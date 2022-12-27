Абаскаль о согласии на «Спартак»: «Он для меня был командой, обыгравшей «Севилью» 5:1, с серьезными результатами в Европе. Я доволен своим решением»
Гильермо Абаскаль рассказал, как принял решение работать главным тренером «Спартака».
«В моем понимании футбол должен развлекать, и такая же точка зрения должна быть у людей и у клуба, с которым ты собираешься работать. Я отделяю это от политики.
Я подумал, что пришло подходящее время для того, чтобы развивать этот проект. В моей памяти «Спартак» был той командой, которая обыграла «Севилью» 5:1, командой, которая добивалась серьезных результатов на европейском уровне.
Но извне складывалось одно впечатление, а изнутри я увидел, какой огромный потенциал у команды, насколько она важна в России. Также на меня оказал большое влияние спортивный директор Лука Каттани. Он дал мне спокойно развивать проект с логической неопределенностью любых изменений. Я доволен принятым мною решением и чувствую сильную привязанность ко всему происходящему», – заявил испанец в интервью Relevo.
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Тренировал Каррера , это был 2017 год
Тогда Промес дубль сделал + Адриано + Мельгарехо
+ Глушаков. Боже как давно это было
Желаю Абаскалю и Спартаку удачи ! Верю она придет
Боже храни Спартак!
Понимаю Абаскаля
Хотя если ты говоришь, что Абаскаль топовый тренер, а он и сезона не провел..то что говорить вообще)
Спартак красив, разве нет?
Как Бока Хуниорс и нужно еще, еще и еще...
Не сомневаюсь, что там есть умные люди
Так что парень прав..
Бла-бла-бла