Гакпо общался с ван Дейком перед трансфером в «Ливерпуль». Контракт согласован и подписан, игрок пройдет медосмотр в Англии

Теги Ливерпуль высшая лига Нидерланды сборная Нидерландов по футболу ПСВ премьер-лига Англия трансферы Вирджил ван Дейк Коди Гакпо Футбол

Коди Гакпо отправится в Англию для прохождения медосмотра в «Ливерпуле».

Как сообщает Фабрицио Романо, контракт полузащитника уже согласован и подписан. Перед трансфером Гакпо общался с партнером по сборной Нидерландов Вирджилом ван Дейком.

Ранее ПСВ объявил о соглашении с «Ливерпулем» о трансфере Коди Гакпо. Ожидается, что контракт с вингером будет заключен на 6 лет.

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11 комментариев

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Outis
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За такую цену можно попробовать на замену пока травмированным Жоте, Диасу. Надо посмотреть, на что способен в АПЛ. Буду только рад, если заиграет ярко и результативно во всех аспектах.
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Dm Kznts
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Ответ Давид Agabekyan
ЧМ не смотрел? Или недостаточно большие матчи?
Матч с аргами он провалил
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Давид Agabekyan
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Ответ Tomchik
Я большой фанат сборной Голландии,слежу за ними всю жизнь.но не понимаю что нашли в Гакпо?в больших матчах нет его на поле.супер техникой не обладает.скорость средняя.не знаю надеюсь в АПЛ его в другом виде увижу
ЧМ не смотрел? Или недостаточно большие матчи?
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Tomchik
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Ответ Tomchik
Я большой фанат сборной Голландии,слежу за ними всю жизнь.но не понимаю что нашли в Гакпо?в больших матчах нет его на поле.супер техникой не обладает.скорость средняя.не знаю надеюсь в АПЛ его в другом виде увижу
Удар хорошо поставленный,и на втором этаже не плох.но не для гранда игрок
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Tomchik
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Я большой фанат сборной Голландии,слежу за ними всю жизнь.но не понимаю что нашли в Гакпо?в больших матчах нет его на поле.супер техникой не обладает.скорость средняя.не знаю надеюсь в АПЛ его в другом виде увижу
+7
-4
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Акира_1
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Ещё один прикольный игрок в АПЛ.
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GuruFutbola
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Ответ sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
Ходят слухи, что «МЮ» до сих пор присматривается и ведёт переговоры
Ходят слухи, что Алибек когда-то придумает оригинальный комментарий
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piper65
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Удачи Коди в АПЛ!
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Артур Марутян
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Урвали за маленькую по нынешним меркам цену. Как и с Диасом прошлой зимой сработали отлично воспользовавшись фин.проблемами его бывшего клуба. Парню всего 23 года, очень быстрый для своих габаритов, может сыграть на нескольких позициях в атаке, хорошо видит поле и с хорошим ударом с обеих ног. Этот трансфер обречен на успех
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sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
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Ходят слухи, что «МЮ» до сих пор присматривается и ведёт переговоры
+8
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Sergey Kuznetsov
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ну конечно он общался с ним))
пусть не забудет летом сообщить, что Джуд общался с Хендерсоном перед переходом в Ливерпуль!
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