Дмитрий Чистяков: «Люблю пивка выпить после игры – полежать в ванне или в бар прийти. Не вижу проблем»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о своем отношении к алкоголю.
– Футболисты «Зенита», конечно, не пьют? Это же все знают.
– (Смеется).
– Ладно, выпивают?
– Выпивают, конечно. Можно это прямо говорить, честно. Я сейчас буду сидеть и врать тут вам, что кто-то не выпивает...
За других говорить не буду. Я это приветствую. После игры там...
– А что любишь? Пивко?
– Да, пиво могу выпить.
– Винишко?
– Не, вообще.
– Крепкий алкоголь?
– Крепкий – очень редко, может быть, на какие-то праздники. А так люблю после игры, допустим, пивка взять. И все. Прийти, спокойно полежать в ванне, пару [бутылок] пива выпить.
– В ванне?
– Ну, по-разному бывает. Могу прийти в бар какой-нибудь после игры и выпить пива. Не вижу в этом никаких проблем.
Только после игры. В недельном цикле никак – тренировки же каждый день. А вот после игры, когда ты устал, – да.
– Бокал холодного, ледяного пива.
– Бокал-шесть, – сказал Чистяков смеясь.
Пиво могло обогатить РПЛ, но теперь – нет. Даже если его вернут на стадионы завтра