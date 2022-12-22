Менеджер Роналду провел встречу с «Аль-Насром». Переговоры о переходе форварда идут успешно
Менеджер форварда Криштиану Роналду пообщался с представителями «Аль-Насра».
По данным журналиста CNN Portugal Бруну Андраде, Рикарду Регуфе провел встречу в штаб-квартире клуба из Саудовской Аравии.
Переговоры о присоединении 37-летнего португальца к команде движутся к положительному результату.
Ранее сообщалось, что Роналду все еще ждет предложений от европейских клубов.
Роналду станет послом заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на ЧМ-2030, если перейдет в «Аль-Наср». Португалия тоже претендует на проведение турнира
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