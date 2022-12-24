«Идиот». Капелло о Мартинесе, трясшем «Золотой перчаткой» у паха

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Фабио Капелло Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес брань Футбол

Фабио Капелло резко высказался о поведении вратаря Аргентины Эмилиано Мартинеса.

Мартинес получил приз лучшему голкиперу ЧМ-2022 в Катаре. 31-летний игрок «Астон Виллы» приложил к паху награду, выполненную в виде перчатки, и потряс ей.

– Что вы думаете о жесте вратаря Мартинеса?

– Идиот, – заявил бывший тренер «Реала» и сборной России.

Сунесс о жесте Мартинеса с наградой у паха: «Выглядел как вульгарный клоун. Неужели кто-то считает это смешным? Опозорил себя и Аргентину»

Дайте Мартинесу покуражиться. Это его первая и последняя вечеринка

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32 комментария

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Booligan
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Лучший вратарь турнира идиот. Кто тогда остальные?
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Экспертное мнение
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Ответ Aleksandr Dubovik
Кого интересует мнение этих закомплексованных чудаков)
Это послание вратаря было для таких как ты, у которых Аргентина "вылетит от Мексики и Польши"))) Очень точно передал сообщение Эми Мартинес в ваш адрес.
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DRCH
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Ответ M93
Идиот это еще мягко сказано. Но только фаны Месси иного мнения.
Фан Месси , но Мартинес тот еще неандерталец !
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priova 2
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Ответ M93
Идиот это еще мягко сказано. Но только фаны Месси иного мнения.
Нет не иного. Но причём здесь Месси?)
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TheCreator
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Ответ Атай Курманбеков
Вещи нужно называть своими именами
Что-то не припомню такого уровня порицания в адрес уважаемого Симеоне и Криштиану Роналду, последний из которых в разы хуже жест показывал.
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Андрей Рязанов
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Ответ Buzya
Как это влияет на тот факт, что он мудак?
Так это стёб над признанием его лучшим вратарём! Пропускает 60% ударов в створ.
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Aleksey Sandakov
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Нет. Вы неправильно поняли! Это его последняя вечеринка! Даже если бы он сел срать прямо на поле, ему можно простить! Это эмоции!! Ну вы чего?
Хорош)
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Konstantin Meerov
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Можно вывести мальчика из трущоб, но трущобы из мальчика не уйдут
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Sanchello
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Ответ M93
Идиот это еще мягко сказано. Но только фаны Месси иного мнения.
Да этим пробитым попробуй что-то доказать. Бесполезняк. Как об стенку горох
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Aleksandr Dubovik
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Ответ M93
Идиот это еще мягко сказано. Но только фаны Месси иного мнения.
Кого интересует мнение этих закомплексованных чудаков)
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Акира_1
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Непонятно, почему про него вечно задают вопросы, если чувак очевидно просто хотел хайпануть на весь мир, потому был готов любую фигню сделать.
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Фут.Боль
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Перед глазами лицо Мартинеса в тот самый момент и лицо шейха.Действительно, идиот!
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Buzya
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Ответ Нефанатик
Лучший вратарь турнира🤦🏻 13 ударов в створ ворот - 8 пропущенных мячей - лучший вратарь турнира.
Как это влияет на тот факт, что он мудак?
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дмитрий смагин
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обычный аргентинец
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Нефанатик
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Лучший вратарь турнира🤦🏻
13 ударов в створ ворот - 8 пропущенных мячей - лучший вратарь турнира.
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micka
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Ответ romanisti89
Процитировал великого Шмурнова
Достоевского
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Evgen_Hazard
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Тут по делу
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usman703
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Он реально чудак на букву "М", да и как вратарь середняк, а вот на пенках Мартинес действительно крут
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андрэ
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Да он кк бы и не скрывает что дебил))
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MstAndreev
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Очень емкий и точный комментарий)
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инок
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Коротко, но ясно припечатал. Молодец Фабио!
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rej1sta
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Удивительно, что люди так активно это обсуждают, хотя он уже делал так до этого
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tam005
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Сейчас время идиотов...
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M93
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Идиот это еще мягко сказано. Но только фаны Месси иного мнения.
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Гоги^^^^
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Надо у самогО Мартинеса спросить цель подобного перфоменса. Может быть это была политическая акция против Запада, или это был конкретный адресат. Может это жест в сторону Килиана или Эммануэля, которые ласкали друг друга после матча. Типа "идите, отсосите мою перчатку, голубки".
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