«Тоттенхэм» поддержал Кейна после вылета с ЧМ: «Выше нос, Харри! Мы тобой гордимся!»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Тоттенхэм ЧМ-2022 Харри Кейн соцсети Футбол

«Тоттенхэм» поддержал Харри Кейна после вылета Англии с ЧМ-2022.

«Выше нос, Харри! Мы очень тобой гордимся!», – говорится в посте, опубликованном в твиттере клуба.

В 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Англии проиграла сборной Франции (1:2). Харри Кейн не реализовал пенальти в концовке встречи.

Драма Кейна – не забил пенальти, который мог спасти Англию. Реакция Мбаппе – мем

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные