Директор «Аль-Насра» о Роналду: «Игроков приятно удивляет уровень лиги Саудовской Аравии»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Луис Густаво Давид Оспина Футбол

Спортивный директор «Аль-Насра» не считает переход в Саудовскую Аравию шагом назад.

Клуб ведет переговоры о трансфере с нападающим Криштиану Роналду.

«Я здесь уже пять лет, и все футболисты, с которыми я общался, приятно удивляются, приезжая сюда. Особенно уровнем чемпионата.

Так произошло с Луисом Густаво, футболистом сборной Бразилии, победителем Лиги чемпионов в составе «Баварии». Нормальное явление для тех, кто не в курсе ситуации.

Когда Давид Оспина сюда переехал, в Колумбии писали, что это ошибочный шаг, но Саудовская Аравия значительно изменилась. Даже само проживание в Эр-Рияде таило приятный сюрприз для игроков, учитывая здешние школы и так далее. И ко всему этому прибавляется уровень спорта», – сказал Марсело Салазар в ответ на вопрос от Flashscore.

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1 комментарий

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B737NG
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