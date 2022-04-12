Кулусевски отказался от газировки, жвачки и сладкого по совету Конте и занялся йогой. У него 9 (3+6) очков в 11 играх за «Тоттенхэм»

Деян Кулусевски по совету Антонио Конте изменил некоторые привычки.
Среди причин яркой игры 21-летнего полузащитника после перехода в «Тоттенхэм» – изменение подхода к питанию и свободному времени, пишет Daily Mail.
Так, по совету Конте игрок отказался от жевательной резинки, сладкого и газированных напитков. Теперь он пьет только холодную воду без газа или протеиновые напитки – тоже по рекомендации тренера.
Сейчас футболист регулярно занимается йогой и медитирует. Он начал делать это, находясь в расположении сборной Швеции, но сейчас продолжает занятия у себя дома в Лондоне.
После перехода в «Тоттенхэм» зимой правый вингер забил 3 гола и отдал 6 передач в 11 матчах АПЛ. В «Ювентусе» у Деяна был один мяч и три результативных паса в 20 играх Серии А.
Ранее сообщалось о готовности «Тоттенхэма» выкупить игрока у «Ювентуса» за 35 млн евро.
Полную статистику футболиста можно изучить здесь.