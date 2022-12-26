«Аль-Наср» запланировал медосмотр для Роналду. Саудовцы хотят уладить формальности к открытию трансферного окна

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Клуб уже назначил дату медосмотра для игрока, сообщает CBS Sports. Также для португальца и его представителей забронировали жилье.

Саудовцы надеются уладить все формальности к открытию зимнего трансферного окна. Сообщается, что общие условия контракта уже согласованы, и теперь слово остается за самим игроком – он должен решить, подписывать ли соглашение.

Сообщалось, что контракт форварда с саудовским клубом будет рассчитан до 2025 года, а его доходы составят 200 миллионов евро в год.

Напомним, 37-летний футболист находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

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