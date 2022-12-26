Фанаты «Брентфорда» скандировали Кейну: «Ты подвел свою страну!». Болельщики «Тоттенхэма» освистали их в ответ

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Фанаты «Брентфорда» скандировали кричалки в адрес Харри Кейна.

Во время матча 17-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» болельщики «Брентфорда» скандировали в адрес нападающего «шпор» и сборной Англии: «Ты подвел свою страну!» Кричалки отсылают к промаху Кейна с пенальти в концовке матча 1/4 финала ЧМ-2022, в результате чего Англия не смогла сравнять счет и вылетела с турнира, проиграв сборной Франции (1:2).

Болельщики «Тоттенхэма» ответили свистом и скандированием: «Он – один из нас!»

Матч 17-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Тоттенхэмом» завершился вничью (2:2). Кейн стал автором одного из голов, забив на 65-й минуте с передачи Клемана Лангле.

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5 комментариев

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Alex DeLarge
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Ответ Barry
Никого не загнобят сильнее, чем Бекхэма после ЧМ 1998.
Чем.
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Сергей Афанасьев
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Родоначальники футбола блин
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Barry
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Никого не загнобят сильнее, чем Бекхэма после ЧМ 1998.
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ман сити фейк
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Англичане долго будут помнить этот момент
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Direct free kick
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Пустострел Кейн ничего кроме презрения не достоин
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