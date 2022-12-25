Кассано о Месси и Марадоне: «Между ними пропасть. Никогда не было и не будет такого игрока, как Лео»

Экс-форвард «Ромы» подчеркнул уникальность нападающего .

«Я рад за него, потому что очень сильно уважаю его как футболиста и считаю его, как уже тысячу раз говорил, величайшим в истории футбола.

Таких игроков никогда больше не будет, таких игроков никогда и не было. Между ним и пропасть, Лионель уникален и неповторим», – отметил Кассано.