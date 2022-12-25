Президент Турции Эрдоган: «Роналду перейдет в Саудовскую Аравию, по моей информации»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Турции по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Политика Футбол

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о будущем форварда Криштиану Роналду.

«Согласно информации, которую я получил, Криштиану Роналду перейдет в Саудовскую Аравию», – заявил глава государства, выступая в городе Эрзурум.

Сообщалось, что 37-летний португалец ведет переговоры с «Аль-Насром» из Эр-Рияда.

Со статистикой выступлений бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться здесь.

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70 комментариев

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Javid Abdullayev
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Комментарии его почитай, там сразу все понятно, фанат победителя коррупции и стабильности 22 летней, и фанат спорта
А судя по твоим коментариям ты радуешься тому, что у многих людей (абсолютно неважно какой страны) не будет каких то их конечностей. Взрослый уравновешанный мужчина, надеюсь тебя быстро забанят)
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Olga Kiseleva
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Ответ Монсеньор Мартинес
Входит в условия зерновой сделки
Очень смешно)
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Javid Abdullayev
"Мальчик"😂 а у меня возраст "5" указан, хотя при регистрации нигде не спрашивалось и это просто циферка о количестве лет с момента регистрации на сайте) так что его "15" возможно даже говорят о том, что он ой какой старенький)))
Комментарии его почитай, там сразу все понятно, фанат победителя коррупции и стабильности 22 летней, и фанат спорта
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Михаил Светлов
О боже до чего же вы безголовые. Ввп, экспорт, промышленное производство и тд изучай. У вас там в Ереване действительно беда на почве ненависти
Экспорт ? Промышленное производство ? Безголовый это ты, человек который думает, что в стране в которой нет оппозиции может развиваться, прям типичный житель современной РФ 🤣🤣🤣 какие кстати показатели до него экономические, он с 2003 года власть захватил, хотя узнаю методичку, в 90 х хуже было, а ты хоть одну страну назови нам где в 90-х лучше было ? 🤣🤣🤣
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Javid Abdullayev
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Возраст: 15 лет ? Мальчик, давай лучше не будем
"Мальчик"😂 а у меня возраст "5" указан, хотя при регистрации нигде не спрашивалось и это просто циферка о количестве лет с момента регистрации на сайте) так что его "15" возможно даже говорят о том, что он ой какой старенький)))
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AlainProst
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Ответ Михаил Светлов
О боже до чего же вы безголовые. Ввп, экспорт, промышленное производство и тд изучай. У вас там в Ереване действительно беда на почве ненависти
Беда у вас, «экологов» в шубах, убивающих птиц))
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Stewart Downing
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Here we go!
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Виктор Петров
Плачешь всё ещё?)
Возраст: 15 лет ? Мальчик, давай лучше не будем
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Михаил Светлов
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Ответ AlainProst
Рекордный обвал турецкой лиры – по-твоему сильная экономика? У вас там в Баку реально секта Турции.
О боже до чего же вы безголовые. Ввп, экспорт, промышленное производство и тд изучай. У вас там в Ереване действительно беда на почве ненависти
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AlainProst
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Ответ goshforever
Воссоединятся с Арменией в составе Турции
Нет никакой «4урции». Есть Армения и Греция, чьи территории/акватории временно оккупированы Эрдогашками.
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goshforever
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Интересно, в каком контексте это вообще прозвучало. Предвыборная кампания? Вроде рановато.
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мс-мешок
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Мендеш в шоке
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Костя Паркер
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Ответ Тиджани Бабангида
Интересно какую информацию получил Путин о будущем Месси
У Эрдогана есть контакты со всем арабским миром, а у Путина откуда инсайды? Про кокбору?
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goshforever
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Ответ Direct free kick
Эрдоган: "По моей информации Арарат, Карс и Эрзрум вернутся Армении"
Воссоединятся с Арменией в составе Турции
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Виктор Петров
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Шольц: Месси выиграет следующий чемпионат Мира, Аргентина заработает на нем 15 пенальти
Плачешь всё ещё?)
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Андрей Федоров
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Ответ Юрий Антонович
У Лукашенко карта есть.
Но он не не покажет
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Кеша
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Эрдоган : «Роналду перейдет в Саудовскую Аравию , по моей информации , а Дзюба перейдет в Торпедо !»
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Gestor_36
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новый инсайдер
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KOT_B_yHTAX
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Эрдоган - это всегда некий турецкий песков. Ничего не знаю, а что знаю, то точно не факт)
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Николай Шарапов
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Или не перейдет
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Gena Verdel
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Господи, всем Аль-Н***ать
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Direct free kick
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Эрдоган: "По моей информации Арарат, Карс и Эрзрум вернутся Армении"
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Владимир Владимирович
Ну назови что ты знаешь отрицательного в Эрдогане ?
Чтобы меня забанили и удалили политический коммент ? Хороший байт. Воспользуйся поисковиком, а потом приходи. Рассказывает мне о человеке, который фактически с 2003 года управляет страной, в которой пропадают люди, которые хоть как то высказываются против него 🤣🤣🤣 думает, если туристы ездят, то и народ шикует
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Anton Kortenko
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Эрдоган настолько прокачал скилл посредничества, что начал подрабатывать футбольным агентом. гуру.
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Team_Coach
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Новый хештег сделайте ЭрдоганвФутболе
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