Директор «Аль-Насра» о Роналду: «У этих переговоров колоссальное значение для мирового футбола. Криштиану – один из лучших в истории»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Спортивный директор «Аль-Насра» высказался о возможном переходе Криштиану Роналду.

«Не могу ответить ни утвердительно, ни отрицательно. Давайте подождем и посмотрим, как будут развиваться события до конца года.

Сами понимаете, эти переговоры имеют колоссальное значение, причем не только для клуба, но и для всей страны, а также мирового футбола. Их должны вести высшие инстанции.

Могу сказать, что Криштиану Роналду – один из лучших в истории. Я всегда считал его образцовым спортсменом за его волю к победе. И, как португалец, я всегда за него болел. Но посмотрим, что будет дальше», – заявил Марсело Салазар в ответ на вопрос от Flashscore.

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45 комментариев

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Decard Show
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Криштиану планирует остатся в Аравии на 7 лет и оттуда он будут зарабатывать за эти годы около 1,5 лярд евро!!!! Однозначно будет самым богатым спортсменом всех времён и народов!!! Но и так является самым богатым спортсменом современности наряду с Джорданом и Тайгером Вудсом!
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Александра Александрова
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Кстати сейчас кроме шуток , они за эти деньги его и в сауну скорее всего , будут водить , купили в свой гарем ) другого объяснения у меня нет за что ему 500 миллионов ))
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Игорь Климов
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Ответ Decard Show
Это будет грандиозное событие в истории современного футбола! Аль-Наср прославится по всему миру блогадорья Португальца7!! Возможно даже топовые спортивные телеканалы купить право на трансляции чемпионат Аравии и азиатскую ЛЧ из за Роналду! Потому что всем интересен португалец7! Весь мир действительно вращается вокруг португальца7! Аль-Наср в в медийном плане и в плане бизнеса возвышается ! Все крупные спонсоры будут у ног Аль Насра! P.s все арг30дрочеры однозначно будут смотреть каждую игру Аль Насра
"Грандиозное событие" - это будет только в твоём тесном кругу, но не более того)
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Decard Show
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Ответ Blaumerc
Будет унизительным (справедливым) закатом карьеры построенной на супер мощном пиаре, который вывел сравнения лучших в истории футбола на позорный уровень.
Позорный уровень у Ронни Кака и Зубастика прочих Анри которые после 29-30 лет абсолютно сдулись!!!! А тут 38 летний ветеран уже является величайшим легендой в истории футбола и пусть играет там где ему предлагает все деньги мира!!! Почему бы нет ?;
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Товарищ Наркотик
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Ответ Blaumerc
Будет унизительным (справедливым) закатом карьеры построенной на супер мощном пиаре, который вывел сравнения лучших в истории футбола на позорный уровень.
Пеле заканчивал в МЛС
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Decard Show
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Это будет грандиозное событие в истории современного футбола! Аль-Наср прославится по всему миру блогадорья Португальца7!! Возможно даже топовые спортивные телеканалы купить право на трансляции чемпионат Аравии и азиатскую ЛЧ из за Роналду! Потому что всем интересен португалец7! Весь мир действительно вращается вокруг португальца7!
Аль-Наср в в медийном плане и в плане бизнеса возвышается ! Все крупные спонсоры будут у ног Аль Насра!

P.s все арг30дрочеры однозначно будут смотреть каждую игру Аль Насра
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Игорь Климов
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Ответ Александра Александрова
Пристроить сбитого летчика, который забивает 4 гола и три из них с пенальти за сезон за 500 миллионов , это просто космическая миссия ! А по факту это тот случай , когда бусы купленные за доллар на Алиэкспресс меняют на 500 миллионов !
Даже это сделать было трудно, чтобы Кринжа7 туда пристроить)
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Игорь Климов
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Этот Кринж7 скоро отправится за "новым вызовом", а точнее - покорять чемпионат Саудовской Аравии, смех да и только)
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Александра Александрова
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Пристроить сбитого летчика, который забивает 4 гола и три из них с пенальти за сезон за 500 миллионов , это просто космическая миссия ! А по факту это тот случай , когда бусы купленные за доллар на Алиэкспресс меняют на 500 миллионов !
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corazón blanco
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Ответ Флоренти́но Пéрес
Над таким нельзя рофлить, у кого бы эта болезнь не была.
Так Вы же сами сейчас "рофлите" над Пеле. А ведь легенда мирового футбола сейчас борется за свою жизнь. Шутка явно неудачная про трансфер Пеле.
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haymaker
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Один из... Ухахаха, вот это фейл. Забудьте теперь о Роналду.
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Брулин
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До конца года - осталось немного . А Марсело говорит о влиянии этого трансфера на весь мировой футбол . Неужели идет торг : "Роналду : вы мне даете 200 лямов в год , а я становлюсь послом на выигрыш вашей страной проведение ЧМ" .
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Пилипенко Дмитрий
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РФС переходит в Азию, для того чтобы в финале Азиатской ЛЧ, Зенит обыграл Аль Наср с Роналду в составе на стадионе Иранского Трактора ! Вот так вот друзья
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Blaumerc
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Будет унизительным (справедливым) закатом карьеры построенной на супер мощном пиаре, который вывел сравнения лучших в истории футбола на позорный уровень.
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Флоренти́но Пéрес
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Ответ Haci Ceferli
Комментарий удален пользователем
Над таким нельзя рофлить, у кого бы эта болезнь не была.
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Haci Ceferli
Ответ Флоренти́но Пéрес
А чё Пеле не берете? Тоже ведь один из лучших в истории, да и бегать больше будет чем Роналду xD xD
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Флоренти́но Пéрес
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А чё Пеле не берете? Тоже ведь один из лучших в истории, да и бегать больше будет чем Роналду xD xD
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Haci Ceferli
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Даже он признал что он один из лучших, то есть знает что не лучший. Лучший в Аль-Наср не пойдёт)
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Haci Ceferli
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Алонсо, остынь, перестань минусовать!)
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udod
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мировому футболу в целом будет абсолютно насрать на аль-наср, и на роналду в нём
с глаз долой, из сердца вон
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Muhammad Juraev
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Кринж со своей сектой уйдут и это безусловно победа для мирового футбола 👏👏👏
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Пирс Морган
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Ответ leproprietescestlevol
Раналда намекнул, что перейдёт в Наср предварительно сделав Наср в предыдущем клубе.
Владельцы тоже подумали, что как можно поднасрать то Аль-Насру
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Пирс Морган
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Тут фанаты манекена с ботоксом все минусуют)
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Ahtiar
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Называя его «одним из» далеко в переговорах не продвинетесь.
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Haci Ceferli
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Ответ Пирс Морган
Это дело уровня Мстителей, не иначе
По ходу я видел что-то подобное в трейлере стражей галактики😄
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