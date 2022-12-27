Друг Бензема заявил, что Карим восстановился бы к 1/8 финала ЧМ-2022: «Почему его попросили уехать так рано?»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига травмы Карим Джазири ЧМ-2022 Футбол

Друг Карима Бензема высказался об отъезде форварда из сборной Франции во время ЧМ-2022.

Сборная Франции за несколько дней до старта ЧМ-2022 сообщила, что нападающий «Реала» получил травму, которая не позволит ему выступить на турнире. Дидье Дешам не вызвал игрока ему на замену.

Карим Джазири, близкий друг Бензема и его бывший агент, опубликовал видео со снимками травмированной ноги форварда.

«Перед тем, как выложить это сюда, я проконсультировался с тремя специалистами, которые подтвердили, что Бензема мог восстановиться к матчу 1/8 финала и как минимум попасть в заявку на него! Почему вы попросили его уехать так рано?» – написал Джазири.

«Бензема бегал через неделю после отъезда из сборной, а еще через 4 дня сыграл за «Реал». Правда все равно всплывет». Друг Карима о ЧМ-2022

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25 комментариев

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Гегенпрессинг Рангника
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Бородатый уголовник через друзей мутит воду в сборной, итак понятно что это его слова. Совести нет, позорный персонаж, респект Дешаму 🔥
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Андрей-ДК
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Что-то Карим накосячил, причем не в игровом а в личностном плане, раз его отсутствием ни кто не озаботился из игроков, ну абсолютное большинство так уж точно. И отмаз, что мол у него травма - не прокатывает. Причины явно не игровые!
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sashka.loker
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Ответ Feel Like Hero
Друг подруги телки брата
Что-то видел краем уха, что-то слышал краем глаза
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al
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нам мало сестры Рональдо?
какой ещё друг Бензема?(((
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goshforever
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В квесте "Сборная Франции" открыт новый персонаж "друг Бензема".
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Рашпель793
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Ответ thtscrz
Он был лучшим нападающим прошлого года, странно было бы не вернуть из-за нефутбольных причин на тот момент
Понятно, что он в шикарной форме. Только зачем в сборной при Дешаме игрок, от которого тот годами отказывался, ссылаясь на судебный процесс? Вернуть Карима - накалить обстановку в команде.
Бензема и до этого годами был топовым футболистом, который сильнее Жиру.
Тот же Наинголлан в топовой форме рассорился с тренером и закончил в сборной, при этом на крупных турнирах явно не помешал бы на тот момент.
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Мукунку хороший
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Ответ v.belorussky
Это тот самый друг, который Вальбуэна снимал и потом шантажировал?
Это Погба)
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NURI Galiev
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Причина проста, Карим после ЗМ опять вернулся старым привычкам)) срок костоправа вышел . Вернулся к старым версиям
,, кривоногий Бензема,,
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Ivchev
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Ответ thtscrz
Он был лучшим нападающим прошлого года, странно было бы не вернуть из-за нефутбольных причин на тот момент
Ну так он 5 лет не играл из-за нефутбольных причин. Наоборот удивление было что вызвали.
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Blaumerc
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Ответ Терминатор///Айлбибекович
Могли хотя бы в заявке оставить,что бы медаль смог получить.Не уважение.
Да что ты говоришь, у него есть медаль, потому что был в заявке.
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Achilles 21
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Ответ Великий Алонсо
Явно бы не помешал сборной вместо деревянного середняка Жиру, глядишь и ЧМ бы выиграли.
они его уже выиграли с жиру и без бензема)))))
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Feel Like Hero
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Друг подруги телки брата
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Гусейн Магомедрасулов
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Карим Джазири, близкий друг Бензема и его бывший агент, опубликовал видео со снимками
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thtscrz
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Ответ Рашпель793
Так зачем его Дешам в принципе в сборную возвращал в том году после стольких лет и зачем сам Карим на это согласился. И теперь ни Дешам, ни Бензема не могут открыто сказать, что там было. Цирк устроили.
Он был лучшим нападающим прошлого года, странно было бы не вернуть из-за нефутбольных причин на тот момент
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Терминатор///Айлбибекович
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Могли хотя бы в заявке оставить,что бы медаль смог получить.Не уважение.
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тот самый Кадрус
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Ничего не имею против Жиру но Оливье крайне зависимый форвард в отличии от Бензема. Когда игра у команды не идёт, то Оливье превращается в абсолютно бесполезного футболиста.
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Рашпель793
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Так зачем его Дешам в принципе в сборную возвращал в том году после стольких лет и зачем сам Карим на это согласился. И теперь ни Дешам, ни Бензема не могут открыто сказать, что там было. Цирк устроили.
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Великий Алонсо
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Явно бы не помешал сборной вместо деревянного середняка Жиру, глядишь и ЧМ бы выиграли.
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v.belorussky
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Это тот самый друг, который Вальбуэна снимал и потом шантажировал?
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Stewart Downing
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Любимая тема Любы Курчавовой всякие интрижки слухи сплетни. Перед нами спортс ру. Лучший сайт в снг по спорту. Делаем спорт лучше да)))))
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Олег910
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Бензема через друзей воду мутит в сборной. Если есть вопросы, говори открыто, а не прячься за мутными типами.
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Saboroff
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Жаль Бензема, так и не смог добиться успеха в сборной, может бы во главе сборной Зизу получилось бы иначе..
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WESTERN-
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Франция показала, что и без него хороша. И думаю с ним было бы хуже. ( Настрой и отдача думаю у других была бы меньше с ним. ) А так если бы сдружились то скорее всего первыми были бы Французы
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Benner
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Ответ KapuIIIoK
А он бы точно мог помочь
Помочь Аргентине
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KapuIIIoK
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А он бы точно мог помочь
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