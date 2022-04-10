«Тоттенхэм» готов выкупить за 35 млн евро Кулусевски у «Ювентуса»

«Тоттенхэм» готов выкупить хавбека , права на которого принадлежат .

В лондонском клубе считают, что приобретение 21-летнего игрока сборной Швеции на постоянной основе – это лишь дело времени, а сумма в 35 млн евро не станет проблемой, сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на источники в «шпорах».

«Тоттенхэм» взял Кулусевски в аренду в конце января до лета 2023 года за 10 млн евро, 3 из которых заплатит в этом сезоне, еще 7 – в следующем.

Лондонский клуб будет обязан выкупить игрока при достижении им определенных целей в сезоне-2022/23. Сумма выкупа составит 35 млн евро, «Тоттенхэм» будет выплачивать эту сумму в течение пяти лет.

У Кулусевски 9 (3+6) очков по системе «гол+пас» в 11 матчах АПЛ за «Тоттенхэм»