«Бензема бегал через неделю после отъезда из сборной, а еще через 4 дня сыграл за «Реал». Правда все равно всплывет». Друг Карима о ЧМ-2022

Друг Карима Бензема высказался об отъезде форварда из сборной Франции во время .

за несколько дней до старта ЧМ-2022 сообщила, что нападающий « » получил травму, которая не позволит ему выступить на турнире. Дидье Дешам не вызвал игрока ему на замену.

«Через неделю после отъезда [из сборной] Бензема занялся беговой работой и начал тренироваться, чтобы через 4 дня сыграть 30 минут в товарищеском матче «Реала»… Но, по версии Стефана [Ги, помощника Дидье Дешама в сборной Франции], он не мог выступить на турнире!

Продолжайте лгать, правда все равно всплывет», – написал Карим Джазири, близкий друг Бензема и его бывший агент.

Странная карьера Бензема в сборной: чуть-чуть не хватило до 100 матчей, пропустил все медальные турниры