Андрей Шевченко: «Кейн – один из сильнейших нападающих в истории Англии. Он не забил пенальти, но это часть игры. Поддержу его, сам был в такой ситуации»

считает, что станет сильнее после незабитого пенальти в матче с Францией.

Капитан сборной Англии бил два пенальти в основное время матча 1/2 финала с Францией (1:2): первый он забил, а второй – нет.

«Для меня Кейн – один из сильнейших нападающих в истории . Он станет сильнее. На нем лежит большая ответственность. Думаю, прежде всего, он провел отличный чемпионат мира.

Кейн [против Франции] вышел на поле как лидер, забил первый пенальти, взял на себя ответственность. Он не забил второй, но это часть игры. Он многое взял на себя.

Невероятный игрок, учитывая все его показатели и матчи. Я собираюсь оказать ему всю свою поддержку, потому что я был в такой ситуации и знаю, что это значит», – сказал бывший форвард «Милана», «Челси» и сборной Украины в интервью Sky Sports.

Шевченко не забил решающий пенальти в стамбульском финале Лиги чемпионов-2004/05 между «Миланом» и «Ливерпулем» (3:3, 2:3 по пенальти).

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