Глава ФНЛ: «В Первой лиге нет очевидного лидера и неприкасаемых. До 7-го места всего 10 очков»

Теги Первая лига Матч ТВ Наиль Измайлов Футбол

Президент ФНЛ рассказал о развитии Мелбет Первой лиги.

«Если говорить про работу Первой лиги, то было проделано много работы, но предстоит сделать еще больше. Все впереди!

Сейчас большая плотность в таблице. До седьмого места всего десять очков. Это даст интригу на вторую часть сезона. Надеюсь, что мы увидим много интересных матчей. Игры в первой половине турнира показали, что в Первой лиге нет очевидного лидера, а также нет неприкасаемых.

Достижения? Мы перешли на другой календарь, играем с недельным циклом. Это удобно и для тренеров, и для прогресса футболистов. Думаю, это большое достижение в сравнении с тем, что было ранее», — сказал Наиль Измайлов.

Таблица Первой лиги

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3 комментария

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mr.snooker
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Ответ Mark Safaniev
Хайт к России на русском сайте зато не совсем "флекс”🤷‍♂️
“хЭйт», додяндр😂🤡
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Mark Safaniev
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Ответ mr.snooker
флекс на водокачке
Хайт к России на русском сайте зато не совсем "флекс”🤷‍♂️
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mr.snooker
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флекс на водокачке
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-1
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