Саморано о Месси: «Не осталось прилагательных, чтобы его охарактеризовать. Иногда кажется, что Лео нет на поле, а потом он падает с неба. Футбол наградил его победой на ЧМ»
Иван Саморано высказался о победе Лионеля Месси на чемпионате мира-2022.
Сборная Аргентины выиграла турнир, в финале одержав победу над Бразилией (3:3, пен. 4:2).
«У меня не осталось прилагательных, которыми можно охарактеризовать Лионеля Месси. По крайней мере, меня больше ничто не удивляет.
Лео олицетворяет любовь к футболу, он представляет всех нас на поле и заставляет нас испытывать эмоции в каждый момент... Иногда кажется, что его нет в игре, и он появляется – как будто его нет на поле, а потом он падает с неба. Это нечто великое, и я думаю, что футбол наградил его победой на этом чемпионате мира, которую он абсолютно заслужил.
Месси был лучшим игроком в мире в течение 15 лет, и этого нелегко достичь. Я провел много замечательных лет в европейском футболе, но быть лучшим в течение 15 лет очень сложно. Он добился этого, и футбол отнял у него шанс выиграть чемпионат мира. Теперь он это сделал...
Сегодня он может сидеть за столом с Пеле, Марадоной и кем угодно, кем он захочет», – сказал бывший нападающий «Интера» и «Реала».
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А плачут сейчас как раз глорики чвелси,ведь синий аутсайдер возвращается на свое законное 14 место,а значит придётся сидеть без трофеев лет 20)
Думаю если бы Хасбика по приколу выпустили на футбольное поле весь мир так же восхвалял бы его и говорил какой он великий и самый лучший прилучший футболист в истории
Наверное, лучший за все время.
Что касается описание Саморано, так он сам был таким.
Его нет, и вдруг откуда не возьмись появляется Саморано и бах, гол.
Очень колоритный и качественный футболист.
Звезда Реала.