«Идиот». Капелло о Мартинесе, трясшем «Золотой перчаткой» у паха
Фабио Капелло резко высказался о поведении вратаря Аргентины Эмилиано Мартинеса.
Мартинес получил приз лучшему голкиперу ЧМ-2022 в Катаре. 31-летний игрок «Астон Виллы» приложил к паху награду, выполненную в виде перчатки, и потряс ей.
– Что вы думаете о жесте вратаря Мартинеса?
– Идиот, – заявил бывший тренер «Реала» и сборной России.
Сунесс о жесте Мартинеса с наградой у паха: «Выглядел как вульгарный клоун. Неужели кто-то считает это смешным? Опозорил себя и Аргентину»
Дайте Мартинесу покуражиться. Это его первая и последняя вечеринка
13 ударов в створ ворот - 8 пропущенных мячей - лучший вратарь турнира.