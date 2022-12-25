Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о будущем форварда .

«Согласно информации, которую я получил, Криштиану Роналду перейдет в Саудовскую Аравию», – заявил глава государства, выступая в городе Эрзурум.

Сообщалось, что 37-летний португалец ведет переговоры с « » из Эр-Рияда.

Со статистикой выступлений бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться здесь.