Месси обратился к жителям Фунеса: «Прошу прощения, бывает трудно ответить всем». Лео признали почетным гражданином города

записал обращение к жителям Фунеса.

«Передаю привет всем жителям Фунеса и Росарио и благодарю их за постоянную любовь, особенно сейчас, после возвращения с чемпионата мира.

Прошу прощения за то, что иногда бывает трудно ответить всем. У нас всего несколько дней, мы проводим их вместе с семьей и друзьями. Но я хочу поблагодарить всех вас за неизменную привязанность и пожелать хорошего окончания года и всего наилучшего в следующем году», – сказал нападающий « » и сборной в видеообращении, которое опубликовал в соцсетях мэр Фунеса Рольвидер Антонио Сантакроче.

Месси был объявлен почетным гражданином города Фунес. Сейчас игрок со своей семьей строит там резиденцию.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!