Руд Гуллит: «Мбаппе – босс. Спорили, стоило ли Кейну бить два пенальти, а Мбаппе может забить три – так он силен»

Теги ПСЖ Сборная Англии по футболу Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Руд Гуллит ЧМ-2022 Харри Кейн Килиан Мбаппе Футбол

Руд Гуллит высказался о силе характера Килиана Мбаппе

Экс-игрок сборной Нидерландов ответил на вопрос о том, по силам ли французу стать лучшим игроком мира. 

«Я правда думаю, что Мбаппе – босс. Когда на тебя оказывалось такое сильное давление, еще и потому, что ты чуть не перешел в мадридский «Реал», и ты просто продолжаешь забивать голы…

Он не попал в игру в финале [ЧМ-2022], мы не видели его в течение 70 минут. Но он просто забил два гола за две минуты. Мбаппе забил с пенальти в основное время, в дополнительное время и в серии пенальти.

Было много споров о том, следовало ли Харри Кейну пробивать второй пенальти в ворота Франции. Что ж, Мбаппе может забить три. Можете ли вы себе представить, насколько он, должно быть, силен морально?» – сказал Гуллит в интервью Ziggo Sport.

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47 комментариев

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Wild91688
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
Согласен с Гуллитом, Мбаппе просто терминатор по характеру. Рад что отказал Реалу. Задача вытянуть ПСЖ на вершину и стать её легендой, намного сложнее, чем под крылом Переса чашки собирать. Вот это я называю спортом. Мбаппе подрос и переход в глорский клуб, уже не должно быть мечтой. Он может войти в историю и без Реала
Ну да,ты ещё расскажи что он не иза денег остался,а из за наследия
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Гусейн Магомедрасулов
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Согласен с Гуллитом, Мбаппе просто терминатор по характеру. Рад что отказал Реалу. Задача вытянуть ПСЖ на вершину и стать её легендой, намного сложнее, чем под крылом Переса чашки собирать. Вот это я называю спортом. Мбаппе подрос и переход в глорский клуб, уже не должно быть мечтой. Он может войти в историю и без Реала
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Никого_нет
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Ответ Жечка Дырова
Если бы Роналду или Месси забили бы два гола с пенальти при трёх всего, то хейтеры бы писали: "Пеналду!!, Пенальтесси!!! " А Мбаппе забил два пеналя и при этом большую часть матча отсутствовал на поле. Что везде пишут? "Просто гений!!! " 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Ну три пенки в финале ЧМ забить это мощно, учитывая как Мартинез люто их тащит еще
Да и у Месси почти все голы на ЧМ с пенальти, никто об этом особо не говорит
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Куй Покагорячев
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Ответ Жечка Дырова
Если бы Роналду или Месси забили бы два гола с пенальти при трёх всего, то хейтеры бы писали: "Пеналду!!, Пенальтесси!!! " А Мбаппе забил два пеналя и при этом большую часть матча отсутствовал на поле. Что везде пишут? "Просто гений!!! " 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Мбаппенальти
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Сергей Чекулаев
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Ответ che kaif
В его годы Мбаппе уже Чемпионом Мира был и в финале забивал в 18 19 лет
Какой же это глупый аргумент, родился бы Месси французом – выиграл бы 2-3 чемпионата мира легко. Жиру тоже чемпион мира, но он не Роналдо Назарио. А ещё Умтити, но он не Беккенбауэр.
Чемпион мира это командное достижение, за 2 года до этого сборная Франции без Мбаппе этим же составом играла в финале евро, так пишите будто Мбаппе на горбу вытащил тот ЧМ, в финале против Хорватии, которая аж 4 пустила, там можно было и 5 забивать
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Isa Babaev
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Ответ Жечка Дырова
Если бы Роналду или Месси забили бы два гола с пенальти при трёх всего, то хейтеры бы писали: "Пеналду!!, Пенальтесси!!! " А Мбаппе забил два пеналя и при этом большую часть матча отсутствовал на поле. Что везде пишут? "Просто гений!!! " 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Не будь этого нырка Муани, никакого подвига от Мбаппе и не было бы
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⚽️Juventini⚽️
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Ответ Жечка Дырова
