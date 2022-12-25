Кассано о Месси и Марадоне: «Между ними пропасть. Никогда не было и не будет такого игрока, как Лео»

Теги ПСЖ Лионель Месси Антонио Кассано лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Футбол

Экс-форвард «Ромы» Антонио Кассано подчеркнул уникальность нападающего Лионеля Месси.

«Я рад за него, потому что очень сильно уважаю его как футболиста и считаю его, как уже тысячу раз говорил, величайшим в истории футбола.

Таких игроков никогда больше не будет, таких игроков никогда и не было. Между ним и Марадоной пропасть, Лионель уникален и неповторим», – отметил Кассано.

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38 комментариев

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Биограф Венгера
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Ответ pq
Марадона был ниже, крепче, в дриблинге как минимум не хуже. В остальном он Месси уступает
Нет. Марадона Превосходит абсолютно во всем
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шампион
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Ахах!
Марадоне не нужны были пять пенальти, чтобы выиграть ЧМ, не нужны были Кубки Америки каждый год, чтобы принести его Аргентине, не нужны были Хави, Иньеста, Суарес и Неймар чтобы выиграть чемпионат Италии у лютых миланов и ювентусов.
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Игорь Гайдашев
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Ответ neadekvat100pudov
Да оставьте уже вы в покое Марадону!
Марадона был футболистом и в одиночку дважды доводил сборную до финала , сделал из середняка Наполи команду европейского уровня. Его техника, видение поля, обводка, его удары намного по классу выше даже Месси. Месси конечно велик й игрок, но уровень его ниже чем у Марадоны, да и он играя не в самых сильных клубах, поднимал их на вершину. А Месси даже с ПСЖ не получается
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Jordan95
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Я тоже считаю, что между ними пропасть.
У обоих по 1 ЧМ и по 1 финалу, так давайте наконец сравним всю карьеру.

Марадона выиграл в 4 раза меньше трофеев, забил в 3 раза меньше, отдал в 2 раза меньше пасов.

С какой стати олды и хейтеры «имели право» предъявлять Месси за ЧМ, а фанаты Месси не могут предъявлять за клубный футбол, ведь даже на уровне сборных Месси обошёл Диего и по стате и по трофеям. Клубную карьеру даже стыдно сравнивать.

Ну и в чем Марадона превосходит Месси или хотя бы стоит рядом? Хоть 1 компонент игры/статистики/чего-либо кто-то откопает?

Месси всю карьеру травили за этот ЧМ, кукарекая что пока он не выиграет он не будет величайшим. Ну теперь настало время поговорить по фактам.

