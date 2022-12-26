«Месси не лучший игрок всех времен. Он лучший в свое время. Было время Пеле, время Марадоны». Гуллит о Лео

Теги ПСЖ сборная Нидерландов по футболу Сборная Бразилии по футболу Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Пеле Руд Гуллит ЧМ-2022 Футбол

Руд Гуллит не считает Лионеля Месси лучшим футболистом в истории. 

Бывший нападающий сборной Нидерландов ответил на вопрос о том, может ли аргентинец считаться лучшим игроком всех времен после победы на ЧМ-2022

«Нет, он не лучший игрок всех времен. Я думаю, что он лучший в свое время. Я думаю, что многое нельзя сравнивать. 

Если ты выигрываешь чемпионат мира три раза (как Пеле – прим. Sports.ru), то да, это очень много. Шестидесятые и небольшая часть семидесятых годов были временем Пеле. После этого наступило время Марадоны», – сказал обладатель «Золотого мяча»-1987 в интервью Ziggo Sport.

Материалы по теме

78 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ромарио
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ поколение пепси
пеле почти всю карьеру играл в каком то там сантосе, ну да на одном чемпионате был крут, на другом неплох на третьем отметился, на этом всё...вопрос почему он в тройке лучших?!
Поколению Пепси не понять,так как для этого читать и думать нужно уметь-)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmona1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Goofts
Есть куча причин считать Месси #1 в футболе Марадона, Пеле делят второе место #3 криРо 15лет успешной карьеры и множество голов #4 Герд Мюллер, Кройф, Роналдо Роналдиньо, Платини и до. #5 все остальные
При том, что Месси мой любимчик, говорить, что он самый лучший я бы не стала. Всё же Пеле, Марадонна для своей эпохи были большими заездами.
В каждой эпохе-своя звезда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Гайдар
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мой субъективный:
1. Пеле
2. Роналдо бразилец
3. Месси
4. Кройф
5. Роналдиньо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xQcoW
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну хоть кто-то не лижет меси. Слава богу!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Игорь Ерин
А если без шуток ... Знаете, почему Марадона - по настоящему великий , а Месси - не очень ? Потому , что когда Диего был в прайме - никто из его поклонников не вопил и не визжал , что Марадона выше Пеле ! Все все понимали - кто есть Пеле , кто есть Марадона ... Все понимали , что это два ( оба !) величайших игрока всех времён ... А нынешним фанатам Месси надо не просто назвать его " величайшим" , а надо ещё с пеной у рта и визгами доказывать всем , что он лучше и Марадоны , и Роналдо ... Настоящим величайшим доказывать и принижать других - и близко не надо ... Все и так все знают . Чего нельзя сказать про Месси. Именно поэтому его поклонники и истерят , пытаясь ( безуспешно) поставить его выше Марадоны ...
Вот тут ты чушь несешь конкретно, споры Пеле и Марадоны велись всегда, вплоть до появления Месси на арене, вот с появлением Месси эти разговоры начали утихать, потому что нашелся кто-то третий, который может потеснить старую двойку из трона, и по факту уже потеснил, по всем показателям: уровень игры, статистика, влияние на команду, титулы, стабильность, во всех компонентах игры Месси очень далеко впереди. Нет ничего, в чем бы Месси уступал кому-то, но очень много показателей у Месси, по которым ему уступают и Пеле, и Марадона.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
stomatologbeatles
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Всё в точку Руд!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Давыдов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Беги, Руд, беги! Орды фанатиков сейчас нападут
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
поколение пепси
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
пеле почти всю карьеру играл в каком то там сантосе, ну да на одном чемпионате был крут, на другом неплох на третьем отметился, на этом всё...вопрос почему он в тройке лучших?!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Decard Show
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
ЧМ особо не показатель! Тот же жиру чемпион мира и что?!
Меси был хорош в этом ЧМ с помощью судьей ФИФА шейхи и СМИ!
Меси был одним из лучших когда играл в прайм Барселоне!
Роналду был везде лучшим : в Англии в Испании в Италии в ЛЧ ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лига Мастеров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Экспертное мнение
Все-таки какое же сильное значение имеет Кубок Мира. Ведь Платини в свое время был игрок очень даже легендарного уровня, единственный кто брал три ЗМ подряд (до Месси), некоторые ценят его выше Марадоны. Но вот отсутствие ЧМ и всё, тебя уже не упоминают в списках, может это и не так справедливо, но Месси удалось избежать этой участи, вот что важно.
Объективно Месси вытянул эту не самую сильную сборную к Кубку мира. А Платини не смог
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AF007
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Месси, Пеле, Марадона

