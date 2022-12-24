Виейра о Мартинесе, трясшем «Золотой перчаткой» у лобка: «Тупо. Слегка умаляет то, чего Аргентина добилась на ЧМ»

Теги Патрик Виейра Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Кристал Пэлас ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Футбол

Экс-хавбек сборной Франции Патрик Виейра раскритиковал поведение вратаря Аргентины.

Эмилиано Мартинес получил приз лучшему голкиперу ЧМ-2022 в Катаре. Награду, выполненную в виде перчатки, футболист «Астон Виллы» приложил к паху и потряс ей. Потом Мартинес объяснил жест: «Сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает».

«Некоторые кадры с аргентинским голкипером, которые я видел, думаю, слегка умаляют то, чего Аргентина добилась на ЧМ. Не думаю, что это было действительно необходимо.

Порой контролировать эмоциональные решения невозможно. Но это решение было тупым», – сказал главный тренер «Кристал Пэлас».

Дайте Мартинесу покуражиться. Это его первая и последняя вечеринка

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14 комментариев

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Born is the King
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Инфантино конечно коррупционер,но то что он продал кубок ЧМ арабам и сделал аргентосов ЧМ просто преступление против футбола
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Илья Деньгин
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Явно не умаляет. У парня немного снесло крышу от успеха. Но победа Аргентины менее заслуженной не стала. Но Эмоции контролировать нужно уметь, соглашусь)
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Дмитрий Формусатий
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Ответ Alex Legend
Мартинес достаточно умён, чтобы не сидеть на спортсе.
Самокритично
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#SharkTeam
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Ответ Rule1
Эх Патрик Виейра,если бы вы видели нашего Тёму Дзюба. Золотая перчатка у лобка это еще цветочки же
А что у дзюбы такого? Слитое видео с телефона? Епт, давайте пошаримся по телефонам у всех игроков
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Rule1
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Эх Патрик Виейра,если бы вы видели нашего Тёму Дзюба. Золотая перчатка у лобка это еще цветочки же
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Vanek1411
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Ответ Alex Legend
Мартинес достаточно умён, чтобы не сидеть на спортсе.
Так вот почему Камерун из группы не вышел, Ригоберка тут сидел.
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Balt
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Да успокойтесь вы уже. Всё внимание Месси. Месси с кубком Мира, что ещё надо? Этот номер от Мартинеса будут вспоминать как небольшой кринж, но главное событие и конечный результат умалить это не может.
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свинья в лесу
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Ответ Alex Legend
Мартинес достаточно умён, чтобы не сидеть на спортсе.
доказательства.
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Bello Jiafra
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Крайняя степень невоспитанности. Глупость, скабрезность, безнравственность. Это не поведение настоящего чемпиона.
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Иван Бень
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Патрик, за собой следи
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TaR
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Ответ Telstar22
Тупо и по-быдлячьи. Месси наверно испанский стыд переживает
Месси думаю сейчас огромное счастье испытывает, об этом еще не думает
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Alex Legend
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Ответ Михаэль Баллак
Ну так,что можно ожидать от тупого человека. А Мартинес туповат
Мартинес достаточно умён, чтобы не сидеть на спортсе.
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Telstar22
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Тупо и по-быдлячьи. Месси наверно испанский стыд переживает
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Михаэль Баллак
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Ну так,что можно ожидать от тупого человека. А Мартинес туповат
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