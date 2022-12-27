Абаскаль о согласии на «Спартак»: «Он для меня был командой, обыгравшей «Севилью» 5:1, с серьезными результатами в Европе. Я доволен своим решением»

Теги Спартак премьер-лига Россия Лука Каттани Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль рассказал, как принял решение работать главным тренером «Спартака».

«В моем понимании футбол должен развлекать, и такая же точка зрения должна быть у людей и у клуба, с которым ты собираешься работать. Я отделяю это от политики. 

Я подумал, что пришло подходящее время для того, чтобы развивать этот проект. В моей памяти «Спартак» был той командой, которая обыграла «Севилью» 5:1, командой, которая добивалась серьезных результатов на европейском уровне.

Но извне складывалось одно впечатление, а изнутри я увидел, какой огромный потенциал у команды, насколько она важна в России. Также на меня оказал большое влияние спортивный директор Лука Каттани. Он дал мне спокойно развивать проект с логической неопределенностью любых изменений. Я доволен принятым мною решением и чувствую сильную привязанность ко всему происходящему», – заявил испанец в интервью Relevo.

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38 комментариев

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Mukunku 64
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Тот Спартак который вспомнил Абаскаль
Тренировал Каррера , это был 2017 год
Тогда Промес дубль сделал + Адриано + Мельгарехо
+ Глушаков. Боже как давно это было
Желаю Абаскалю и Спартаку удачи ! Верю она придет
Боже храни Спартак!
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Иван Пупкин
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Федун и Зарема развлекали так, как мало кто в Европе.
Понимаю Абаскаля
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Владимир Молявин
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Удачи, Гильермо!!!
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5rnk2r9wwp
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Ответ микрочелн
Видел его во вкусвилле, стоял в очереди, я застеснялся подходить )
Показал бы ему свой микрочелн
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Рав. Зильберман
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Ответ Invicta Corvus
А вы правда раввин ?
Конечно
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Игорь Шеметов
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Ответ rigobersong
Топовый тренер, жаль у нас таких специалистов не ценят, а всяких физруков типа Федотова возвышают:)
Ну самый красивый футбол за последние годы показывают Крылья, Сочи и Оренбург. Сочи при Федотове вообще в топе были. Федотов как человек может и не оч, но как тренер вообще и близко не физрук.
Хотя если ты говоришь, что Абаскаль топовый тренер, а он и сезона не провел..то что говорить вообще)
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Никита Самарин
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Очень приятно слышать, что Абаскаль чувствует сильную привязанность ко всему происходящему, Спартак ему как минимум не безразличен.
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Кирилл.С-Пб
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Он где успехи Спартака в Европе видел? На диафильме в детстве? Сказочник 🤣🤣🤣
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Алексей Магоев
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Хочется верить, что после известных изменений в клубе теперь никто не будет лезть в чисто футбольные дела Абаскаля, что ему окажут доверие и дадут возможность спокойно вести работу, и тогда всё должно быть в норме.
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Invicta Corvus
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Ответ Рав. Зильберман
Зареме скажите спасибо
А вы правда раввин ?
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Зубы Дзюбы
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Ну насчёт серьёзных результатов в Европе это он перегнул. Только в последнем сезоне с Руем и том матче с Севильей было интересно. А так унылое Г. каждый сезон
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Рав. Зильберман
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Ответ инок
Абаскаль - это лучшее, что оставил после себя Каттани. Хочется сказать ему спасибо, что взял на себя ответственность и привёз ноунейма, которого кто только не хейтил в первые дни.
Зареме скажите спасибо
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fczs
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Ответ Recreated
Вот взять и сравнить его с сельдереем, это ж небо и земля!!
Почему? Так-то в мае сравним, конечно.
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Жорег Борщофф
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Был уверен, что он с детства за "Спартак".
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Say Hello to the Robots
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Ответ Veld
ты под солями?o.O
Под салями
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Serge Vendino
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Ответ rigobersong
Топовый тренер, жаль у нас таких специалистов не ценят, а всяких физруков типа Федотова возвышают:)
У нас и Ла Масии нет, откуда Абаскаль вышел. А вот Уралмаш есть
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фанид
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Главное чтобы не стал командой которая обыграла мощные команды АФК
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Arman FCSM
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Ответ Veld
ты под солями?o.O
Овса переел
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maddantist maddantist
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Понимаю этого парня.
Спартак красив, разве нет?
Как Бока Хуниорс и нужно еще, еще и еще...
Не сомневаюсь, что там есть умные люди
Так что парень прав..
Бла-бла-бла
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Kas.Spartak
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Как же нам повезло с тренером ! Ждём прогресса в игре команды весной .
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Ковид 07.10.52
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А как он обрадовался пробитию дна в Азию...забыли спросить...
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Veld
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Ответ Дмитрий Шеховцов
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ты под солями?o.O
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Aleksandr Dubovik
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Ответ Дмитрий Шеховцов
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Ксения Лисенкова
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Тренер очень хороший,долго такого Спартак искал.
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микрочелн
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Видел его во вкусвилле, стоял в очереди, я застеснялся подходить )
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