Зико, Бест, Роналдиньо

Фабрегас, Ди Мария, Озил

Балотелли, Робиньо, Уолкотт

Кэрролл, Роналду, Ван Хойдонк
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Гайдар
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Оооо! Красавчик Рууд! Он был долгое время моим любимчиком набер Ван....пока не появился Деннис Бергкамп!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Балабаев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Экспертное мнение
Все-таки какое же сильное значение имеет Кубок Мира. Ведь Платини в свое время был игрок очень даже легендарного уровня, единственный кто брал три ЗМ подряд (до Месси), некоторые ценят его выше Марадоны. Но вот отсутствие ЧМ и всё, тебя уже не упоминают в списках, может это и не так справедливо, но Месси удалось избежать этой участи, вот что важно.
Справедливости ради до середины 90-х только европейцы могли выиграть золотой мяч. Так что тот же Марадона не мог его никак получить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Goofts
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Есть куча причин считать Месси #1 в футболе
Марадона, Пеле делят второе место
#3 криРо 15лет успешной карьеры и множество голов
#4 Герд Мюллер, Кройф, Роналдо Роналдиньо, Платини и до.
#5 все остальные
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый_Ээх
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Игорь Ерин
А если без шуток ... Знаете, почему Марадона - по настоящему великий , а Месси - не очень ? Потому , что когда Диего был в прайме - никто из его поклонников не вопил и не визжал , что Марадона выше Пеле ! Все все понимали - кто есть Пеле , кто есть Марадона ... Все понимали , что это два ( оба !) величайших игрока всех времён ... А нынешним фанатам Месси надо не просто назвать его " величайшим" , а надо ещё с пеной у рта и визгами доказывать всем , что он лучше и Марадоны , и Роналдо ... Настоящим величайшим доказывать и принижать других - и близко не надо ... Все и так все знают . Чего нельзя сказать про Месси. Именно поэтому его поклонники и истерят , пытаясь ( безуспешно) поставить его выше Марадоны ...
Просто тогда интернетов не было.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexsangr
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ AF007
https://sport24.ru/news/football/2019-03-14-gullit-ronaldu--luchshiy-igrok-v-istorii Прогресс постепенно идëт
Он известный глор португальца)
Я его много раз видел в разных спортивных ток шоу, так там к Лео комплекс есть.
И сейчас он не может из себя выдавить очевидное, что Месси GOAT.
Обижен)
Оседлал Пеле, мол 3 кубка мира, хотя игру Пеле видели разве что динозавры.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Такая точка зрения для того,что бы никого не обидеть.Для моего отца лучшими навсегда останутся Кройф и Марадона.Потому что это Величайшие Футболисты его детства и молодости соответственно.Но и Величие Месси он не отрицает.
Именно так. Почему никто не сравнивает Джобса с Маском? При том что вроде суть одна. Да потому что разные люди, время и исходные данные. И это не измерить это в статистике, деньгах или наградах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ blaugrana_man
Кто такой Роналду?
Будущий игрок чемпионата Саудовской Аравии)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Ivanych
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Роналдо и роналдиньо тоже лучшие в своё время, пусть и недолгим оно было.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexsangr
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Виктор Бутко
Сейчас судейство в пользу атакующих игроков. Во времена Марадоны и Гуллита нет.
Гуллита тоже лупили грозные мужики, которые до матча крошили кирпичи зубами и имели ноги из бетона?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ruscello
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Va_BanK
Месси давно уже превзошел тех двоих, какая была клубная карьера у Пеле? Кто подчитывал статистику? Сколько ЛЧ брал Марадона? В клубной карьере Месси добился большего чем Пеле и Марадона вместе взятые.
Обалденная была клубная карьера у Пеле. А Марадона играл в Барселоне очень далекой от стандартов Хави-Иньеста.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Va_BanK
Месси давно уже превзошел тех двоих, какая была клубная карьера у Пеле? Кто подчитывал статистику? Сколько ЛЧ брал Марадона? В клубной карьере Месси добился большего чем Пеле и Марадона вместе взятые.
Верно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexsangr
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Artem Piatkov
Вы так переживаете за Месси, будто он представляет Россию на международных турнирах))
Артем, так твой проигравший кумир тоже вроде не Россию представляет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ stryder
Месси можно с большой натяжкой назвать лучшим в ноябре-декабре 2022 года, и только благодаря аргентинским игрокам, болельщикам и судьям
И конечно же вам !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Ерин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А если без шуток ... Знаете, почему Марадона - по настоящему великий , а Месси - не очень ? Потому , что когда Диего был в прайме - никто из его поклонников не вопил и не визжал , что Марадона выше Пеле ! Все все понимали - кто есть Пеле , кто есть Марадона ... Все понимали , что это два ( оба !) величайших игрока всех времён ... А нынешним фанатам Месси надо не просто назвать его " величайшим" , а надо ещё с пеной у рта и визгами доказывать всем , что он лучше и Марадоны , и Роналдо ... Настоящим величайшим доказывать и принижать других - и близко не надо ... Все и так все знают . Чего нельзя сказать про Месси. Именно поэтому его поклонники и истерят , пытаясь ( безуспешно) поставить его выше Марадоны ...
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий