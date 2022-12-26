«Бензема бегал через неделю после отъезда из сборной, а еще через 4 дня сыграл за «Реал». Правда все равно всплывет». Друг Карима о ЧМ-2022

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Карим Джазири ЧМ-2022 Футбол

Друг Карима Бензема высказался об отъезде форварда из сборной Франции во время ЧМ-2022.

Сборная Франции за несколько дней до старта ЧМ-2022 сообщила, что нападающий «Реала» получил травму, которая не позволит ему выступить на турнире. Дидье Дешам не вызвал игрока ему на замену.

«Через неделю после отъезда [из сборной] Бензема занялся беговой работой и начал тренироваться, чтобы через 4 дня сыграть 30 минут в товарищеском матче «Реала»… Но, по версии Стефана [Ги, помощника Дидье Дешама в сборной Франции], он не мог выступить на турнире!

Продолжайте лгать, правда все равно всплывет», – написал Карим Джазири, близкий друг Бензема и его бывший агент.

Странная карьера Бензема в сборной: чуть-чуть не хватило до 100 матчей, пропустил все медальные турниры

Материалы по теме

57 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А он получил серебряную медаль, получается? Тогда это самое успешное его выступление на крупных турнирах. Гораздо успешнее, чем когда он в основе был.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
forward1988
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да вроде Франция серебро взяла а не ЧМ. У Бензема конфликт с Дешамом,какой смысл это мусолить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nmnackjbxkasbk
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
дяде дали медаль за то что он не то что не играл, а даже не приближался к команде, но его окружению этого мало.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alekseimetr
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Опять же. О чём речь? У Бензема есть ламбо и отдых на Багамах. Ему не нужна сборная.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фантом
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ kisliy33
так и есть. не берешь обладателя ЗМ - выйди и скажи что не подходит мне, игроков много, мест мало, я отвечаю за результат. А так и за брехню ответить придется, ну и додумывать будут что если бы Карим был в серии за золото...
Когда будешь тренировать сборную - выйдешь и скажешь. :)

Дешам крут, но нервы у него все-таки не железные, и весь чемпионат вместо дела разгребать подобные помои из СМИ ему явно не хотелось. Была возможность сослаться на благовидный предлог - он воспользовался и правильно сделал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Друзья Бензема, сестры Роналду и Пирс Морган. Зачем ещё какой-то футбол смотреть, когда есть эти люди?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Redsfan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Барсик Афиногенов
Жиру - ограниченный игрок. Играет команда - играет и Жиру. Когда у команды всё хорошо - он в порядке, делает своё дело, вопросов нет. А Бензема - другой уровень. Игрок, который способен делать разницу, ломать схемы соперника и ещё кучу вещей, которые делают настоящие топы. У Франции за последние 4 турнира - 3 финала и одна победа. Возможно, помимо 2016 они везде были самыми явными фаворитами. Результаты прекрасные - для какой-нибудь Бельгии или Англии, но у Франции потенциал был повторить успех сборной Испании. Убогую игру с таким составом простили бы, будь победы, но потенциал оказался не реализован. Сборная могла и должна была достичь большего.
Тем забавнее, что худшее выступление у сборной именно с Бензема.

