Кулусевски отказался от газировки, жвачки и сладкого по совету Конте и занялся йогой. У него 9 (3+6) очков в 11 играх за «Тоттенхэм»

по совету изменил некоторые привычки.

Среди причин яркой игры 21-летнего полузащитника после перехода в «Тоттенхэм» – изменение подхода к питанию и свободному времени, пишет Daily Mail.

Так, по совету Конте игрок отказался от жевательной резинки, сладкого и газированных напитков. Теперь он пьет только холодную воду без газа или протеиновые напитки – тоже по рекомендации тренера.

Сейчас футболист регулярно занимается йогой и медитирует. Он начал делать это, находясь в расположении сборной Швеции, но сейчас продолжает занятия у себя дома в Лондоне.

После перехода в зимой правый вингер забил 3 гола и отдал 6 передач в 11 матчах . В «Ювентусе» у Деяна был один мяч и три результативных паса в 20 играх Серии А.

Ранее сообщалось о готовности «Тоттенхэма» выкупить игрока у за 35 млн евро.

Полную статистику футболиста можно изучить здесь.