Саморано о Месси: «Не осталось прилагательных, чтобы его охарактеризовать. Иногда кажется, что Лео нет на поле, а потом он падает с неба. Футбол наградил его победой на ЧМ»

высказался о победе на чемпионате мира-2022.

выиграла турнир, в финале одержав победу над Бразилией (3:3, пен. 4:2).

«У меня не осталось прилагательных, которыми можно охарактеризовать Лионеля Месси. По крайней мере, меня больше ничто не удивляет.

Лео олицетворяет любовь к футболу, он представляет всех нас на поле и заставляет нас испытывать эмоции в каждый момент... Иногда кажется, что его нет в игре, и он появляется – как будто его нет на поле, а потом он падает с неба. Это нечто великое, и я думаю, что футбол наградил его победой на этом чемпионате мира, которую он абсолютно заслужил.

Месси был лучшим игроком в мире в течение 15 лет, и этого нелегко достичь. Я провел много замечательных лет в европейском футболе, но быть лучшим в течение 15 лет очень сложно. Он добился этого, и футбол отнял у него шанс выиграть чемпионат мира. Теперь он это сделал...

Сегодня он может сидеть за столом с Пеле, Марадоной и кем угодно, кем он захочет», – сказал бывший нападающий «Интера» и «Реала».

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!