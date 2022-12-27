Гакпо общался с ван Дейком перед трансфером в «Ливерпуль». Контракт согласован и подписан, игрок пройдет медосмотр в Англии
Коди Гакпо отправится в Англию для прохождения медосмотра в «Ливерпуле».
Как сообщает Фабрицио Романо, контракт полузащитника уже согласован и подписан. Перед трансфером Гакпо общался с партнером по сборной Нидерландов Вирджилом ван Дейком.
Ранее ПСВ объявил о соглашении с «Ливерпулем» о трансфере Коди Гакпо. Ожидается, что контракт с вингером будет заключен на 6 лет.
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