Эмери поговорит с Мартинесом о его праздновании на ЧМ: «Иногда настолько сильные эмоции сложно контролировать»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу Унаи Эмери ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Футбол

Унаи Эмери высказался о поведении Эмилиано Мартинеса после финала ЧМ-2022.

Вратарь сборной Аргентины получил приз лучшему голкиперу турнира в Катаре.

Награду, выполненную в виде перчатки, он приложил к паху и потряс ей. Потом Мартинес объяснил жест: «Сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает».

«Иногда настолько сильные эмоции сложно контролировать. На следующей неделе я поговорю с ним о том, как он праздновал, но сейчас я отношусь к этому уважительно, потому что Эмилиано находится со своей национальной командой.

Когда он вернется в расположение команды, мы сможем поговорить об этом», – сказал главный тренер «Астон Виллы», за которую выступает аргентинец.

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7 комментариев

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DAVID19-91
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Ответ TheCreator
Только за один такой прогар пуканoв, ему следует руку пожать , а тут осуждать собрались, эх молодёжь...
Это было неуместно и пошло. Я не ханжа, но есть просто глупое поведение, которое ставит на тебе клеймо.
Один этот жест привёл очень много негатива не только к нему, но и к Аргентине. А он напомню не себя представляет, а страну. И должен думать не только о своей репутации.
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Великий Алонсо
Допетушится когда-нибудь, найдётся нормальный мужик на него, это не Месси который терпит все и проглатывает. Нормальный капитан за такой обсёр в сторону своего одноклубника давно бы уже в тык дал
Не требование КК партнёру по клубу от одного скамеечника сборной Португалии, конечно, но тоже забавный перформанс. Прогревом лицемеров, годами писавших о том, что футбол стал пресным и автоматизированным и резко ставших святошами, когда им дали то, о чём они ностальгировали всё это время, удовлетворён😎
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Максат Тобыш
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И засунуть приз ему куда следует
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Великий Алонсо
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Допетушится когда-нибудь, найдётся нормальный мужик на него, это не Месси который терпит все и проглатывает. Нормальный капитан за такой обсёр в сторону своего одноклубника давно бы уже в тык дал
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Angel LABRUNA
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
На тебя тоже найдется, хоть меняешь аву раз а год.
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TheCreator
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Только за один такой прогар пуканoв, ему следует руку пожать , а тут осуждать собрались, эх молодёжь...
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Великий Алонсо
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Ебздрогыч
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Мартинесу осталось еще татуху во всю спину сделать с перчаткой у члена. Главное - на забыть изобразить офигевшего шейха в качестве фона
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