Дата возвращения Месси в «ПСЖ» еще не определена. Клуб с пониманием относится к этому

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Пока неизвестно, когда Лионель Месси вернется к тренировкам с «ПСЖ».

Как пишет L’Équipe, дата возвращения 35-летнего нападающего к тренировкам в составе «ПСЖ» еще не определена. Это будет сделано до конца декабря.

Клуб с пониманием относится к тому, что Месси нужно отпраздновать победу на ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины. Лео будет отталкиваться от собственных ощущений при принятии решения.

Милый отдых Месси: вместе с Антонеллой прилетел в родной Росарио. Там познакомились, когда обоим было по 7 лет

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zzzeeerrrooo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Денис Мартин
ЛЧ не недельный турнир, так что одного Месси будет крайне мало. Победа ПСЖ в ЛЧ, это очень сомнительный прогноз.
Наоборот если на кого и ставить то на Париж , в чемпионате могут вторым составом катать и спокойно готовить лидеров
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Konstantin Meerov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
протрезвеет и приедет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artem Ka
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Бухгалтер2021
был бы профессионалом уже давно бы вернуся
Как Роналду на предсезонку?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artem Ka
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Бухгалтер2021
был бы профессионалом уже давно бы вернуся
Как Роналду на предсезонку?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Vladislav Khromov
Нам с компа ставить приложение?
Эмулятор скачай на комп, а потом приложение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пенс
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
король, папа:) у сектиков совсем уже крыша поехала) А по теме, так лучше бы он к ЛЧ не возвращался. Так хоть будет шанс пройти 1/8. Ведь некому будет наложить при исполнении пенальти и исчезнуть на весь матч. Плюс эт Мюнхен, который над лёней всю карьеру издевался.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
был бы профессионалом уже давно бы вернуся
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Петров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Есть мысль, что этот сезон для короля будет лучшим!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
yrok77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Козя Куст
Раньше заходил бегло почитать новости и с акцентом останавливался на комментариях. Сейчас же ровно наоборот. Нахреновертили, конечно, ребят. Такое ощущение, будто они в мыльных пузырях, аж глаза текут...
А я ничего не обновлял и нормально
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zzzeeerrrooo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Vladislav Khromov
Нам с компа ставить приложение?
А в чем проблема?
На новую винду можно любой апк поставить
ДескТоп это уже прошлый век , у меня комп чисто для игрушек стоит для всего остального и смартфона хватает
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Проводит воспитательную работу с Мартинесом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лео Месси всю жизнь мечтал выиграть Чемпионат Мира в составе сборной Аргентины, так что несколько дней ПСЖ и без него обойдётся, пока Король-Лео отдыхает с семьёй и друзьями.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vladislav Khromov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ zzzeeerrrooo
Приложение поставьте и все
Нам с компа ставить приложение?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Мартин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Barca, Liverpool_forever
В Лиге 1 у ПСЖ проблем нет. Пусть Мбаппе набивает себе стату. А вот к ЛЧ Отец будет готов.
ЛЧ не недельный турнир, так что одного Месси будет крайне мало. Победа ПСЖ в ЛЧ, это очень сомнительный прогноз.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
olimbek
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Все ждут короля!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nobrainnopain
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
О как спИциалисты сразу доказали, что это нормально
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джесси Пинкман
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Загулял парняга)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zzzeeerrrooo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Козя Куст
Раньше заходил бегло почитать новости и с акцентом останавливался на комментариях. Сейчас же ровно наоборот. Нахреновертили, конечно, ребят. Такое ощущение, будто они в мыльных пузырях, аж глаза текут...
Приложение поставьте и все
0
-8
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Benner
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
До плей-офф ЛЧ еще 2 месяца. Времени достаточно. А в лиге 1 ПСЖ и без него справится
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barca, Liverpool_forever
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В Лиге 1 у ПСЖ проблем нет. Пусть Мбаппе набивает себе стату. А вот к ЛЧ Отец будет готов.
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ovsyankin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Rasti
Хороший поступок от клуба, но сколько они готовы ждать ?
Ну в свете плей-офф ЛЧ вопрос логичный, свои интересы у ПСЖ явно есть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Козя Куст
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Раньше заходил бегло почитать новости и с акцентом останавливался на комментариях. Сейчас же ровно наоборот. Нахреновертили, конечно, ребят. Такое ощущение, будто они в мыльных пузырях, аж глаза текут...
+32
-1
+31
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rasti
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хороший поступок от клуба, но сколько они готовы ждать ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jaxongir Shodiev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Батя ушел в заслуженный запой походу
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий