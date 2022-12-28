Гильермо Абаскаль: «Спартак» был 10-м, а теперь бьется за титул – и это почти без изменений в составе. Высокая культура труда, уважение игроков к клубу и фанатам дают результат»

Главный тренер « » оценил силу команды.

«Каждый тренер сталкивается с вызовами. «Спартак» закончил прошлый сезон на десятом месте, а теперь эта команда бьется за титул, при этом почти никаких изменений в составе не произошло.

Мы не удивлены, потому что в клубе высокая культура труда, там хорошо понимают футбол, а игроки с огромным уважением относятся и к клубу, и к фанатам, что и помогло нам добиться нужных результатов.

Атмосферу, которую мы создали, я считаю фундаментально важным фактором, поскольку благодаря ей то, что хочет довести тренер, быстрее доходит до игроков. Я верю в свой штаб, верю в необходимость каждый день поддерживать контакт, и благодаря этому сочетанию все быстро наладилось. Ожидания стали выше, но это естественно», – заявил Абаскаль в интервью Relevo.

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