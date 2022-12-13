Льорис о Кейне: «Все великие промахивались с пенальти – Роналду, Месси, Мбаппе. Харри еще поможет Англии и «Тоттенхэму» сиять»

Уго Льорис высказался о Харри Кейне, который не забил пенальти в игре и Англии.

Команда Гарета Саутгейта проиграла Франции со счетом 1:2 и вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала. На 84-й минуте при счете 1:2 сборная Англии получила право на пенальти, но Кейн пробил выше ворот.

«Это сложный матч для сборной Англии. Думаю, Кейн может гордиться тем, чего добился со своей сборной.

Все великие игроки промахивались с пенальти – , , . Уверен, Кейн вернется и еще поможет своей сборной и сиять», – сказал вратарь сборной Франции.

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