Гакпо общался с ван Дейком перед трансфером в «Ливерпуль». Контракт согласован и подписан, игрок пройдет медосмотр в Англии

отправится в Англию для прохождения медосмотра в «Ливерпуле».

Как сообщает Фабрицио Романо, контракт полузащитника уже согласован и подписан. Перед трансфером Гакпо общался с партнером по сборной Нидерландов Вирджилом ван Дейком.

Ранее объявил о соглашении с « » о трансфере Коди Гакпо. Ожидается, что контракт с вингером будет заключен на 6 лет.

Скаутов «МЮ» не убедил уровень Гакпо. Вингер переходит в «Ливерпуль»

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