Не всегда такие футболисты, особенно с учетом таких ограниченных сроков, помогают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Замаруев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ xQcoW
А мог отнять подаренный от ФИФА ЧМ у аргов
Очередной нытик)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Birdman NBA
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Пирс Морган
Как бы проиграл)
Как бы вышли в финал, где проиграли по пенальти. Второй финал подряд без Карима.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Замаруев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Last avenger
Правда такова, без него чемпионы мира и финал, с ним отлёт от Швейцарии на евро
Без него чемпионы мира, финалисты ЧМ, финалисты ЧЕ. С ним выиграли третьесортную Лигу Наций и вылетели от Швейцарии на Евро
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pertinax Gandi
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Бензема и уйдя из сборной, продолжает быть токсичным.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Милитинов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Получается Карим был готов играть через 12 дней, тренируясь спокойно с дублера. А как он мог помочь сборной, если турнир 20 дней шёл, а на тренировках все рубились? Бред
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Замаруев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ kisliy33
Именно так. Если отцепляешь обладателя ЗМ - выйди и скажи как есть - да, игрок хороший, но мне не доходит, не беру. Все. И никто не будет какие-то говна набрасывать, тем более если показываешь результат.
Так говно набрасывает Бензема и его окружение. Он должен быть благодарен Дешаму, что его вообще из заявки не исключили и он является серебряным призёром ЧМ.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Extrim
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Рассказать то что и так всем ясно? У Бензема и Дешама явно ничего не наладилось и решение закончить со сборной в этой ситуации самое правильное из возможных.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Барсик Афиногенов
Жиру - ограниченный игрок. Играет команда - играет и Жиру. Когда у команды всё хорошо - он в порядке, делает своё дело, вопросов нет. А Бензема - другой уровень. Игрок, который способен делать разницу, ломать схемы соперника и ещё кучу вещей, которые делают настоящие топы. У Франции за последние 4 турнира - 3 финала и одна победа. Возможно, помимо 2016 они везде были самыми явными фаворитами. Результаты прекрасные - для какой-нибудь Бельгии или Англии, но у Франции потенциал был повторить успех сборной Испании. Убогую игру с таким составом простили бы, будь победы, но потенциал оказался не реализован. Сборная могла и должна была достичь большего.
Жиру в числе тех сделал Милан чемпионом Италии, в критический момент отгрузив дубль в дерби
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Правда в том, что никто не хочет иметь дело с Бензема. Ничего странного после истории с шантажом.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Last avenger
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Правда такова, без него чемпионы мира и финал, с ним отлёт от Швейцарии на евро
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Leo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ corazón blanco
Это уже ситуация в прошлом. Карим завершил карьеру в сборной. Зачем постоянно журналисты так любят обмуссолить то, что уже и так несколько раз обсудили и опубликовали.
думается, друг и бывший агент Бензема сделал это заявление с подачи самого Карима.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Blaumerc
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ corazón blanco
Это уже ситуация в прошлом. Карим завершил карьеру в сборной. Зачем постоянно журналисты так любят обмуссолить то, что уже и так несколько раз обсудили и опубликовали.
Ну, журналистам нужны рейтинги, хайп и новости. Хотя окружение Бензема могли бы по меньше давать комментарии, или сам Бензема поставить точку над и, не строя из себя обиженку.
В любом случае дыма без огня не бывает, если половина состава были недовольны присутствием Бензема, может на то были причины?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
moldfan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да и так думаю, всем все понятно. Но сути это не меняет. В целом выступление Франции, нельзя назвать неудовлетворительным и Жиру отыграл турнир, очень прилично. Хотя в финале, кажется, что Бензема мог бы пригодится.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Афиногенов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Redsfan
Жиру потерялся против Англии?))
Жиру - ограниченный игрок. Играет команда - играет и Жиру. Когда у команды всё хорошо - он в порядке, делает своё дело, вопросов нет.
А Бензема - другой уровень. Игрок, который способен делать разницу, ломать схемы соперника и ещё кучу вещей, которые делают настоящие топы.

У Франции за последние 4 турнира - 3 финала и одна победа. Возможно, помимо 2016 они везде были самыми явными фаворитами.
Результаты прекрасные - для какой-нибудь Бельгии или Англии, но у Франции потенциал был повторить успех сборной Испании.
Убогую игру с таким составом простили бы, будь победы, но потенциал оказался не реализован. Сборная могла и должна была достичь большего.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оливер Кан удаляет Роберту
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Комментарий скрыт
+1
-10
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kisliy33
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Евгений Громов 22
Понимаю что без Бенза Франция играет лучше , но осадочек остался нехороший от этой ситуации.
так и есть. не берешь обладателя ЗМ - выйди и скажи что не подходит мне, игроков много, мест мало, я отвечаю за результат. А так и за брехню ответить придется, ну и додумывать будут что если бы Карим был в серии за золото...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kisliy33
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ lovec23
Дешам показывает отличные результаты со сборной , для примера у Германии состав очень сильный а результаты нулевые . Я думаю он имеет право вызывать кого хочет . Скандалы не нужны Франции , мне кажется Дешаму пора дать подробное интервью и поставить точку в этом .
Именно так. Если отцепляешь обладателя ЗМ - выйди и скажи как есть - да, игрок хороший, но мне не доходит, не беру. Все. И никто не будет какие-то говна набрасывать, тем более если показываешь результат.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Schiaff1no
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ lovec23
Дешам показывает отличные результаты со сборной , для примера у Германии состав очень сильный а результаты нулевые . Я думаю он имеет право вызывать кого хочет . Скандалы не нужны Франции , мне кажется Дешаму пора дать подробное интервью и поставить точку в этом .
Так Дешам прямо заявлял, что заинтересован не в том, чтобы сильнейших игроков вызвать, а чтобы команду сильнейшую из вызванных создать. Максимально прямой ответ как по мне
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий