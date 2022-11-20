Игнашевич о лидерстве «Балтики»: «Мы выдержали непростой отрезок, ребята провели его на топ‑уровне»
Главный тренер «Балтики» подвел итоги матча Мелбет Первой Лиги с «Шинником» (1:0).
Беспроигрышная серия калининградцев в турнире достигла 18 матчей. После 19 игр «Балтика» лидирует в таблице с 38 очками.
«Замены были хорошие, футболисты отлично себя проявили. Те, кто играли в старте, тоже провели хороший матч. Несмотря на погоду, хотелось бы сказать спасибо болельщикам за поддержку. Мы выдержали непростой отрезок на этой стадии чемпионата, но ребята провели его на топ‑уровне.
Ошибки — часть футбола. «Шинник» — хорошая тренерская команда, которая мало пропускает, но может забить в любой момент. Игра была нервная», — сказал Сергей Игнашевич.
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