Если бы Роналду или Месси забили бы два гола с пенальти при трёх всего, то хейтеры бы писали: "Пеналду!!, Пенальтесси!!! " А Мбаппе забил два пеналя и при этом большую часть матча отсутствовал на поле. Что везде пишут? "Просто гений!!! " 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
7 раз твой пенальтесси за этот чм бил пенальти 🤡
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Direct free kick
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Ответ Men77
Ахахаха, как же такие как ты смешны🤣 Сначала задницу рвал за Геля, тот облажался, теперь за Мбаппе стал. С такими фанатами и врагов не надо 😁. Самое смешное , что после неперехода его в Реал ты его поливал Г.... 😁 Как можно быть таким переобувальщиком)
Ложь от и до:
а) в первую очередь за Роналду;
б) Мбаппе вправе решать где ему играть;
в) Мбаппе и Роналду не враги, а продолжатели одного дела
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Men77
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Ответ Direct free kick
Мбаппе сильнее Месси
Ахахаха, как же такие как ты смешны🤣
Сначала задницу рвал за Геля, тот облажался, теперь за Мбаппе стал. С такими фанатами и врагов не надо 😁.
Самое смешное , что после неперехода его в Реал ты его поливал Г.... 😁
Как можно быть таким переобувальщиком)
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marchellinos
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Ответ v.belorussky
У Гуллита новый кумир после того, как стало известно, что Криштиану окончательно сдулся. Секта "кто угодно, но только не Месси!" снова в действии.
Тут на форуме есть такой Алонсо - вечно про Роналду пишет.
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chouchou
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Так ещё и появился он на поле, когда вышли бизоны Тюрам и Коло-Муани бицца-бороцца за каждый вынос при упрощённой игре французов(центр аргентинцы перегрызали) и прессинговать до одури, а потом ещё всё это шлифанули Камавингой на фланг черепашки и Команом справа. Вот тут-то тащер и проснулся. Там ещё, кстати, есть занимательные факты по пробегу, который идентичен показателям 35-летнего "пешехода" Месси🤓
Такой пробег у него в каждой игре и в ПСЖ
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frank mamuda
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Ответ Жечка Дырова
Если бы Роналду или Месси забили бы два гола с пенальти при трёх всего, то хейтеры бы писали: "Пеналду!!, Пенальтесси!!! " А Мбаппе забил два пеналя и при этом большую часть матча отсутствовал на поле. Что везде пишут? "Просто гений!!! " 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Если бы Месси забил с пенальти не четыре из семи голов на ЧМ, а скажем так десять , сложно даже представить сколько лет со всех утюгов дристали бы поносом о коротышке)
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t0ni12
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Ответ Жечка Дырова
Если бы Роналду или Месси забили бы два гола с пенальти при трёх всего, то хейтеры бы писали: "Пеналду!!, Пенальтесси!!! " А Мбаппе забил два пеналя и при этом большую часть матча отсутствовал на поле. Что везде пишут? "Просто гений!!! " 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Обесценивания и приплетения (при чем тут вообще Месси и Роналду?) подъехали. При счете 0-2 и 2-3 бить пенальти в финале ЧМ - это ответственность, которая тебе и не снилась. В теории, конечно, все просто - подошел и забил, но сначала нужно не перегореть. 3 из 3 + гол с игры - это мировой класс. И включиться в нужный момент, когда этого требует ситуация - тоже.
Конкретно этот матч заставил меня иначе взглянуть на Мбаппе (всегда был полон скепсиса и т.п.).
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Я Гражданин Мира
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Ответ Direct free kick
Мбаппе вытер ноги об Месси на ЧМ 2018, в ЛЧ 2021, на ЧМ 2022 со вторым составом Франции перевернул финал. Месси лично привёз гол Мбаппе на 81-й. Разного уровня игроки
Последний фразе я полностью согласен.
Они разного уровня футболисты.
А второй состав Франции играет в реале, баварие. Ювентусе и т д
А теперь посмотри где играет аргентински футболисты.
И внимательно смотри итог турнира что кто стал его лучшим футбрлистом и в каком возрасте.
А твой Мбпапе 75 минут курил на поле когда Месси творил 120 минут.
Хотя тебе такие вещи не понять
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Геннадий Тимченко
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Ответ Direct free kick
Мбаппе вытер ноги об Месси на ЧМ 2018, в ЛЧ 2021, на ЧМ 2022 со вторым составом Франции перевернул финал. Месси лично привёз гол Мбаппе на 81-й. Разного уровня игроки
Надо уходить Мбаппе из ПСЖ, если останутся сладкая парочка: пешеход и клоун (Неймар) не дадут играть и будут через СМИ проводить на него информационные атаки, стараясь вывести Мбаппе. Но Мбаппе крут - забил три пенальти Эмилю, которого до сих пор от этого корёжит 🤣
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Леван Мкртчян
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Ответ che kaif
В его годы Мбаппе уже Чемпионом Мира был и в финале забивал в 18 19 лет
В этом возрасте ( как сейчас у Мбаппе) Лео уже выиграл 3 лиги чемпионов и завоевал три золотых мяча.
Так что не прокатит такой наброс)
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Ванька-Манька
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Недавно произошло собрание олдовых болельщиков Реал Мадрида, на котором я был председателем (всё-таки я начал болеть за 2 дня до финала лч-22, а не сразу после, как мои соратники). На данном собрании обсуждался вопрос как реагировать на новости с Мбаппе, ведь весь мир видел, как он кинул наш клуб, показав, что мы ничего для него не стоим. Было принято решение вернуть Мбаппе в ранг бистов, а на нападки злопыхателей о том, что часть нашего сообщества уже успела перевести Килиана в ранг "дно", отвечать, что такого не было и вывсёврёти. Указ подписан мною, олдовым фаном Реала 25.12.22. Прошу донести информацию до всех руководителей подразделений
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Я Гражданин Мира
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Ответ che kaif
В его годы Мбаппе уже Чемпионом Мира был и в финале забивал в 18 19 лет
А про зм почему то молчим.
Почему молчим?
А победа в лиге чемпионов?
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Direct free kick
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Ответ Я Гражданин Мира
Тебе вчера в ночью сон приснилось что-ли? Даже во сне это не возможно
Мбаппе вытер ноги об Месси на ЧМ 2018, в ЛЧ 2021, на ЧМ 2022 со вторым составом Франции перевернул финал. Месси лично привёз гол Мбаппе на 81-й. Разного уровня игроки
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zzzeeerrrooo
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Ответ che kaif
В его годы Мбаппе уже Чемпионом Мира был и в финале забивал в 18 19 лет
И как дела в ЛЧ у Килиана 🤣🤣
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Я Гражданин Мира
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Ответ Direct free kick
Мбаппе сильнее Месси
Тебе вчера в ночью сон приснилось что-ли?
Даже во сне это не возможно
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Я Гражданин Мира
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Ответ che kaif
Золотой мяч ждет Килиана Мбаппе
Только не в этом году
У зм хозяин уже есть в этом году.
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ v.belorussky
У Гуллита новый кумир после того, как стало известно, что Криштиану окончательно сдулся. Секта "кто угодно, но только не Месси!" снова в действии.
А вы видели как его утешал Макрон? А как он приехал на тренировку? ЗМ не глядя!
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zzzeeerrrooo
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Ответ che kaif
В его годы Мбаппе уже Чемпионом Мира был и в финале забивал в 18 19 лет
И?
Убрать из той сборной Мбаппе они также бы победили
Состав тот был очень сильным
Чего не скажешь об Аргентине
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Жечка Дырова
Если бы Роналду или Месси забили бы два гола с пенальти при трёх всего, то хейтеры бы писали: "Пеналду!!, Пенальтесси!!! " А Мбаппе забил два пеналя и при этом большую часть матча отсутствовал на поле. Что везде пишут? "Просто гений!!! " 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Так ещё и появился он на поле, когда вышли бизоны Тюрам и Коло-Муани бицца-бороцца за каждый вынос при упрощённой игре французов(центр аргентинцы перегрызали) и прессинговать до одури, а потом ещё всё это шлифанули Камавингой на фланг черепашки и Команом справа. Вот тут-то тащер и проснулся. Там ещё, кстати, есть занимательные факты по пробегу, который идентичен показателям 35-летнего "пешехода" Месси🤓
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