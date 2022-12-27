Месси пропустит 3 матча «ПСЖ». Он вернется к тренировкам 3 января и сыграет с «Анжером» 11-го

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Стало известно, когда Лионель Месси начнет тренироваться с «ПСЖ».

Во французском клубе ожидают, что нападающий вернется к тренировкам в следующий вторник, 3 января, пишет TyC Sports.

В таком случае Месси пропустит три ближайших матча «ПСЖ» – игры Лиги 1 против «Страсбура» (28 декабря) и «Ланса» (1 января), а также матч Кубка Франции против «Шатору» (6 января).

Ожидается, что Месси сыграет за «ПСЖ» против «Анжера» в матче 18-го тура Лиги 1, который состоится 11 января.

Форвард, выигравший ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины, сейчас проводит отпуск в родном городе Росарио.

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37 комментариев

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Игорь Климов
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Ответ yrok77
Не знаю кто там следит за игрой Месси, но мессиглоры точно следят не только за игрой Роналду, а еще и за личной жизнью
Этот Кринж7 в основном лавочке запасных сидит, какая игра?!
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Парень со двора Шмурнова
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Ответ Барсик Юрана
А вот и палач середняков Франции, Хорватии, Голландии подъехал
Представляю, как бы вы визжали, если бы с аналогичных левых пенок назабивал Роналду 🥲
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yrok77
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Ответ cektor
может себе позволить ))
Жалкие мессиглоры оправдают любое действие своего кумира
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Игорь Климов
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Ответ Lionel Van Damme
Нормально. Ушастого возьмут еще и мбаппе дадут зм
Ушастого ПСЖ могут взять в этом сезоне, но ЗМ должен получит Лео Месси.
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yrok77
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Ответ NomerSports
да ладно тебе мы же знаем что вы всей аравой следите за игрой Лео Месси .
Не знаю кто там следит за игрой Месси, но мессиглоры точно следят не только за игрой Роналду, а еще и за личной жизнью
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Mega• Battman
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До сих пор в постели с кубком и ловит эрекцию.
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Александра Александрова
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Чемпионат как подготовка к лиги чемпионов , тем более игроки Баварии сильно так налажали на ЧМ , Псж ждет очень тяжёлый матч !
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Александра Александрова
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Ответ Михаил Сафонов
Пенальтист то?)
Пенальтиста в аль насри арабы в бассейне купают)
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Lionel Van Damme
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Нормально. Ушастого возьмут еще и мбаппе дадут зм
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Абдул Абакаев
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главное без него кубок чтоб не слили
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Терминатор///Айлбибекович
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Все правильно пусть отдохнет.Только вот Лига 1 будет мало кому интересна,пока не приедет Король Футбола Лео.
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Терминатор///Айлбибекович
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Ответ Михаил Сафонов
Пенальтист то?)
Нет.Пенальтист где то в супер лиге Саудовской Аравии будет пылить.
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frog19
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Ответ Айдос Ералы
По сути может заканчивать карьеру
Только Зидан смог уйти на пике, не дожидаясь падения в бездну. А эти Шмэсси и Роналды ослепленные своими достижениями и славой будут топить до талого, пока хотя бы один тайм игры выдерживают.
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Coodesnik
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Ответ cektor
может себе позволить ))
Ты разрешил?? А он может себе позволить это инопланетно?
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Demyan Grachev
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Царёк взял отпуск...сам себе приятный
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Игорь Климов
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Ответ breeze1989
Лучше еще один ЗМ выиграть уже в составе ПСЖ в конкуренции с топовым Мбаппе. Это будет эпично
Месси выиграет!
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Айдос Ералы
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По сути может заканчивать карьеру
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Михаил Сафонов
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Ответ Барсик Юрана
А вот и палач середняков Франции, Хорватии, Голландии подъехал
Пенальтист то?)
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Игорь Климов
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Ответ aidos_1979
Ну после последней галочки поставленной в и так великой карьере вещичайшего футболиста всех времен, Гоат мог бы спокойно повесить бутсы на гвоздь, но видимо Лео решил клубничку уделать и в последнем ее аргументе в стате голов)))
Скорее всего так и есть, так как Лео Месси обгонит по голам и ассистам в Лиге Чемпионов этого Кринжа7.
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breeze1989
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Ответ Товарищ Бразаускас
Он может себе позволить хоть сейчас закончить карьеру. Хотя не, ЛЧ в составе Парижа может выиграть, если черепашка посодействует (Ней-то свой человек). Лучшая группа атаки в мире может затащить. За кэповость не благодарите))
Лучше еще один ЗМ выиграть уже в составе ПСЖ в конкуренции с топовым Мбаппе. Это будет эпично
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aidos_1979
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Ну после последней галочки поставленной в и так великой карьере вещичайшего футболиста всех времен, Гоат мог бы спокойно повесить бутсы на гвоздь, но видимо Лео решил клубничку уделать и в последнем ее аргументе в стате голов)))
+11
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&_Bishep_&
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Очень строгое распределение сил и нагрузок. ЧМ прошел, теперь наверное новый режим с выходом на пик к плей-офф ЛЧ. Не думаю, что в чемпионате Франции будет особо растрачиваться.
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Arman FCSM
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После отдыха ещё придётся кодировать 😁
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Игорь Климов
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Ответ Великий Алонсо
Никому нахер в ПСЖ он и не нужен, никто его там не ждёт.
Конечно твой кумир - Кринж7 в ПСЖ не нужен, вот и поедет в "Аль-Наср" доигрывать из Саудовской Аравии)
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NomerSports
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Ответ Великий Алонсо
Никому нахер в ПСЖ он и не нужен, никто его там не ждёт.
да ладно тебе мы же знаем что вы всей аравой следите за игрой Лео Месси .
+10
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+7
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