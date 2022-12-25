Хави попросит Бускетса остаться в «Барсе» еще на сезон или до следующей зимы. Серджи хочет уйти летом

Теги МЛС Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Серджи Бускетс Интер Майами Футбол

Хави попытается убедить Серджи Бускетса остаться в «Барселоне».

По данным As, в ближайшие несколько дней главный тренер «Барселоны» встретится с полузащитником, чтобы выяснить, каковы его планы на будущее. Все в клубе – от игроков до руководителей – чувствуют, что Серджи хочет уйти летом, когда срок его действующего контракта с «Барсой» истечет. Хави попытается повлиять на решение Бускетса.

Тренер попросит полузащитника провести в «Барселоне» еще один сезон. Если Бускетс откажется, то Хави попросит его остаться в клубе хотя бы до следующего января, а уже затем перейти в «Интер Майами», так как сезон в МЛС начинается зимой. Как отмечается, тренер понимает, что переубедить Серджи будет очень сложно.

В этом сезоне 34-летний опорник провел 16 матчей за «Барселону» во всех турнирах и сделал 1 голевой пас. Его статистику можно изучить здесь.

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8 комментариев

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Lionel Andres Messi 10
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До тех пор, пока Бускетс не уйдёт, Хави так и не научится играть без него, а пора бы уже...
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инок
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Как бы там с Серджи не решилось, спасибо легенде Барсы. Вот и последний из трио Хави-Иньеста-Бускетс уходит.
Печально всё это...
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error505
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Ответ corazón blanco
Действительно, ведь руководство определяет кто нужен из игроков, а кто не нужен, а не тренер. А вообще по-хорошему нужно уважать желание Серджи. Он уже отдал всего себя Барселоне, выиграл все, легенда клуба. Ну хочет человек напоследок поиграть в свое удовольствие, без всякого давления и немного подзаработать - нормальное желание.
Твое мнение понятно, так как ты фан Реала, которому Бускетс принес много неприятностей
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Сардор Ризаев
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Хави сам может сезон не доработает против МЮв ЛЕ и Чемпионат Испании
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Remy Cabella
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Причем чтоб играл бесплатно
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corazón blanco
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Ответ error505
Думаю, об этом больше с Лапортой надо проговорить
Действительно, ведь руководство определяет кто нужен из игроков, а кто не нужен, а не тренер. А вообще по-хорошему нужно уважать желание Серджи. Он уже отдал всего себя Барселоне, выиграл все, легенда клуба. Ну хочет человек напоследок поиграть в свое удовольствие, без всякого давления и немного подзаработать - нормальное желание.
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-2
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Любезный Коссутий
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#FreeSergioBusquets 👍
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error505
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Думаю, об этом больше с Лапортой надо проговорить
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