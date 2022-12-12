«Тоттенхэм» поддержал Кейна после вылета с ЧМ: «Выше нос, Харри! Мы тобой гордимся!»
«Тоттенхэм» поддержал Харри Кейна после вылета Англии с ЧМ-2022.
«Выше нос, Харри! Мы очень тобой гордимся!», – говорится в посте, опубликованном в твиттере клуба.
В 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Англии проиграла сборной Франции (1:2). Харри Кейн не реализовал пенальти в концовке встречи.
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