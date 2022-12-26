Руд Гуллит: «Мбаппе – босс. Спорили, стоило ли Кейну бить два пенальти, а Мбаппе может забить три – так он силен»
Руд Гуллит высказался о силе характера Килиана Мбаппе.
Экс-игрок сборной Нидерландов ответил на вопрос о том, по силам ли французу стать лучшим игроком мира.
«Я правда думаю, что Мбаппе – босс. Когда на тебя оказывалось такое сильное давление, еще и потому, что ты чуть не перешел в мадридский «Реал», и ты просто продолжаешь забивать голы…
Он не попал в игру в финале [ЧМ-2022], мы не видели его в течение 70 минут. Но он просто забил два гола за две минуты. Мбаппе забил с пенальти в основное время, в дополнительное время и в серии пенальти.
Было много споров о том, следовало ли Харри Кейну пробивать второй пенальти в ворота Франции. Что ж, Мбаппе может забить три. Можете ли вы себе представить, насколько он, должно быть, силен морально?» – сказал Гуллит в интервью Ziggo Sport.
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Да и у Месси почти все голы на ЧМ с пенальти, никто об этом особо не говорит
Чемпион мира это командное достижение, за 2 года до этого сборная Франции без Мбаппе этим же составом играла в финале евро, так пишите будто Мбаппе на горбу вытащил тот ЧМ, в финале против Хорватии, которая аж 4 пустила, там можно было и 5 забивать
а) в первую очередь за Роналду;
б) Мбаппе вправе решать где ему играть;
в) Мбаппе и Роналду не враги, а продолжатели одного дела
Сначала задницу рвал за Геля, тот облажался, теперь за Мбаппе стал. С такими фанатами и врагов не надо 😁.
Самое смешное , что после неперехода его в Реал ты его поливал Г.... 😁
Как можно быть таким переобувальщиком)
Конкретно этот матч заставил меня иначе взглянуть на Мбаппе (всегда был полон скепсиса и т.п.).
Они разного уровня футболисты.
А второй состав Франции играет в реале, баварие. Ювентусе и т д
А теперь посмотри где играет аргентински футболисты.
И внимательно смотри итог турнира что кто стал его лучшим футбрлистом и в каком возрасте.
А твой Мбпапе 75 минут курил на поле когда Месси творил 120 минут.
Хотя тебе такие вещи не понять
Так что не прокатит такой наброс)
Почему молчим?
А победа в лиге чемпионов?
Даже во сне это не возможно
У зм хозяин уже есть в этом году.
Убрать из той сборной Мбаппе они также бы победили
Состав тот был очень сильным
Чего не скажешь об Аргентине