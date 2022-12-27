Агент Кофрие: «Максимилиано не вернется в «Спартак» зимой. Его будущее прояснится летом»

Теги Спартак премьер-лига Россия лига 1 Франция Клермон агенты Максимилиано Кофрие Футбол

Агент защитника Максимилиано Кофрие сообщил, что зимой игрок не покинет «Клермон».

«Будущее Кофрие прояснится следующим летом.

Максимилиано в аренде до конца июня 2023 года, так что этой зимой он не вернется в «Спартак». Посмотрим, что будет дальше», – сказал Давид Ласарацина.

В текущем сезоне Кофрие провел 9 матчей в Лиге 1 и получил 4 желтые карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Прощаемся с Кофрие: 3 красных, рекорд по привозам – а чем вам запомнился бельгиец в «Спартаке»?

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eric_Cartman
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А он не в Спартаке? 😱
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
piper65
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Старался, боролся - вопросов нет. Но по мастерству очень сильно так себе защитник, и это мягко сказано
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ryuske
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ебздрогыч
Один из способов усиления состава - не возвращение Кофрие
Занимательный факт, по оценкам портала whoscored.com
рейтинг Кофрие 6.68, рейтинг Жиго 6.51. Оба провели 9 матчей за свои клубы в текущем чемпионате Франции.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bartez1986
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да и не надо. Как говорится, по самоотдаче вопросов нет, но без него как-то спокойнее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Молявин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Удачи в Клермоне!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Один из способов усиления состава - не возвращение Кофрие
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ryuske
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Его выбрали лучшим игроком "Клермона" в ноябре. Зачем ему в "Спартак" возвращаться?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий