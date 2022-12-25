Спортивный директор « » высказался о возможном переходе .

«Не могу ответить ни утвердительно, ни отрицательно. Давайте подождем и посмотрим, как будут развиваться события до конца года.

Сами понимаете, эти переговоры имеют колоссальное значение, причем не только для клуба, но и для всей страны, а также мирового футбола. Их должны вести высшие инстанции.

Могу сказать, что Криштиану Роналду – один из лучших в истории. Я всегда считал его образцовым спортсменом за его волю к победе. И, как португалец, я всегда за него болел. Но посмотрим, что будет дальше», – заявил Марсело Салазар в ответ на вопрос от Flashscore.