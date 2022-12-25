Директор «Аль-Насра» о Роналду: «Игроков приятно удивляет уровень лиги Саудовской Аравии»

Спортивный директор « » не считает переход в Саудовскую Аравию шагом назад.

Клуб ведет переговоры о трансфере с нападающим .

«Я здесь уже пять лет, и все футболисты, с которыми я общался, приятно удивляются, приезжая сюда. Особенно уровнем чемпионата.

Так произошло с , футболистом сборной Бразилии, победителем Лиги чемпионов в составе «Баварии». Нормальное явление для тех, кто не в курсе ситуации.

Когда Давид Оспина сюда переехал, в Колумбии писали, что это ошибочный шаг, но Саудовская Аравия значительно изменилась. Даже само проживание в Эр-Рияде таило приятный сюрприз для игроков, учитывая здешние школы и так далее. И ко всему этому прибавляется уровень спорта», – сказал Марсело Салазар в ответ на вопрос от Flashscore.