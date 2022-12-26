«Бензема бегал через неделю после отъезда из сборной, а еще через 4 дня сыграл за «Реал». Правда все равно всплывет». Друг Карима о ЧМ-2022
Друг Карима Бензема высказался об отъезде форварда из сборной Франции во время ЧМ-2022.
Сборная Франции за несколько дней до старта ЧМ-2022 сообщила, что нападающий «Реала» получил травму, которая не позволит ему выступить на турнире. Дидье Дешам не вызвал игрока ему на замену.
«Через неделю после отъезда [из сборной] Бензема занялся беговой работой и начал тренироваться, чтобы через 4 дня сыграть 30 минут в товарищеском матче «Реала»… Но, по версии Стефана [Ги, помощника Дидье Дешама в сборной Франции], он не мог выступить на турнире!
Продолжайте лгать, правда все равно всплывет», – написал Карим Джазири, близкий друг Бензема и его бывший агент.
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Дешам крут, но нервы у него все-таки не железные, и весь чемпионат вместо дела разгребать подобные помои из СМИ ему явно не хотелось. Была возможность сослаться на благовидный предлог - он воспользовался и правильно сделал.
Не всегда такие футболисты, особенно с учетом таких ограниченных сроков, помогают
В любом случае дыма без огня не бывает, если половина состава были недовольны присутствием Бензема, может на то были причины?
А Бензема - другой уровень. Игрок, который способен делать разницу, ломать схемы соперника и ещё кучу вещей, которые делают настоящие топы.
У Франции за последние 4 турнира - 3 финала и одна победа. Возможно, помимо 2016 они везде были самыми явными фаворитами.
Результаты прекрасные - для какой-нибудь Бельгии или Англии, но у Франции потенциал был повторить успех сборной Испании.
Убогую игру с таким составом простили бы, будь победы, но потенциал оказался не реализован. Сборная могла и должна была достичь большего.