прийти. Не вижу проблем»

Защитник рассказал о своем отношении к алкоголю.

– Футболисты «Зенита», конечно, не пьют? Это же все знают.

– (Смеется).

– Ладно, выпивают?

– Выпивают, конечно. Можно это прямо говорить, честно. Я сейчас буду сидеть и врать тут вам, что кто-то не выпивает...

За других говорить не буду. Я это приветствую. После игры там...

– А что любишь? Пивко?

– Да, пиво могу выпить.

– Винишко?

– Не, вообще.

– Крепкий алкоголь?

– Крепкий – очень редко, может быть, на какие-то праздники. А так люблю после игры, допустим, пивка взять. И все. Прийти, спокойно полежать в ванне, пару [бутылок] пива выпить.

– В ванне?

– Ну, по-разному бывает. Могу прийти в бар какой-нибудь после игры и выпить пива. Не вижу в этом никаких проблем.

Только после игры. В недельном цикле никак – тренировки же каждый день. А вот после игры, когда ты устал, – да.

– Бокал холодного, ледяного пива.

– Бокал-шесть, – сказал Чистяков смеясь.

Пиво могло обогатить РПЛ, но теперь – нет. Даже если его вернут на стадионы завтра