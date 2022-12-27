Абаскаль о согласии на «Спартак»: «Он для меня был командой, обыгравшей «Севилью» 5:1, с серьезными результатами в Европе. Я доволен своим решением»

рассказал, как принял решение работать главным тренером « ».

«В моем понимании футбол должен развлекать, и такая же точка зрения должна быть у людей и у клуба, с которым ты собираешься работать. Я отделяю это от политики.

Я подумал, что пришло подходящее время для того, чтобы развивать этот проект. В моей памяти «Спартак» был той командой, которая обыграла «Севилью» 5:1, командой, которая добивалась серьезных результатов на европейском уровне.

Но извне складывалось одно впечатление, а изнутри я увидел, какой огромный потенциал у команды, насколько она важна в России. Также на меня оказал большое влияние спортивный директор . Он дал мне спокойно развивать проект с логической неопределенностью любых изменений. Я доволен принятым мною решением и чувствую сильную привязанность ко всему происходящему», – заявил испанец в интервью Relevo.

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