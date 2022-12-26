Фанаты «Брентфорда» скандировали Кейну: «Ты подвел свою страну!». Болельщики «Тоттенхэма» освистали их в ответ

Фанаты «Брентфорда» скандировали кричалки в адрес Харри Кейна.

Во время матча 17-го тура против «Тоттенхэма» болельщики «Брентфорда» скандировали в адрес нападающего «шпор» и сборной : «Ты подвел свою страну!» Кричалки отсылают к промаху Кейна с пенальти в концовке матча 1/4 финала , в результате чего Англия не смогла сравнять счет и вылетела с турнира, проиграв сборной (1:2).

Болельщики « » ответили свистом и скандированием: «Он – один из нас!»

Матч 17-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Тоттенхэмом» завершился вничью (2:2). Кейн стал автором одного из голов, забив на 65-й минуте с передачи Клемана Лангле.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!