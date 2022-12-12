«Тоттенхэм» поддержал Кейна после вылета с ЧМ: «Выше нос, Харри! Мы тобой гордимся!»

поддержал Харри Кейна после вылета Англии с .

«Выше нос, Харри! Мы очень тобой гордимся!», – говорится в посте, опубликованном в твиттере клуба.

В 1/4 финала ЧМ-2022 сборная проиграла сборной (1:2). не реализовал пенальти в концовке встречи.

Драма Кейна – не забил пенальти, который мог спасти Англию. Реакция Мбаппе – мем

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