Виейра о Мартинесе, трясшем «Золотой перчаткой» у лобка: «Тупо. Слегка умаляет то, чего Аргентина добилась на ЧМ»
Экс-хавбек сборной Франции Патрик Виейра раскритиковал поведение вратаря Аргентины.
Эмилиано Мартинес получил приз лучшему голкиперу ЧМ-2022 в Катаре. Награду, выполненную в виде перчатки, футболист «Астон Виллы» приложил к паху и потряс ей. Потом Мартинес объяснил жест: «Сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает».
«Некоторые кадры с аргентинским голкипером, которые я видел, думаю, слегка умаляют то, чего Аргентина добилась на ЧМ. Не думаю, что это было действительно необходимо.
Порой контролировать эмоциональные решения невозможно. Но это решение было тупым», – сказал главный тренер «Кристал Пэлас».
Дайте Мартинесу покуражиться. Это его первая и последняя вечеринка
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