Фанаты «Брентфорда» скандировали Кейну: «Ты подвел свою страну!». Болельщики «Тоттенхэма» освистали их в ответ
Фанаты «Брентфорда» скандировали кричалки в адрес Харри Кейна.
Во время матча 17-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» болельщики «Брентфорда» скандировали в адрес нападающего «шпор» и сборной Англии: «Ты подвел свою страну!» Кричалки отсылают к промаху Кейна с пенальти в концовке матча 1/4 финала ЧМ-2022, в результате чего Англия не смогла сравнять счет и вылетела с турнира, проиграв сборной Франции (1:2).
Болельщики «Тоттенхэма» ответили свистом и скандированием: «Он – один из нас!»
Матч 17-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Тоттенхэмом» завершился вничью (2:2). Кейн стал автором одного из голов, забив на 65-й минуте с передачи Клемана Лангле.
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