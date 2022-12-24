Виейра о Мартинесе, трясшем «Золотой перчаткой» у лобка: «Тупо. Слегка умаляет то, чего Аргентина добилась на ЧМ»

Экс-хавбек сборной Франции Патрик Виейра раскритиковал поведение вратаря Аргентины.

получил приз лучшему голкиперу в Катаре. Награду, выполненную в виде перчатки, футболист « » приложил к паху и потряс ей. Потом Мартинес объяснил жест: «Сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает».

«Некоторые кадры с аргентинским голкипером, которые я видел, думаю, слегка умаляют то, чего добилась на ЧМ. Не думаю, что это было действительно необходимо.

Порой контролировать эмоциональные решения невозможно. Но это решение было тупым», – сказал главный тренер « ».

Дайте Мартинесу покуражиться. Это его первая и последняя вечеринка