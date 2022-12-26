«Месси не лучший игрок всех времен. Он лучший в свое время. Было время Пеле, время Марадоны». Гуллит о Лео

не считает лучшим футболистом в истории.

Бывший нападающий сборной Нидерландов ответил на вопрос о том, может ли аргентинец считаться лучшим игроком всех времен после победы на .

«Нет, он не лучший игрок всех времен. Я думаю, что он лучший в свое время. Я думаю, что многое нельзя сравнивать.

Если ты выигрываешь чемпионат мира три раза (как Пеле – прим. Sports.ru), то да, это очень много. Шестидесятые и небольшая часть семидесятых годов были временем . После этого наступило время », – сказал обладатель «Золотого мяча»-1987 в интервью Ziggo Sport.