Бускетс думает об уходе из «Барселоны» зимой. Хави попросил хавбека остаться до конца сезона

Полузащитник «Барселоны» может сменить команду в ближайшие месяцы.

По данным Diario Sport, хавбек думает о том, чтобы перейти в уже зимой, перед началом сезона в американской лиге.

Главный тренер «блауграны» попросил 34-летнего футболиста остаться до конца чемпионата и отработать контракт до конца, поскольку заменить его пока некем.

Более того, « » может предложить Бускетсу новое соглашение на полгода – до декабря 2023-го. Тогда он сможет освободиться как раз к началу очередного сезона МЛС.

Ожидается, что в ближайшие дни между сторонами состоится встреча.

Интерес к Бускетсу проявляет «Интер» Майами. Со статистикой Серджи можно ознакомиться здесь.