За Месси на выборах президента Аргентины проголосовали бы 43,7%. «Возможно» выбрали 17,5%
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси имел бы шансы стать президентом страны.
По данным социологического опроса, проведенного Giacobbe y Asociados, 43,7% респондентов отдали бы свой голос лучшему футболисту ЧМ-2022, против его кандидатуры – 37,8%. Еще 17,5% выбрали вариант «возможно». Остальные (1%) отказались давать ответ либо сказали «не знаю».
В опросе приняли участие свыше 2 500 аргентинцев. Также они отметили, что Месси в основном вызывает у них радость и восхищение.
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А вот Роналду тоже не надо, еще начнут сжигать всех некрасивых на кострах.Или наоборот- всех красивых, чтобы конкуренции было меньше.
Мбаппе в интервью пол года назад надо было за языком следить и не принижать страны из Южной Америки.
А слабо, чтобы 80% проголосовали, чтобы ты не играл в старте?
Вот то то же.
Лидер страны? Ты серьезно?
Всем привет пишет левой рукой, а правой ограничивает количество комментариев )))