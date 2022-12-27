Месси обратился к жителям Фунеса: «Прошу прощения, бывает трудно ответить всем». Лео признали почетным гражданином города

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Лионель Месси записал обращение к жителям Фунеса.

«Передаю привет всем жителям Фунеса и Росарио и благодарю их за постоянную любовь, особенно сейчас, после возвращения с чемпионата мира.

Прошу прощения за то, что иногда бывает трудно ответить всем. У нас всего несколько дней, мы проводим их вместе с семьей и друзьями. Но я хочу поблагодарить всех вас за неизменную привязанность и пожелать хорошего окончания года и всего наилучшего в следующем году», – сказал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины в видеообращении, которое опубликовал в соцсетях мэр Фунеса Рольвидер Антонио Сантакроче.

Месси был объявлен почетным гражданином города Фунес. Сейчас игрок со своей семьей строит там резиденцию.

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17 комментариев

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SayCoffet
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Ответ Hella black
Лёню смело можно объявлять Почётным гражданином Всего Мира ! Образцовый футболист,семьянин и просто порядочный человек.
Особенно финансовые махинации это, конечно, признак порядочного человека.
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predMBAPPE
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Ответ Sevuska
Как же символично стать почётным гражданином Фунеса - чтобы фунять теперь на вес мир 😆 Такой маленький и такой фунячий 😆
Ты для того на ветке Барселоны за всякую дичь собираешь плюсики чтобы на ветке ПСЖ за дичь в сторону Месси тупить жестко и собирать минусы? В чём прикол? 😁
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predMBAPPE
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Ответ Великий Алонсо
Криштиану - лучший бомбардир в истории футбола и лучший футболист в истории. Каждому свое
Кто-то гений, кто-то Роналду, каждому своё)
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predMBAPPE
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Кто-то поставил очко на гол Роналду и проиграл, кто-то поставил очко на то что Месси не забьёт и проиграл, каждому своё, но результат один)
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Hella black
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Ответ Sevuska
Проще переименовать планету Меркурий в мессе- скромно и со вкусом 😆
Шампанское 🍾 этому парню
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Игорь Климов
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Лео Месси - Чемпион Мира, и MVP этого турнира!
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А.Э.РАСИМ
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Ответ А.Э.РАСИМ
Снова я, я , я ,я я ,я ,я я, я ..... Сколько можно!
Это шутка))))
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Великий Алонсо
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Ответ Fox_Mulder_12
Месси - чемпион мира. Криш - чемпион инстаграма. Каждому своё.
Криштиану - лучший бомбардир в истории футбола и лучший футболист в истории. Каждому свое
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Ярик01
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Ответ Sevuska
Как же символично стать почётным гражданином Фунеса - чтобы фунять теперь на вес мир 😆 Такой маленький и такой фунячий 😆
Огнетушитель недорого в Меге, по промокоду ЗУДИТ.
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Сергей Афанасьев
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Ответ Fox_Mulder_12
Месси - чемпион мира. Криш - чемпион инстаграма. Каждому своё.
И аппетитный фрукт
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Sevuska
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Ответ Hella black
Лёню смело можно объявлять Почётным гражданином Всего Мира ! Образцовый футболист,семьянин и просто порядочный человек.
Проще переименовать планету Меркурий в мессе- скромно и со вкусом 😆
+1
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Sevuska
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Fox_Mulder_12
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Ответ Великий Алонсо
2 коммента за 15 минут, кто там ещё сравнивает популярность Меси и Криштиану 😂
Месси - чемпион мира.
Криш - чемпион инстаграма.

Каждому своё.
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Hella black
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Лёню смело можно объявлять Почётным гражданином Всего Мира !
Образцовый футболист,семьянин и просто порядочный человек.
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Великий Алонсо
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cektor
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великий !
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А.Э.РАСИМ
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Снова я, я , я ,я я ,я ,я я, я .....
Сколько можно!
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