«Аль-Наср» запланировал медосмотр для Роналду. Саудовцы хотят уладить формальности к открытию трансферного окна

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду близок к переходу в «Аль-Наср». 

Клуб уже назначил дату медосмотра для игрока, сообщает CBS Sports. Также для португальца и его представителей забронировали жилье.

Саудовцы надеются уладить все формальности к открытию зимнего трансферного окна. Сообщается, что общие условия контракта уже согласованы, и теперь слово остается за самим игроком – он должен решить, подписывать ли соглашение. 

Сообщалось, что контракт форварда с саудовским клубом будет рассчитан до 2025 года, а его доходы составят 200 миллионов евро в год. 

Напомним, 37-летний футболист находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед». 

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83 комментария

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Kasilas__1
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Ответ Stivi M.D.
Роналду не позавидуешь. Будет забивать у саудитов скажут - вот он, нашел чемпионат по своему уровню Не будет - скажут хаха, даже в верблюжьей лиге стату набить не может
Но ты же завидуешь
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artpal
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Ответ инок
Болелам в целом будет абсолютно наплевать на Аль-Наср, кто-бы там за него не играл))
Ну как сказать, возможно, это усиливается будущий соперник наших клубов по азиатской ЛЧ
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gPk
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Ответ Пылесос
Ага, слушать дебильные реплики о челе с 5 ЗМ, лучшим бомбардиром на уровне сборных, ЛЧ, чемпионе Европы, лучшем бомбардире многих клубов Европы и чемпов и т.д. это круто.
Конечно круто, только если бы не его поведение, то хейтеров в разы меньше было. А раз он надел себе корону на голову и имеет высокое самомнение, то пусть будет готов к критике)
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gPk
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Ответ leo👽
Не надо свысока об уровне, они умеют играть...
Свысока? Во-первых я в футболе ничего не достиг чтобы так про них говорить, а во-вторых я ни слова не сказал о том, что они не умеют играть
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Men77
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Если он в МЮ не приезжал на предсезонку, то в Аль Насре думаю будет играть по удаленке
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marchellinos
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Ответ Azamat Abdukadyroff
Что то Пирс Морган молчит по этому поводу,как и вся окружение фрукта. Роналду наверно не в состоянии что-то объяснить после победы Месси на ЧМ
Вы смотрели его аккаунт в соцсетях? Может тут не печатают
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хавбек+
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вполне мог приобрести Фулхэм и доигрывать в АПЛ как хозяин лиги, хотя после Аравии может так и сделает))
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Stivi M.D.
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Ответ Schiaff1no
Человек едет на курорт с зарплатой полллярда. Не позавидуешь да....
Кому не похер на деньги? Если бы речь шла про какого-то Неймара, то ок, а Роналду это про эго и самолюбие, так что твой сарказм здесь непонятен
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уличный иуда
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Ответ AF007
Шампанское приготовил, жду официального объявления. Зло погибло
Не сказал бы, что зло. Его скорее погубило неумение проигрывать и эго)
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всебудет
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Ответ Mina Ishura
Если Кринж перейдет туда , то это будет реально зашквар. Просто позор для портка .
В чем зашквар, ему ж 37, большинство заканчивает в таком возрасте. Ему один фиг в Европе уже делать нечего, выбрал зафармить баблишка напоследок, вроде логично.
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Youzhny23
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Ответ Azamat Abdukadyroff
Что то Пирс Морган молчит по этому поводу,как и вся окружение фрукта. Роналду наверно не в состоянии что-то объяснить после победы Месси на ЧМ
А как к этой новости относится пенальтесси и ЧМ ? Кажется , она о другом
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Фаррух Касимов
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Ответ Stivi M.D.
Роналду не позавидуешь. Будет забивать у саудитов скажут - вот он, нашел чемпионат по своему уровню Не будет - скажут хаха, даже в верблюжьей лиге стату набить не может
Теперь фермер лига выше по статусу верблюд лиги.😁ну и дела.
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#nikon
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Чтобы отбить часть денег, «Аль-Наср» будет продавать на медосмотр Роналду билеты.
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strelnik.nik.1990@icloud.com
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Многие уходят доигрывать, и такие глыбы тоже. Но ни у кого не будет такой зарплаты🙃
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Tahir Hudayarow
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Ответ Azamat Abdukadyroff
Что то Пирс Морган молчит по этому поводу,как и вся окружение фрукта. Роналду наверно не в состоянии что-то объяснить после победы Месси на ЧМ
А что ему говорить? По человечески Месси он поздравил, а остальное «язык твой враг». Так что не понимаю ваше недовольство
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leo👽
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Ответ Azamat Abdukadyroff
Что то Пирс Морган молчит по этому поводу,как и вся окружение фрукта. Роналду наверно не в состоянии что-то объяснить после победы Месси на ЧМ
Даа, неловкое молчание, но Морган разок пукнул на счёт Лео!
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leo👽
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Ответ Vin Col Mag
Ну в принципе нормально . Заработает деньги, будет спортивным послом для продвижения СА в борьбе за проведении ЧМ . И Европа от него отдохнёт . В общем все довольны .
Последний обзац всем понравится, уверен!
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AF007
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Ответ stryder
Как то даже жалко тебя, ведь придется все матчи Роналду в саудовской лиге смотреть..
Максимум гляну первую игру, как с Лëней Слуцким в Халле. Чисто поорать
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leo👽
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Ответ gPk
Ура... Наконец-то то Роналду будет играть вместе с аль-Амри, аль-Ганамом , Ялоллидином Машариповым... Хоть впервые в карьере поиграет с теми, кто соответствует его уровню игры в футбол;)
Не надо свысока об уровне, они умеют играть...
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leo👽
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Ответ Schiaff1no
Человек едет на курорт с зарплатой полллярда. Не позавидуешь да....
Даже там не потянет, будут нытье, раздражение, и опять скандалы!
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AF007
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Ответ stryder
А еще наконец-то решится вечный спор кто лучше Месси или Роналду (нет)
Он решился в финале ЛЧ 2009 не в пользу марокканца
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stryder
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Ответ AF007
Вот только надо было замыкальщику совершенно другое...
Как то даже жалко тебя, ведь придется все матчи Роналду в саудовской лиге смотреть..
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stryder
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Ответ Mina Ishura
Если Кринж перейдет туда , то это будет реально зашквар. Просто позор для портка .
А еще наконец-то решится вечный спор кто лучше Месси или Роналду (нет)
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AF007
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Шампанское приготовил, жду официального объявления. Зло погибло
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аффтар жжёт
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Ответ аффтар жжёт
После такой сумасшедшей карьеры, выиграв всё, что только возможно, побив сотни рекордов, в 37 лет можно и на курорт, да ещё и с такой зп. Заслужил!
Интересно, а те, кто минусы поставил, с чем именно не согласны в моих словах? 😄
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