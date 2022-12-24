«Идиот». Капелло о Мартинесе, трясшем «Золотой перчаткой» у паха

резко высказался о поведении вратаря Аргентины Эмилиано Мартинеса.

Мартинес получил приз лучшему голкиперу в Катаре. 31-летний игрок « » приложил к паху награду, выполненную в виде перчатки, и потряс ей.

– Что вы думаете о жесте вратаря Мартинеса?

– Идиот, – заявил бывший тренер «Реала» и сборной России.

Сунесс о жесте Мартинеса с наградой у паха: «Выглядел как вульгарный клоун. Неужели кто-то считает это смешным? Опозорил себя и Аргентину»

Дайте Мартинесу покуражиться. Это его первая и последняя вечеринка