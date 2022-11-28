Второй бомбардир в истории сборных Даеи об угрозах за поддержку протестов в Иране: «Меня учили чести, патриотизму и свободе. Чего вы хотите добиться этим?»

Али Даеи заявил, что получает угрозы за поддержку протестов в Иране.

Али выступал в поддержку движения, развернувшегося после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба» в Тегеране. В полицейском участке студентка впала в кому, а через три дня скончалась в больнице.

В октябре Даеи был задержан иранскими спецслужбами во время протестов. Появлялись слухи о том, что экс-игрока сборной Ирана приговорили к смертной казни.

«В последние месяцы я получил множество угроз мне и моей семье от различных организаций, СМИ и неизвестных личностей.

Меня учили чести, патриотизму и свободе... Чего вы хотите добиться такими угрозами?» – написал Даеи в инстаграме.

Он также призвал к «безусловному освобождению» заключенных, арестованных в ходе подавления протестов в Иране.

Даеи – второй бомбардир в истории сборных команд, на его счету 109 голов. В сентябре 2021 года Криштиану Роналду опередил его по этому показателю.

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