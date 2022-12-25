Дата возвращения Месси в «ПСЖ» еще не определена. Клуб с пониманием относится к этому
Пока неизвестно, когда Лионель Месси вернется к тренировкам с «ПСЖ».
Как пишет L’Équipe, дата возвращения 35-летнего нападающего к тренировкам в составе «ПСЖ» еще не определена. Это будет сделано до конца декабря.
Клуб с пониманием относится к тому, что Месси нужно отпраздновать победу на ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины. Лео будет отталкиваться от собственных ощущений при принятии решения.
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На новую винду можно любой апк поставить
ДескТоп это уже прошлый век , у меня комп чисто для игрушек стоит для всего остального и смартфона хватает