Эмери поговорит с Мартинесом о его праздновании на ЧМ: «Иногда настолько сильные эмоции сложно контролировать»

высказался о поведении после финала .

Вратарь получил приз лучшему голкиперу турнира в Катаре.

Награду, выполненную в виде перчатки, он приложил к паху и потряс ей. Потом Мартинес объяснил жест: «Сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает».

«Иногда настолько сильные эмоции сложно контролировать. На следующей неделе я поговорю с ним о том, как он праздновал, но сейчас я отношусь к этому уважительно, потому что Эмилиано находится со своей национальной командой.

Когда он вернется в расположение команды, мы сможем поговорить об этом», – сказал главный тренер « », за которую выступает аргентинец.