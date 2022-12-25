Хави попросит Бускетса остаться в «Барсе» еще на сезон или до следующей зимы. Серджи хочет уйти летом

попытается убедить остаться в «Барселоне».

По данным As, в ближайшие несколько дней главный тренер «Барселоны» встретится с полузащитником, чтобы выяснить, каковы его планы на будущее. Все в клубе – от игроков до руководителей – чувствуют, что Серджи хочет уйти летом, когда срок его действующего контракта с «Барсой» истечет. Хави попытается повлиять на решение Бускетса.

Тренер попросит полузащитника провести в «Барселоне» еще один сезон. Если Бускетс откажется, то Хави попросит его остаться в клубе хотя бы до следующего января, а уже затем перейти в « », так как сезон в начинается зимой. Как отмечается, тренер понимает, что переубедить Серджи будет очень сложно.

В этом сезоне 34-летний опорник провел 16 матчей за «Барселону» во всех турнирах и сделал 1 голевой пас. Его статистику можно изучить здесь.