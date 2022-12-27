Друг Бензема заявил, что Карим восстановился бы к 1/8 финала ЧМ-2022: «Почему его попросили уехать так рано?»

Друг Карима Бензема высказался об отъезде форварда из сборной Франции во время ЧМ-2022.

за несколько дней до старта ЧМ-2022 сообщила, что нападающий «Реала» получил травму, которая не позволит ему выступить на турнире. Дидье Дешам не вызвал игрока ему на замену.

Карим Джазири, близкий друг Бензема и его бывший агент, опубликовал видео со снимками травмированной ноги форварда.

«Перед тем, как выложить это сюда, я проконсультировался с тремя специалистами, которые подтвердили, что Бензема мог восстановиться к матчу 1/8 финала и как минимум попасть в заявку на него! Почему вы попросили его уехать так рано?» – написал Джазири.

«Бензема бегал через неделю после отъезда из сборной, а еще через 4 дня сыграл за «Реал». Правда все равно всплывет». Друг Карима о ЧМ-2022

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