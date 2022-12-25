Президент Турции Эрдоган: «Роналду перейдет в Саудовскую Аравию, по моей информации»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о будущем форварда Криштиану Роналду.
«Согласно информации, которую я получил, Криштиану Роналду перейдет в Саудовскую Аравию», – заявил глава государства, выступая в городе Эрзурум.
Сообщалось, что 37-летний португалец ведет переговоры с «Аль-Насром» из Эр-Рияда.
Со статистикой выступлений бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться здесь.
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