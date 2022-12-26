Саморано о Месси: «Не осталось прилагательных, чтобы его охарактеризовать. Иногда кажется, что Лео нет на поле, а потом он падает с неба. Футбол наградил его победой на ЧМ»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Иван Саморано ЧМ-2022 Футбол

Иван Саморано высказался о победе Лионеля Месси на чемпионате мира-2022.

Сборная Аргентины выиграла турнир, в финале одержав победу над Бразилией (3:3, пен. 4:2). 

«У меня не осталось прилагательных, которыми можно охарактеризовать Лионеля Месси. По крайней мере, меня больше ничто не удивляет.

Лео олицетворяет любовь к футболу, он представляет всех нас на поле и заставляет нас испытывать эмоции в каждый момент... Иногда кажется, что его нет в игре, и он появляется – как будто его нет на поле, а потом он падает с неба. Это нечто великое, и я думаю, что футбол наградил его победой на этом чемпионате мира, которую он абсолютно заслужил.

Месси был лучшим игроком в мире в течение 15 лет, и этого нелегко достичь. Я провел много замечательных лет в европейском футболе, но быть лучшим в течение 15 лет очень сложно. Он добился этого, и футбол отнял у него шанс выиграть чемпионат мира. Теперь он это сделал...

Сегодня он может сидеть за столом с Пеле, Марадоной и кем угодно, кем он захочет», – сказал бывший нападающий «Интера» и «Реала».

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25 комментариев

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белошип
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Ответ Пенс
только не плачь, пусечка. В этот раз не прошло, но в следующий получится. Рабочая схема ведь и не раз ей пользовался. С каждым днём глоры проекта франко пробивают новое дно :)
Да клал Я на тебя и твои +-🤡
А плачут сейчас как раз глорики чвелси,ведь синий аутсайдер возвращается на свое законное 14 место,а значит придётся сидеть без трофеев лет 20)
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Пенс
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Ответ белошип
Себе оставь,глорик синего дна)
только не плачь, пусечка. В этот раз не прошло, но в следующий получится. Рабочая схема ведь и не раз ей пользовался. С каждым днём глоры проекта франко пробивают новое дно :)
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marchellinos
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Ответ Великий Алонсо
Низкий, скучный, унылый, некрасивый, медленный, слабый, жалкий....мне продолжать?
Это вы про себя?
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Прессинг Рангника
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Уже тошнит от этих восхвалений
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белошип
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Ответ Пенс
глор рояля захотел плюсов. Давайте поможем бедняжке!
Себе оставь,глорик синего дна)
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Tua
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Спасибо владельцам ПСЖ за прописанный по контракту КМ!
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Экспертное мнение
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Саморано здорового человека
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Терминатор///Айлбибекович
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Это была Футбольная Справедливость.Лео всю свою футбольную карьеру шел к своей мечте-Победе на Мундиале.Лео заслужил эту победу как никто другой.
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Алексей Иванов
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Это сектанство откровенное
Думаю если бы Хасбика по приколу выпустили на футбольное поле весь мир так же восхвалял бы его и говорил какой он великий и самый лучший прилучший футболист в истории
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Пенс
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Ответ белошип
Шикарный турнир в исполнении Меси,как итог- трофей в кармане)
глор рояля захотел плюсов. Давайте поможем бедняжке!
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Пенс
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Оо, шейхи уже стали футболом. Быстро челы подминают всё под себя.
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blacksmithept
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Задолбали восторги маленьким топтуном.
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консультант_ральф
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Ответ Великий Алонсо
Низкий, скучный, унылый, некрасивый, медленный, слабый, жалкий....мне продолжать?
За что ты так с собой?!
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Уэмбли Стедиум
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Ну довольно.Закрыли тему гнома.Переключаемся на боксинг дэй
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Сергей Афанасьев
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Ответ Великий Алонсо
Низкий, скучный, унылый, некрасивый, медленный, слабый, жалкий....мне продолжать?
К тому же не аппетитный сухофрукт
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otchim kaloeda
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Ответ Великий Алонсо
Низкий, скучный, унылый, некрасивый, медленный, слабый, жалкий....мне продолжать?
Ты лучше скажи,нашла себе мужика?
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Блуждающий странник
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Ответ Buharoid
Безумству секты поем мы песню(с))
Секта это экс-игроки мадридского Реала? Кажется больше всего именно они Месси нахваливают после победы на ЧМ
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белошип
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Шикарный турнир в исполнении Меси,как итог- трофей в кармане)
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Великий Алонсо
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Низкий, скучный, унылый, некрасивый, медленный, слабый, жалкий....мне продолжать?
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White Bone
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Ответ Сергей Афанасьев
Бразилия ?
Ну да, Французы же в четвертьфинале Хорватам по пенальти проиграли ))))
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Buharoid
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Безумству секты поем мы песню(с))
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А.Э.РАСИМ
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Месси просто уникальный футболист.

Наверное, лучший за все время.
Что касается описание Саморано, так он сам был таким.
Его нет, и вдруг откуда не возьмись появляется Саморано и бах, гол.
Очень колоритный и качественный футболист.
Звезда Реала.
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gPk
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Как же уже надоело слышать как бывшие мадридские игроки восхваляют Месси... Это тебе не перед зеркалом говорить какой ты фруктик..
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Ванька-Манька
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Ахахах, надо будет отправить эту новость саморанке, после того как она выйдет из бана, в который я её отправил))
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Сергей Афанасьев
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Бразилия ?
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