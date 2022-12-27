Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси имел бы шансы стать президентом страны.

По данным социологического опроса, проведенного Giacobbe y Asociados, 43,7% респондентов отдали бы свой голос лучшему футболисту ЧМ-2022, против его кандидатуры – 37,8%. Еще 17,5% выбрали вариант «возможно». Остальные (1%) отказались давать ответ либо сказали «не знаю».

В опросе приняли участие свыше 2 500 аргентинцев. Также они отметили, что Месси в основном вызывает у них радость и восхищение.

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