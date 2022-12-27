Агент Кофрие: «Максимилиано не вернется в «Спартак» зимой. Его будущее прояснится летом»

Агент защитника сообщил, что зимой игрок не покинет « ».

«Будущее Кофрие прояснится следующим летом.

Максимилиано в аренде до конца июня 2023 года, так что этой зимой он не вернется в «Спартак». Посмотрим, что будет дальше», – сказал Давид Ласарацина.

В текущем сезоне Кофрие провел 9 матчей в Лиге 1 и получил 4 желтые карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Прощаемся с Кофрие: 3 красных, рекорд по привозам – а чем вам запомнился бельгиец в «Спартаке»?

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