Игнашевич о лидерстве «Балтики»: «Мы выдержали непростой отрезок, ребята провели его на топ‑уровне»

Главный тренер «Балтики» подвел итоги матча Мелбет Первой Лиги с «Шинником» (1:0).

Беспроигрышная серия калининградцев в турнире достигла 18 матчей. После 19 игр лидирует в таблице с 38 очками.

«Замены были хорошие, футболисты отлично себя проявили. Те, кто играли в старте, тоже провели хороший матч. Несмотря на погоду, хотелось бы сказать спасибо болельщикам за поддержку. Мы выдержали непростой отрезок на этой стадии чемпионата, но ребята провели его на топ‑уровне.

Ошибки — часть футбола. — хорошая тренерская команда, которая мало пропускает, но может забить в любой момент. Игра была нервная», — сказал .