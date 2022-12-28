Гильермо Абаскаль: «Спартак» был 10-м, а теперь бьется за титул – и это почти без изменений в составе. Высокая культура труда, уважение игроков к клубу и фанатам дают результат»

Теги Спартак премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил силу команды.

«Каждый тренер сталкивается с вызовами. «Спартак» закончил прошлый сезон на десятом месте, а теперь эта команда бьется за титул, при этом почти никаких изменений в составе не произошло.

Мы не удивлены, потому что в клубе высокая культура труда, там хорошо понимают футбол, а игроки с огромным уважением относятся и к клубу, и к фанатам, что и помогло нам добиться нужных результатов.

Атмосферу, которую мы создали, я считаю фундаментально важным фактором, поскольку благодаря ей то, что хочет довести тренер, быстрее доходит до игроков. Я верю в свой штаб, верю в необходимость каждый день поддерживать контакт, и благодаря этому сочетанию все быстро наладилось. Ожидания стали выше, но это естественно», – заявил Абаскаль в интервью Relevo.

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9 комментариев

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Glukinho
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После пары поражений смешают с говном, как всегда.
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БУРЧАЛКИН
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Просто хохол свалил со своей болтливой мочалкой
и этого оказалось достаточно
чтобы всё заработало
Хохлы нигде ни для чего не нужны(с)
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Легенда питерского Зенита
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Тренер
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Анатолий Дмитриевич
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а за какой титул бьется Спартак?
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инок
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Абаскаль годный тренер для Спартака. Как говориться
нашел свою команду, и она понимает его. Успехов ему.
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свинья в лесу
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не сбавляйте обороты, Гильермо.
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Ебздрогыч
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Гиля, жги! Мы очень верим в тебя!
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АРТУР АЛИЕВ
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Радует, что такие специалисты есть в РПЛ. Хорошую работу проводит в Спартаке
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artpal
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А всего-то свалил Федун с эскортницей
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