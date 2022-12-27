Агент Кофрие: «Максимилиано не вернется в «Спартак» зимой. Его будущее прояснится летом»
Агент защитника Максимилиано Кофрие сообщил, что зимой игрок не покинет «Клермон».
«Будущее Кофрие прояснится следующим летом.
Максимилиано в аренде до конца июня 2023 года, так что этой зимой он не вернется в «Спартак». Посмотрим, что будет дальше», – сказал Давид Ласарацина.
В текущем сезоне Кофрие провел 9 матчей в Лиге 1 и получил 4 желтые карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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рейтинг Кофрие 6.68, рейтинг Жиго 6.51. Оба провели 9 матчей за свои клубы в текущем чемпионате Франции.