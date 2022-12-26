Руд Гуллит: «Мбаппе – босс. Спорили, стоило ли Кейну бить два пенальти, а Мбаппе может забить три – так он силен»

высказался о силе характера .

Экс-игрок сборной Нидерландов ответил на вопрос о том, по силам ли французу стать лучшим игроком мира.

«Я правда думаю, что Мбаппе – босс. Когда на тебя оказывалось такое сильное давление, еще и потому, что ты чуть не перешел в мадридский «Реал», и ты просто продолжаешь забивать голы…

Он не попал в игру в финале [ ], мы не видели его в течение 70 минут. Но он просто забил два гола за две минуты. Мбаппе забил с пенальти в основное время, в дополнительное время и в серии пенальти.

Было много споров о том, следовало ли пробивать второй пенальти в ворота . Что ж, Мбаппе может забить три. Можете ли вы себе представить, насколько он, должно быть, силен морально?» – сказал Гуллит в интервью Ziggo Sport.

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