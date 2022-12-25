Дата возвращения Месси в «ПСЖ» еще не определена. Клуб с пониманием относится к этому

Пока неизвестно, когда вернется к тренировкам с « ».

Как пишет L’Équipe, дата возвращения 35-летнего нападающего к тренировкам в составе «ПСЖ» еще не определена. Это будет сделано до конца декабря.

Клуб с пониманием относится к тому, что Месси нужно отпраздновать победу на в составе сборной . Лео будет отталкиваться от собственных ощущений при принятии решения.

Милый отдых Месси: вместе с Антонеллой прилетел в родной Росарио. Там познакомились, когда обоим было по 7 лет