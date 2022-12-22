Менеджер Роналду провел встречу с «Аль-Насром». Переговоры о переходе форварда идут успешно

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Менеджер форварда Криштиану Роналду пообщался с представителями «Аль-Насра».

По данным журналиста CNN Portugal Бруну Андраде, Рикарду Регуфе провел встречу в штаб-квартире клуба из Саудовской Аравии.

Переговоры о присоединении 37-летнего португальца к команде движутся к положительному результату.

Ранее сообщалось, что Роналду все еще ждет предложений от европейских клубов.

Роналду станет послом заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на ЧМ-2030, если перейдет в «Аль-Наср». Португалия тоже претендует на проведение турнира

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