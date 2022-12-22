Бускетс думает об уходе из «Барселоны» зимой. Хави попросил хавбека остаться до конца сезона

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Полузащитник «Барселоны» Серджи Бускетс может сменить команду в ближайшие месяцы.

По данным Diario Sport, хавбек думает о том, чтобы перейти в МЛС уже зимой, перед началом сезона в американской лиге.

Главный тренер «блауграны» Хави попросил 34-летнего футболиста остаться до конца чемпионата Испании и отработать контракт до конца, поскольку заменить его пока некем.

Более того, «Барселона» может предложить Бускетсу новое соглашение на полгода – до декабря 2023-го. Тогда он сможет освободиться как раз к началу очередного сезона МЛС.

Ожидается, что в ближайшие дни между сторонами состоится встреча.

Интерес к Бускетсу проявляет «Интер» Майами. Со статистикой Серджи можно ознакомиться здесь.

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