Кассано топчик, все по делу.
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TheCreator
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Ответ pq
Марадона был ниже, крепче, в дриблинге как минимум не хуже. В остальном он Месси уступает
Хз, может и так, но дриблинг Месси это величайшее мастерство, которое я видел, то как он управляет иелом в момент беша и как контролирует мяч - безупречно.
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dinisss
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Как же достали эти ж.....ы Мессии..
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Hola Hola
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Интересно, сколько еще продлится это? Половина футбольной ленты на спортсе в сравнениях Месси и Роналду, Месси и Марадоны уже который день. Взрослые люди как будто разом превратились в десятилетних детей, выясняющих кто сильнее, Сталлоне или Шварценеггер.
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SWS
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Ответ f9rbjygrmn
Назови хотя бы 1 левый ЗМ Месси:)
В 2010, в 2021
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f9rbjygrmn
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Хайпует Кассано, хайпует … гном один из главных игроков поколения своего, а в мировом футболе он никто, если Кройфа помнят за тотальный футбол, Пеле за три ЧМ, то этого запомнят за левые золотые мячи и через 20 лет так и будут о нем говорить
Назови хотя бы 1 левый ЗМ Месси:)
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Lana Rhoades
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Ответ Barsa! bolshe chem klub
Если взять один звездный год любого футболиста которых я видел, я считаю что Роналдиньо в пике своей карьеры самый лучший. Короче может я ошибаюсь но по мне приблизительно так бы составил рейтинг 1. Роналдиньо. 2. Месси. 3. Марадона. 4. Пеле. 5. Гарринча. 6. Роналдо 7. Эйсебио. 8. Кройф 9. Зидан. 10. Беккенбауэр. 11. Пушкаш. Вы спросите где Роналду? В запасе
Видел полностью сезон Гарринчи или Пушкаша?)
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Пилипенко Дмитрий
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Хайпует Кассано, хайпует … гном один из главных игроков поколения своего, а в мировом футболе он никто, если Кройфа помнят за тотальный футбол, Пеле за три ЧМ, то этого запомнят за левые золотые мячи и через 20 лет так и будут о нем говорить
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yarmuck
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Ответ Barsa! bolshe chem klub
Если взять один звездный год любого футболиста которых я видел, я считаю что Роналдиньо в пике своей карьеры самый лучший. Короче может я ошибаюсь но по мне приблизительно так бы составил рейтинг 1. Роналдиньо. 2. Месси. 3. Марадона. 4. Пеле. 5. Гарринча. 6. Роналдо 7. Эйсебио. 8. Кройф 9. Зидан. 10. Беккенбауэр. 11. Пушкаш. Вы спросите где Роналду? В запасе
Щас придет Климов и докажет тебе, кто лучший в каждом году
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pq
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Ответ hrum
в чём в остальном? в видении поля, в лидерских качествах?
настолько поставленного дальнего удара у Марадоны не было, насколько можно судить по всем имеющимся материалам. Несколько всё же большая нацеленность на эффектность в ущерб эффективности. Ну и это всё не говоря о стабильности, конечно
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ LIVERPOOL EST.1892
Месси давно доказал своё величие
Ага, ещё в 2010, когда золотой мяч получал и в Москве на ЧМ, тоже великий футболист просто 🤣🤣🤣 я его величие воочию на стадике видел
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Barsa! bolshe chem klub
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Если взять один звездный год любого футболиста которых я видел, я считаю что Роналдиньо в пике своей карьеры самый лучший.

Короче может я ошибаюсь но по мне приблизительно так бы составил рейтинг

1. Роналдиньо.
2. Месси.
3. Марадона.
4. Пеле.
5. Гарринча.
6. Роналдо
7. Эйсебио.
8. Кройф
9. Зидан.
10. Беккенбауэр.
11. Пушкаш.

Вы спросите где Роналду?

В запасе
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ken35
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Ответ hrum
в чём в остальном? в видении поля, в лидерских качествах?
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Marcus-light
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Почему не будет? Будет обязательно, но не для фанатов Месси.
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Екн Лор
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Ответ pq
Марадона был ниже, крепче, в дриблинге как минимум не хуже. В остальном он Месси уступает
Только в дриблинге? А техника, видение поля, пас, чтение игры? Если брать один только дриблинг, то тогда и условного Окочу можно в один ряд с Марадоной и Месси поставить
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Отшельник86
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Ну тут он уже погнал. А многие в погоне за плюсиками пишут непонятно что.
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falkao2013
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Ответ Великий Алонсо
Этот куколд повторяет одно и тоже по несколько раз.
Так ты тоже любитель повторяться))
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hrum
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Ответ pq
Марадона был ниже, крепче, в дриблинге как минимум не хуже. В остальном он Месси уступает
в чём в остальном? в видении поля, в лидерских качествах?
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Goofts
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Кассано понимает в футболе, хотя пирс Морган так не считает
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perfekte
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Марадона в свое время был таким же, +дриблинг у него жёстче, у Месси все на скорости.
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Великий Алонсо
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Этот куколд повторяет одно и тоже по несколько раз.
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Абдул Абакаев
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теперь когда у Лео кубок мира, где Кубок Америки у Марадоны и Пеле? а как насчёт сравнить клубную карьеру?. где он давно в стратосфере от них обоих
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