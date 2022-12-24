Эмери поговорит с Мартинесом о его праздновании на ЧМ: «Иногда настолько сильные эмоции сложно контролировать»
Унаи Эмери высказался о поведении Эмилиано Мартинеса после финала ЧМ-2022.
Вратарь сборной Аргентины получил приз лучшему голкиперу турнира в Катаре.
Награду, выполненную в виде перчатки, он приложил к паху и потряс ей. Потом Мартинес объяснил жест: «Сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает».
«Иногда настолько сильные эмоции сложно контролировать. На следующей неделе я поговорю с ним о том, как он праздновал, но сейчас я отношусь к этому уважительно, потому что Эмилиано находится со своей национальной командой.
Когда он вернется в расположение команды, мы сможем поговорить об этом», – сказал главный тренер «Астон Виллы», за которую выступает аргентинец.
Один этот жест привёл очень много негатива не только к нему, но и к Аргентине. А он напомню не себя представляет, а страну. И должен думать не только о своей репутации.