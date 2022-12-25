Кассано о Месси и Марадоне: «Между ними пропасть. Никогда не было и не будет такого игрока, как Лео»
Экс-форвард «Ромы» Антонио Кассано подчеркнул уникальность нападающего Лионеля Месси.
«Я рад за него, потому что очень сильно уважаю его как футболиста и считаю его, как уже тысячу раз говорил, величайшим в истории футбола.
Таких игроков никогда больше не будет, таких игроков никогда и не было. Между ним и Марадоной пропасть, Лионель уникален и неповторим», – отметил Кассано.
Марадоне не нужны были пять пенальти, чтобы выиграть ЧМ, не нужны были Кубки Америки каждый год, чтобы принести его Аргентине, не нужны были Хави, Иньеста, Суарес и Неймар чтобы выиграть чемпионат Италии у лютых миланов и ювентусов.
У обоих по 1 ЧМ и по 1 финалу, так давайте наконец сравним всю карьеру.
Марадона выиграл в 4 раза меньше трофеев, забил в 3 раза меньше, отдал в 2 раза меньше пасов.
С какой стати олды и хейтеры «имели право» предъявлять Месси за ЧМ, а фанаты Месси не могут предъявлять за клубный футбол, ведь даже на уровне сборных Месси обошёл Диего и по стате и по трофеям. Клубную карьеру даже стыдно сравнивать.
Ну и в чем Марадона превосходит Месси или хотя бы стоит рядом? Хоть 1 компонент игры/статистики/чего-либо кто-то откопает?
Месси всю карьеру травили за этот ЧМ, кукарекая что пока он не выиграет он не будет величайшим. Ну теперь настало время поговорить по фактам.
Кассано топчик, все по делу.
Короче может я ошибаюсь но по мне приблизительно так бы составил рейтинг
1. Роналдиньо.
2. Месси.
3. Марадона.
4. Пеле.
5. Гарринча.
6. Роналдо
7. Эйсебио.
8. Кройф
9. Зидан.
10. Беккенбауэр.
11. Пушкаш.
Вы спросите где Роналду?
В запасе