«Месси не лучший игрок всех времен. Он лучший в свое время. Было время Пеле, время Марадоны». Гуллит о Лео
Руд Гуллит не считает Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
Бывший нападающий сборной Нидерландов ответил на вопрос о том, может ли аргентинец считаться лучшим игроком всех времен после победы на ЧМ-2022.
«Нет, он не лучший игрок всех времен. Я думаю, что он лучший в свое время. Я думаю, что многое нельзя сравнивать.
Если ты выигрываешь чемпионат мира три раза (как Пеле – прим. Sports.ru), то да, это очень много. Шестидесятые и небольшая часть семидесятых годов были временем Пеле. После этого наступило время Марадоны», – сказал обладатель «Золотого мяча»-1987 в интервью Ziggo Sport.
В каждой эпохе-своя звезда.
1. Пеле
2. Роналдо бразилец
3. Месси
4. Кройф
5. Роналдиньо
Меси был хорош в этом ЧМ с помощью судьей ФИФА шейхи и СМИ!
Меси был одним из лучших когда играл в прайм Барселоне!
Роналду был везде лучшим : в Англии в Испании в Италии в ЛЧ ...
Зико, Бест, Роналдиньо
Фабрегас, Ди Мария, Озил
Балотелли, Робиньо, Уолкотт
Кэрролл, Роналду, Ван Хойдонк
Марадона, Пеле делят второе место
#3 криРо 15лет успешной карьеры и множество голов
#4 Герд Мюллер, Кройф, Роналдо Роналдиньо, Платини и до.
#5 все остальные
Я его много раз видел в разных спортивных ток шоу, так там к Лео комплекс есть.
И сейчас он не может из себя выдавить очевидное, что Месси GOAT.
Обижен)
Оседлал Пеле, мол 3 кубка мира, хотя игру Пеле видели разве что динозавры.