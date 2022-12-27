За Месси на выборах президента Аргентины проголосовали бы 43,7%. «Возможно» выбрали 17,5%

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Политика Футбол

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси имел бы шансы стать президентом страны.

По данным социологического опроса, проведенного Giacobbe y Asociados, 43,7% респондентов отдали бы свой голос лучшему футболисту ЧМ-2022, против его кандидатуры – 37,8%. Еще 17,5% выбрали вариант «возможно». Остальные (1%) отказались давать ответ либо сказали «не знаю».

В опросе приняли участие свыше 2 500 аргентинцев. Также они отметили, что Месси в основном вызывает у них радость и восхищение. 

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

70 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ромарио
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Gaudi31
Пеле тоже пробовал, даже министром спорта был, но вроде как не особо отзывы были об этом этапе его жизни.
Не угадал. Он с Авеланжем и зятьком его нехило так закусился и в ответку получил цистерну помоев
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Oleg
А почему Месси должен успокаивать Мартинеса, который троллит Мбаппе не без причины? Мбаппе в интервью пол года назад надо было за языком следить и не принижать страны из Южной Америки.
Вся сборная играет в Европе, некоторые никогда не играли за клубы из ЮА. Тот же Месси в барсе с 13 лет. Что не так с интервью Мбаппе и где там принижение?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ромарио
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Александр Зубков
На эмоциях они и Мартинеса президентом выберут.
И он будет на ассамблее ООН с трибуны Золотой перчаткой у паха грозить всему миру. Аки Хрущев в свое время
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Men77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Месси президент- неинтересно. А вот на Неймара я бы посмотрел. Вечеринки у сестры вышли бы на международный уровень лидеров стран БРИКС😁.
А вот Роналду тоже не надо, еще начнут сжигать всех некрасивых на кострах.Или наоборот- всех красивых, чтобы конкуренции было меньше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ savik-A.M.
И с трибуны ООН кричать новому премьер-министру Британии ( на счёт фолклендов ) «Че смотришь, придурок? Иди отсюда!» ))))
А если что-то не так, то будут хейтить всю страну, что не помогает Месси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
statistic5
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
а Марадону почему не выбрали? Или он сам не хотел?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#nikon
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А ему это надо?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vitek_logunov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Эвита
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jhon Jhon
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ромарио
Учитывая какой звездец в экономике Аргентины не первое десятилетие жители этой страны и за Армани проголосуют,и неважно Франко или Джорджо-)
Так благодаря этим очень "умным" жителям у них такая экономика)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ромарио
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Правильно,миру нужен новый Байден -) А первый уйдет в вечность и поржать не над кем будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Eden Hazard
Вообще то, это обязанности капитана.
А почему Месси должен успокаивать Мартинеса, который троллит Мбаппе не без причины?
Мбаппе в интервью пол года назад надо было за языком следить и не принижать страны из Южной Америки.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ромарио
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ шлеп нога
Он должен стать президентом в будущем, если захочет! И должен быть причислен к лику святых!
А также главБуддой,новым Пророком,верховным Шаманом и главным Ай-нанэ-нанэ всех цыган -)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Men77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как то неубедительно.
А слабо, чтобы 80% проголосовали, чтобы ты не играл в старте?
Вот то то же.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
_Amelina_ Landau
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот вам и процент умалишенных жителей Аргентины. Месси футболист, а не политик и тем более не руководитель страны! В любой стране, любой народ - идиоты, если возникает такой вопрос.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BananaMama
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как мадридист и мессихейтер с огромным стажем без раздумий проголосовал бы за Месси на выборах президента РФ против нынешнего
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
На выборах президента Португалии за Роналду проголосовало бы шесть человек. Мать две сестры, восковая фигура, Джорджина и отражение в зеркале.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ OldRedWhite
Да какой ему может быть респект ? Всем привет пишет левой рукой, а правой ограничивает количество комментариев )))
Я ограничиваю комменты, что бы не читать тех людей кто мне неприятен и не тратить на них свое время:)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eden Hazard
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Benner
А он обязан?
Вообще то, это обязанности капитана.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xm.md
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ pvh-82
Кстати Месси далеко не дурак и вполне смог бы быть лидером страны
https://www.youtube.com/watch?v=-1W5lh8-9Ls
Лидер страны? Ты серьезно?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Терминатор///Айлбибекович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Прикольно.Что бы мы делали без фантиков Кринжа.?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Игорь Климов
Респект! Давно так не смеялся)
А вот тут интересно, почему был удален комментарий, я специально ничего там не писал, что бы бана не было, или за честные скрины банят?:)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Игорь Климов
Респект! Давно так не смеялся)
Да какой ему может быть респект ?
Всем привет пишет левой рукой, а правой ограничивает количество комментариев )))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Заяцволк
Да, что-то все, кого поддерживает Новиков (Роналды там всякие), полными неудачниками оказываются. А те, против кого он выступает, наоборот побеждают. Становится ясно, что у Украины с НАТО шансов вообще нет )
Просто ладно Аригами, с ним изначально было понятно:) Но Новиков-то, столько лет пытается выстроить из себя нейтрального человека, адекватно ко всем оносится что бы плюсы собирать, а на деле всего-то Месси надо было выиграть ЧМ, что бы Игорек все маски сбросил:))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gaudi31
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ savik-A.M.
И вроде как Либерия всё хуже и хуже тонет в авне . Кстати , рядом в Камеруне Этоо возглавил футбол и сразу жопа стала конкретная
Вспомнил у кого удалась карьера, ну по крайней мере я не слышал негатива. Каха Каладзе, он 5 лет был министром энергетики, и те же 5 лет уже мэр Тбилиси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Заяцволк
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Да, что-то все, кого поддерживает Новиков (Роналды там всякие), полными неудачниками оказываются. А те, против кого он выступает, наоборот побеждают. Становится ясно, что у Украины с НАТО шансов вообще нет )
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий